FilmFörderung «Es bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind»: Warum die Filme der beiden Ostschweizer Beat Oswald und Roman Riklin ohne Fördergelder nicht produziert werden könnten Sie haben kürzlich Förderbeiträge zugesprochen bekommen: Oswald vom Bundesamt für Kultur für seinen Dokumentarfilm über das Phantom Wolf im St.Galler Bergdorf Vättis. Riklin für seinen Spielfilm über Wetterschmöcker und Regenmacher von der Zürcher Filmstiftung. Die beiden Filmschaffenden berichten über den Stand ihrer Projekte.

Mirjam Bächtold 14.01.2021, 05.00 Uhr

Die Recherchen für seinen neuen Dokumentarfilm führten Beat Oswald nach Vättis, ins abgelegene Taminatal. Bild: PD

Der Frauenfelder Filmemacher Beat Oswald macht sich für die Recherche zu seinem neuen Dokumentarfilm immer wieder auf ins Taminatal – in das kleine Dorf Vättis. Denn vor fast zwei Jahren hat ihm eine Kellnerin vom Wolfsrudel erzählt, das in der Nähe lebt und im Dorf immer wieder für Aufruhr sorgt.

Im Frühling wollen Oswald und Co-Regisseur Samuel Weniger in Vättis mit den Dreharbeiten beginnen. Vor kurzem haben sie vom Bundesamt für Kultur einen Förderbeitrag von 80000 Franken zugesprochen bekommen. Zusammen mit den Beiträgen der Kantone St. Gallen (60000 Franken) und Thurgau (50000 Franken) befindet sich das Projekt somit auf der Zielgeraden. Ohne solche Beiträge wäre die gesamte bisherige Arbeit umsonst gewesen, denn ohne Förderbeiträge lassen sich in der Schweiz keine Filme produzieren. Oswald sagt:

«Es ist für mich eine grosse Anerkennung und ein Zeichen des Vertrauens, das ich als Autodidakt sehr schätze.»



Einen Wolf bekommt er im Taminatal nie zu Gesicht, aber er findet die Menschen hinter Schlagzeilen wie «Wolf reisst trächtige Hirschkuh gleich neben Schulhaus». «Ich habe in diesem Mikrokosmos entdeckt, was es heisst, wenn der Wolf zurückkommt», sagt Oswald. «Auch in Vättis gibt es Unterstützer und Gegner des Wolfs, mit dem Unterschied, dass die Menschen hier direkt betroffen sind.»

Der Wolf, das Phantom

Der Frauenfelder Filmemacher Beat Oswald ist Autodidakt. Bild: PD

In seinen Gesprächen in der kleinen Gemeinde trifft er auf Menschen, die für ihn plötzlich spannender werden als das Raubtier. Zum Beispiel die Frau, die sich mit viel Energie für die Dorfgemeinschaft einsetzt. Oder ein Jagdmuseum mit ausgestopften Tieren aus allen Kontinenten. Und ein Internat, in welchem «wilde Jugendliche vor der Wildnis ihrer Heimatstädte in Sicherheit gebracht werden», wie es Oswald schildert.

Der Wolf, das Phantom. Bild: PD

Im Verlaufe seiner Recherche erkennt Beat Oswald, dass er mit dem Wolf ein Phantom jagt. Er beginnt sich grundsätzliche Fragen zu stellen, warum die Menschen Aufregung suchen und realisiert, dass die Bewahrung von Stabilität mehr Anerkennung verdient, als zu Beginn seiner Recherche angenommen. Sein Essayfilm «Tamina – wann war es immer so?» wird sich auch mit diesen grossen Fragen beschäftigen. Bisher wurden die Vorarbeiten von Corona nicht tangiert.

Wetter schmöcken und Regen machen

Das gilt auch für das zweite Ostschweizer Filmprojekt, das kürzlich einen Förderbeitrag der Zürcher Filmstiftung von 50000 Franken erhalten hat. Es befindet sich noch in der Vorbereitungsphase: Roman Riklin schreibt an verschiedenen Versionen des Drehbuchs. Seinen Namen kennt man von Musicals wie «Ewigi Liebi» oder «Mein Name ist Eugen». Der St.Galler Musiker, der heute in Zürich lebt, hat Songtexte geschrieben, das Buch oder die Lieder. Nun wagt er sich erstmals ans Genre Spielfilm – mit einer Idee, die ursprünglich ein Musical hätte werden sollen. «Doch ich merkte, dass die Geschichte, die ich erzählen möchte, nicht dazu geeignet ist, gesungen erzählt zu werden. Also begann ich, die Stoffidee als Filmgeschichte auszuarbeiten», erzählt Riklin.

Der St.Galler Musiker Roman Riklin arbeitet an seinem ersten Drehbuch für einen Spielfilm.

Bild: Arthur Gamsa

Zum Inhalt hat ihn eine reale Person inspiriert: der einzige Schwarze, der im konservativen Muothatal lebte. Die Geschichte dazu ist jedoch fiktiv. In «Der Wetterschmöcker» geht es um den schwarzen Jugendlichen Abid, der zwar im Muothatal lebt, aber nie wirklich hier angekommen ist. Und es geht um den alten Wetterschmöcker Melk, der nie aus dem Muothatal fortgegangen ist. Er sieht für das Tal eine Jahrhundertdürre voraus und erfährt, dass Abids Vater, der noch in Simbabwe lebt, Regenmacher ist. Gemeinsam reisen die beiden nach Afrika, wo Melk die Kunst des Regenmachens lernen will, um sein Tal zu retten.

Roman Riklin überzeugte mit seiner Idee die Condor Films AG, die «Der Wetterschmöcker» produzieren wird. Riklin sagt:

«Momentan geht es darum, einen Regisseur zu finden.»

Bisher hat er rund sieben Monate Arbeit investiert, verteilt auf die letzten zweieinhalb Jahre. Er rechnet damit, dass die Dreharbeiten 2022 beginnen.

Das Fördergeld der Zürcher Filmstiftung verändert Riklins Autorengehalt nicht. Condor Films hat die Eingabe gemacht und erhält das Geld, das allgemein in die Drehbuchentwicklung des Projekts fliesst. «Es ist trotzdem eine grosse Anerkennung. Ohne Fördergelder würde der Film nicht zustande kommen. Deshalb ist der Beitrag wichtig. Er bedeutet, dass wir mit dem ‹Wetterschmöcker› auf dem richtigen Weg sind», sagt Riklin.