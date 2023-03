Mies von der Rohe, das soziale Monster: Gisigers Film ist stark

FRAUENGESCHICHTE Familienmonster und Stararchitekt: Jetzt sprechen die Frauen von Mies van der Rohe Sabine Gisigers neuer Film «The Mies van der Rohes» lüftet ein dunkles Geheimnis um die Architekten-Ikone. Er baute seine Karriere auf dem Rücken seiner Frau und der drei Töchter. Und, seiner Geliebten. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Rares Familienglück (von links): Ada van der Rohe, Ehemann Mies und die älteste Tochter, Giorgia. Aus dem Film «The Mies van der Rohes». Filmcoopi

Spätestens am 8. März, dem internationalen Frauentag, wird man diesen neuen Schweizer Film laut loben. Sabine Gisigers «The Mies van der Rohes» schliesst eine alte Leerstelle in der Geschichte der Architektur genauso wie in der Geschichte der Frauen. Ihr szenischer Dokumentarfilm mit unveröffentlichtem Material aus dem Archiv der Familie van der Rohe gibt stummen und zu Lebzeiten bereits verstummten Zeuginnen des wichtigsten Architekten der Moderne eine Stimme: Ada van der Rohe, Mies’ Frau, sowie den drei Töchtern, Waltraud, Marianne und, insbesondere der ältesten, Georgia (Katharina Thalbach). Die Schauspielerin und Tänzerin, die bei der international erfolgreichen Modernistin jener Zeit, Mary Wigman, der Freundin ihrer Mutter, ausgebildet wurde, starb 2008 in Berlin.

Mies van der Rohe. Was hinter dem schillernden Emblem steckt, macht Gisiger unmissverständlich klar. Er war der Architekt, der für seine ästhetischen Prinzipien sein Umfeld, zumal Frauen, benutzte. Bürgerlich «Ludwig Mies» hat sich der Aufsteiger seinen Namen selbst zugelegt – und das «van» frei erfunden. Die finanziellen Möglichkeiten eröffneten sich ihm durch die Heirat in die Kreise von Ada. Ihr Vater gilt als Erfinder des Taxameters, Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn. Als dieser starb, ging die enorme Hinterlassenschaft an seinen Schwiegersohn. Ludwig Mies, ein Mann aus der Unterschicht, hatte sich hochgeheiratet zum gefeierten Bezwinger von Stahl und Glas. Schlechte Imitate seiner kubischen Käfige und Stahlskelettbauten dominieren bis heute die Metropolen.

Ein Emporkömmling plant seinen Aufstieg

Sabine Gisigers Dokument ist glaubhaft und in keiner Weise polemisch, denn es spricht durch Zitate. Ihr Plan, Georgia zu treffen, hat sich mit deren Tod vereitelt. Die erste Idee erschliesst sich nun im Setting: Die Regisseurin trifft sich mit Katharina Thalbach als Georgia zum fiktiven Interview. Und alles, was die Schauspielerin deutlich äussert, führt auf einen gemeinsamen Punkt: Mies war in erster Linie Architekt, die Heirat war ein strategisches Manöver, die Rolle des Ehemanns und Vaters störten seine Kreise.

Katharina Thalbach als die älteste Tocher Giorgia van der Rohe. Filmstill aus «The Mies van der Rohes» von Sabine Gisiger. Filmcoopi

Mutter Ada, von ihm schlecht behandelt und bereits Opfer eines gewalttätigen Vaters, verliess ihn mit den Kindern – «er ist ein Künstler und braucht Freiheit» – nach acht Ehejahren. Während sie heimlich Selbstmordpläne hegte, feierte er das Leben mit einer seiner Geliebten, Lilly Reich. Die Innenarchitektin und Designerin entwarf mit ihm die markanten Stahlrohrmöbel, produziert wurden sie nur unter seinem Namen. Die Liege «Barcelona», die als Designklassiker bis heute bei Knoll vertrieben wird, ist eines von vielen Beispielen.

Er setzt sich nach Chicago ab, sie gelten im NS-Berlin als Verräterinnen

Und war bei Mies van der Rohe das Geld einmal knapp, meldete er die Älteste, Georgia, kurzerhand aus dem Bodenseeinstitut Salem ab, um dafür sein Institut, das Bauhaus Berlin, zu finanzieren. Nun sparte Ada bei sich und bezahlte das Schulgeld. In ihrer Wohnung versteckte sie, vergeblich, ein jüdisches Ehepaar. «Ich will unser aller Schuld abtragen», meinte sie. Und alles tat sie, um ihre Kinder fortschrittlich und liebevoll zu erziehen. Für Ada blieb Mies bis zum Ende ihre einzige Liebe.

1938, in Europa bereits zu etlichem Ruhm gekommen, setzte sich Mies vor den Nationalsozialisten nach Chicago ab. In Deutschland blieb sein Fraternisieren mit den neuen Herrschern ohne Erfolg, in den USA gründete er ein neues Architekturbüro. In Berlin liess er seine Familie zurück, die von nun an als Angehörige eines feindlichen Ausländers verrufen war. Auch seine Geliebte durfte ihm nicht folgen, sie sollte in Berlin an seiner statt Rechtsstreitigkeiten lösen,

«Die Öffentlichkeit wusste nichts von unserer Existenz», fasst Katharina Thalbach in der Rolle der Ältesten ihre Lage zusammen. Und so ist der Film ein Sittenbild einer Gesellschaft, in der Männer, ob als Väter oder Geliebte, die Geschicke lenken. Sei es in Form des Kriegs, der sich vorbereitete, die Dokumente der Olympiade 1936, an der die Wigman die Eröffnung choreografierte, sind es wert, nie vergessen zu werden; sei es innerhalb einer Familie wie die van der Rohes. Der abwesende Vater war das leere Zentrum, um das sich das Leben von mindestens fünf Frauen drehte. Georgia, Marianne und Waltraud, die um seine Anerkennung rangen. Ada, die sich an aussichtsloser Liebe an ihn verzehrte. Und Lilly Reich, die ihr Talent und ihr Schaffen ihm zur Verfügung gestellt hatte. – Am 8. März ist «The Mies van der Rohes» Pflichtstoff.

Sabine Gisiger: «The Mies van der Rohes» (CH 2023). Ab 2. März im Kino.