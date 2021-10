Helden aus der Schatzkiste des Rock - Fotos von Joseph Carlucci

Fotografie Helden und Heldinnen aus der Schatzkiste des Rock Der Lausanner Fotograf Joseph Carlucci hat in 5000 Konzerten die goldene Ära des Rock mit seiner Kamera begleitet. Entstanden ist ein lustvolles Dokument von 45 Jahren Rockmusik. Stefan Künzli 09.10.2021, 05.03 Uhr

Gene Simmons von Kiss. Joseph Carlucci

Wo auch immer in der Schweiz und im umliegenden Europa grosse Musikerinnen und Musiker auftraten. Joseph Carlucci war mit seiner Kamera dabei, um die einzigartigen Momente festzuhalten. Ab 1974 hat der in Lausanne wohnhafte Fotograf in rund 5000 Konzerten das Musikleben fotografisch festgehalten und dokumentiert. 45 Jahre Rockgeschichte mit einigen Seitensprüngen zu Blues und Jazz.

Dee Snider war Frontmann der Heavy-Metal-Band Twisted Sister. Joseph Carlucci

Die konzertfreie Zeit während der Pandemie war auch für Carlucci eine Leidenszeit. Immerhin hat er in den letzten Monaten die Zeit genutzt, um die besten Bilder für sein Buch «45 Years of Rock Photography» auszuwählen. Ein langer, manchmal schmerzhafter Prozess. Schliesslich beschloss er, sich auf seine grosse Leidenschaft, auf die Rockmusik, zu konzentrieren. So finden wir auf den 370 Fotos Rockhelden der Rolling Stones, Kiss, Nirvana, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Metallica. Die Frauenfraktion ist mit Joan Jett, Suzy Quatro, Nina Hagen und Skin von Skunk Anansie vertreten, der Schweizer Rock mit Krokus, Gotthard, Celtic Frost und und und. Dazu kommen Würdigungen und Anekdoten. Nahaufnahmen, Posen, Bilder voller Leidenschaft, Energie. Bilder, die vom Moment leben. Eine Fundgrube und Schatzkiste der Lebensfreude, ein Fest für Rockfans und Musikliebhaber.

«Hey Joseph, where’s my fucking picture then?» 45 years of Rock Photography by Joseph Carlucci. Erscheint am 11.10. Taufe: 21. Oktober 2021 Rockclub Kater, Zürich.

45 Years of Rock Photography by Joseph Carlucci: Kurt Cobain von Nirvana Joseph Carlucci

Brian Johnson und Angus Young von AC/DC. Joseph Carlucci