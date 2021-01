Filmserie «Corona ist eine Vorübung»: Wie eine Filmreihe dem Toggenburger Musiker Peter Roth durch die Pandemie hilft «Vom Zauberklang der Dinge» heisst die Kurzfilmreihe, die den Kosmos des Toggenburger Musikers und Komponisten Peter Roth abbilden will. Dieser kämpft derzeit gegen die brutale Realität seiner Arbeit. Doch seine Musik lauscht er der Natur ab. Martin Preisser 05.01.2021, 05.00 Uhr

Der Toggenburger Komponist Peter Roth sagt: «Meine Musik ist von der Natur abgelauscht.» Bild: Ralph Ribi (Wildhaus, 28. November 2019)

Wie für viele Kulturschaffende sind durch Corona auch für Peter Roth Einnahmen aus Konzerten weggefallen. Aufführungen seines Weihnachtsoratoriums fielen aus. Das für vergangenen September geplante Stück «Media vita in morte sumus» nach Texten von Niklaus Meienberg und des Mystikers Rumi sind auf Frühjahr verschoben. «Das ist derzeit die brutale Realität meiner Arbeit. Corona zeigt uns die Grenzen von Machbarkeit», sagt der Toggenburger Komponist und Klangdenker.

«Corona ist eine Vorübung für unser zentrales Problem, das Klima. Aber auch ein Vergrösserungsglas für die Gier, den Kontrollwahn und die Illusion einer endlosen Verfügbarkeit der Ressourcen.»

Wir müssten zurück in eine harmonische Beziehung zu den Kreisläufen der Natur, von der wir abgetrennt seien, sagt Peter Roth.

Der Künstler, der nur von der AHV lebt, hat im Moment Glück, dass er zusätzlich mit einer Filmreihe etwas Geld verdienen kann, die seit 2019 läuft. Die Filme kann man buchen und dabei Roth zu einem Vortrag über das jeweilige Thema einladen. Der deutsche Regisseur Sebastian Heinzel wollte einen Dokumentarfilm über Peter Roth drehen. Diesem schwebte aber eher eine Reihe von Kurzfilmen vor, in denen es nicht nur um ihn, sondern um sein Netzwerk und seine facettenreiche, sich letztlich um das Thema Schwingung und Resonanz drehende Gedankenwelt gehe.

Eine Art Puzzle für Peter Roths Gedankenwelt

«Vom Zauberklang der Dinge» heisst das Projekt. 14 Folgen sind gedreht, fünfzig insgesamt geplant, als eine Art Puzzle, aus dem sich Roths Schaffen zu einem Gesamtbild zusammenfügt. So beleuchtet der zehnte Film das Komponieren als Mysterium. Der Toggenburger Musiker und Initiant des Klanghauses sagt:

«Meine Musik ist von der Natur abgelauscht, über Klänge bin ich mit der Natur verbunden.»

Kompositionen seien ein Geschenk, nicht die Schöpfungen des Komponisten.

In Folge 13 geht es um das Thema Pause und Stille. «Die Pause ist das Potenzial, aus dem Musik kommt», sagt Peter Roth, so wie das Leben in den Tod hinein verklinge und wieder aus dem Tod komme.

Die jüngste 14. Folge dreht sich um die Weihnachtsgeschichte. Die Kraft dieser Geschichte zeige sich in Katastrophensituationen. So wie wir durch Corona aus Gewohnheiten herausgeworfen seien, hofft Roth, dass wir uns in kleineren Schicksalsgemeinschaften wiederfinden und daraus Neues schaffen könnten.

Menschliche und göttliche Liebe nicht getrennt

Die im April geplante Aufführung von «Media vita in morte sumus» ist eine Neuauflage des 2003 uraufgeführten Stücks. Peter Roth setzt hier Niklaus Meienbergs Blick auf den Tod in Musik um. Dazu kommen neu mystische Texte von Rumi. Menschliche und göttliche Liebe seien bei dem Sufi-Mystiker nicht getrennt, erklärt Roth seine Faszination für diesen Denker. «Rumi hat festgestellt, dass wir zu viel im Verstand und zu wenig in der Gegenwart leben.»

Ein Thema, das den 76-jährigen Toggenburger Musiker hauptsächlich beschäftigt, ist die Resonanz, nicht nur in musikalischem, sondern in umfassendem Sinne. «Resonanz setzt eine Form von Gleichgestimmtheit voraus», sagt Peter Roth, dessen Resonanzbegriff auch Grundlage der Idee der Klangwelt Toggenburg wurde.

Musik ist Roths Zugang zu den grossen Fragen des Daseins. Die Kurzfilme zeigen diesen Zugang auf, und auch die Erkenntnisse, die sich aus der Beschäftigung mit Musik, mit Klang, Resonanz und Schwingung für Peter Roth ergeben, die er in seine stilistisch nie festgelegten, sondern frei gedachten Kompositionen seit vielen Jahren einfliessen lässt.

Peter Roth lauscht im Herbst 2014 aufmerksam einer Probe zu seiner ersten Oper «Spinnen». Bild: Michel Canonica

Vielleicht werden Roths Gedanken gerade nach dem ersten Coronajahr noch von eindringlicherer Bedeutung. Er schreibt in seiner Einführung zur Filmidee «Vom Zauberklang der Dinge»: «Alles ist in Schwingung, und alles ist mit allem über Schwingung verbunden. Diese über hundert Jahre alte Einsicht der Quantenphysik wird unser Bewusstsein in Zukunft in ungeahnter Weise verändern und weiterentwickeln.» Dem Resonanzbegriff werde dabei eine immer bedeutungsvollere Rolle zukommen.

Meienberg-Konzerte geplant für 24. und 25. April 2021 (St.Gallen und Zürich) sowie 2. Mai 2021 (Trogen); Mehr Infos hier.