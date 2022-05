Fotografie Empört euch! Prämierte Pressebilder zeigen, wie flüchtig der Schrecken ist Im Landesmuseum Zürich ist die Ausstellung «World Press Photo 22» zu sehen. Die Breite der Bildsprachen und die thematische Bildfindung ist dabei das Positivste. Daniele Muscionico 07.05.2022, 05.00 Uhr

Kanada: Die Kleider erinnern an die ermordeten Mädchen in der «Kamloops Indian Residential School». Amber Bracken/New York Times

Der Regenbogen spendet Trost. Er steht über einem Friedhof, er leuchtet über Totenkreuzen, er umfängt die roten Mädchenkleider an den Holzlatten. Die Schwere des Himmels und die Stille, die aus der Landschaft bricht, sind ahnungsvoll.

Mit ihrem Bild über die Ermordung indigener Frauen und Mädchen, die in «Residential School» ihrer Heimat umerzogen werden sollten, hat die kanadische Fotografin Amber Bracken das Foto des Jahres 2021 gemacht. Das Massengrab der verscharrten Kinder wurde letztes Jahr gefunden, und die Jury des World Press Photo hat die Kanadierin für ihre Symbol gegen das Vergessen gewürdigt.

Denn alles, was der Bildjournalismus an Stärken zu bieten hat, bringt Bracken in ihrer Umsetzung g auf den Punkt: Sie findet die entscheidende Perspektive, sie nutzt das Naturlicht für ihre Botschaft, sie arbeitet mit Zeichen – , ihr Bild ist ein Sinnbild von nachgerade spiritueller Dimension.

Arnhemland (Australien): Seit Zehntausenden von Jahren pflegen Aborigines ihr Land mit gezielten Bränden. Matthew Abbott/National Geographic

Die Ausstellung der weltbesten Pressebilder des Jahres 2021 macht Station im Zürcher Landesmuseum. Und wer gegen die Flüchtigkeit der eigenen Empörung etwas unternehmen will, wird den Weg unter die Füsse nehmen. Amber Brackens Foto ist allerdings lediglich die Spitze des Eisberges an Schrecken, dem man dort gegenübersteht. 64823 Bilder von 4066 Fotografen aus 130 Ländern standen dieses Jahr im Wettbewerb. Ein Kleinstteil, 120 Exponate, tourt in der Ausstellung um die Welt.

In der Schau stellt sich die Frage: Ist es denkbar, dass dieser Jahrgang ganz besonders düster anmutet? 2021 regierte weiterhin der Tyrann Corona, das Jahr stand zudem im Zeichen des Sturms auf das Capitol, des Afghanistan-Desasters, des Ex­tremwetters und des Impfchaos.

Gaza City (Gaza): Palästinensische Kinder zünden in den Ruinen ihres Hauses während einer Feuerpause Kerzen an. Fatima Shbair/Getty Images

Aus diesen Geschichten wird später Geschichte

Davon erzählt die Ausstellung mittels hochtalentierter Bildjournalistinnen und -journalisten und schreibt die Bildergeschichte der Zivilisation fort: Kriege und Krisen scheinen die Regel zu sein, Verständnis und Versöhnung die Ausnahme.

Die diesjährige Auswahl der besten Pressebilder wurde nach einem neuen Schlüssel vorgenommen, der längst überfällig war. Seit Gründung des Wettbewerbs 1995 wurde in den vergangenen Jahren zusehends Kritik laut, dass die Jury mit einem allzu westlichen Blick urteile. Neu haben die beteiligten Länder je regionale Gutachter erhalten. Eine globale Schlussbewertung schliesslich entscheidet über den Gesamtsieg.

Und so sind in der Ausstellung die Breite der Bildsprachen und die thematische Bildfindung das Positivste: Das kanadische Verbrechen an indigenen Kindern wirkt stark neben der Langzeitreportage über traditionelle Rodungsmethoden der Aborigines, der ältesten fortlebenden Kultur der Welt. Und wenn in Washington Impf-Befürworter Masken aus dem 17. Jahrhundert tragen, scheint es klar: Ohne Rückgriff auf die Geschichte gibt es keine Gegenwart.

Washington: Impfbefürworter protestieren vor dem Capitol mit Masken, wie sie Ärzte im 17. Jahrhundert trugen – gegen die Pest. Bild: Louie Palu/Zuma Press

World Press Photo 22: bis 26. Juni, Landesmuseum Zürich