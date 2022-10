Fall Relotius im Kino: Zum Lachen - die Filmkritik

Filmkritik Der Fall Relotius im Kino: Vier Jahre danach bleiben bloss Lacher übrig Die Fälschungsaffäre um Claas Relotius erschütterte 2018 den «Spiegel» und löste heftige Debatten über Journalismus aus. Bester Stoff fürs Kino eigentlich, würde man meinen. Doch der Film «Tausend Zeilen» kann die Erwartungen nicht erfüllen. Patrik Müller Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Wollte auf der Seite des «Guten» stehen: Relotius oder Lars Bogenius, wie er im Film heisst (gespielt von Jonas Nay). zvg

Satire darf alles, sogar Kriege oder Adolf Hitler lassen sich satirisch verfilmen. Darum kann man natürlich auf die Idee kommen, auch den Fall Relotius - einen der grössten Fälschungsskandale des Journalismus, also eine sehr ernste Sache - als Satire ins Kino zu bringen. Fragt sich nur: Funktioniert dieser Ansatz in Bully Herbigs Film «Tausend Zeichen»?

Der heutige Chef des «Spiegel» jedenfalls, also jenes Magazins, in dem Claas Relotius die meisten seiner Erfindungen publiziert hatte, lachte «herzlich», als er sich den Film ansah, wie er in einem Interview in seinem eigenen Heft erzählte. Um anzufügen: «Wenn ich nicht Chefredakteur des Spiegel wäre, hätte ich noch herzlicher gelacht. Aber so musste ich die ganze Zeit daran denken, wie der Film nach aussen wirkt.»

Lustig war der 2018 aufgeflogene Skandal für den «Spiegel» natürlich nicht, sondern oberpeinlich. Die Zeitschrift musste eingestehen, dass ihr preisgekrönter Reporter Claas Relotius «im grossen Umfang Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden» habe.

Das Buch war unerbittlich ernst

Die stolze Redaktion und ihre angeblich vorbildliche Faktencheck-Abteilung liessen sich über viele Jahre von Relotius blenden. Sie fanden nicht heraus, was Relotius’ Arbeitskollege Juan Moreno bei einer gemeinsamen Recherche über militante Einwanderungsgegner in den USA gelang: Den Jungstar als Fälscher zu enttarnen. Und dies erst noch gegen hartnäckigen Widerstand der «Spiegel»-Chefetage, die zuerst dem 33-jährigen Relotius glaubte und nicht Moreno. Ihn, den gestandenen, 47-jährigen Reporter, wollte sie wegen seines Verdachts gegen Relotius entlassen.

Er überführte den Hochstapler Relotius: Juan Moreno (er heisst im Film Juan Romero und wird gespielt von Elyas M’Barek). zvg

Juan Moreno hat 2019 ein unerbittlich ernstes Buch über Relotius veröffentlicht, dessen akribische Recherchen als Grundlage für den Film dienen. Morenos Verdienste als Enthüller sind nicht hoch genug einzuschätzen, er brauchte dafür grossen Mut, riskierte seine Karriere, vernachlässigte seine Familie. Das Buch krankt indes daran, dass sich Moreno darin, ebenfalls sehr humorfrei, selbst zum Helden stilisiert.

Im Film wird überkompensiert, was dem Buch fehlt. Jede Szene will lustig sein, sei es eine Redaktionssitzung oder Streit in der Familie Romero. Er bietet gute Unterhaltung und mit den beiden Hauptpersonen Juan Romero (so heisst Moreno im Film, gespielt von Elyas M’Barek) und Lars Bogenius (Relotius, gespielt von Jonas Nay) zwei starke Charaktere. Aber viel mehr ist da nicht. Der Fall Relotius wird auf ein Duell zweier Männer reduziert.

Ideologische Verblendungen

Zu kurz kommt das, was Moreno in den Untertitel seines Buches gehievt hat: das «System», in dem Relotius gedeihen konnte. Also eine journalistische Kultur, die ideologisch motivierte Geschichten einfordert, welche dem «Guten» dienen. Die verhängnisvolle Relotius-Story, die eine zu viel war, handelte ja von Trumps Amerika, wo rechte Wutbürger auf Immigranten schiessen. Diese Erzählung bestätigte wunderbar das Weltbild der Blattmacher und ihres vermuteten Publikums. Stimmte aber nicht.

Womöglich waren auch die Filmemacher ideologisch verblendet. Diesen Eindruck bekommt man etwa in einer Szene, die das kulturelle, systemische Problem dann doch aufgreift. Da wird ein pflichtbewusster, trockener Journalist von den Chefs verlacht. Das bedauernswerte Opfer ist ein braver SPD-Berichterstatter. Ihm sollen die Sympathien des Publikums gelten. Merke: Das «Gute» bleibt links, trotz Relotius. So viel Ernsthaftigkeit muss sein.

Satire wäre anders: tiefer schürfend, bissiger. Sodass dem «Spiegel»-Chefredakteur beim Zuschauen das herzhafte Lachen vergeht.

«Tausend Zeilen», jetzt im Kino.

