Fotografie Lüüriker mit Kamera: In einem neuen Buch ist der Ausserrhoder Schriftsteller Peter Morger erstmals als Fotograf zu entdecken Vor 20 Jahren nahm sich der begabte Trogner Wortakrobat Peter Morger das Leben. In der Publikation «Rond om Troge» werden seine seine bisher unveröffentlichten, experimentellen Fotografien vorgestellt, ergänzt um mehrheitlich unpublizierte Gedichte. Christina Genova Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

In Peter Morgers Nachlass befinden sich mehrere Selbstporträts. Sie sind häufig mehrfachbelichtet, wie bei diesem Beispiel, das 1989 entstanden ist, zeigt. Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Pa Morger Peter/A-24-0791

Am 12.Februar 2002, seinem 47. Geburtstag, nahm sich der Autor Peter Morger das Leben. In Trogen, wo er viele Jahre wohnte und wo in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden auch sein Nachlass aufbewahrt wird. Dort findet nun 20 Jahre später auch die Vernissage des Buches «Rond om Troge» statt, das bei der Verlagsgenossenschaft St.Gallen erscheint. Darin wird Morger erstmals als Fotograf gewürdigt. Denn der Schriftsteller und «Lüüriker», der mit seinem 1980 erschienenen Débutroman «Notstrom» einen fulminanten Start hinlegte, war auch ein ambitionierter Fotograf. Doch davon wussten nur wenige. An den Erfolg seines Erstlings konnte Morger, der zeitlebens unter psychischen Problemen litt, nie anknüpfen.