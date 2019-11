Filmfestival Pantalla Latina in St.Gallen: «Venezuela besteht nicht nur aus Gewalt und Krise»

Agosto von Armando Capó, Kuba: Vor 25 Jahren, im August 1994, brachen in Kubas Hauptstadt Havanna regierungsfeindliche Unruhen aus, worauf das Castro-Regime kurzzeitig die Grenzen öffnete. 35 000 flohen damals mit allem was schwimmen konnte übers offene Meer Richtung USA. Armando Capó verarbeitet in seinem erstaunlichen Spielfilmerstling seine Erinnerungen an das Trauma jenes Sommers.

Fr., 22.11. , 19.45h, in Anwesenheit der Produzentin Claudia Olivera



La llorona von Jayro Bustamante, Guatemala: Ein ehemaliger General, der im Bürgerkrieg in den 1980ern Kriegsverbrechen beging, steht vor Gericht – und wird freigesprochen. Fortan hört der alte Mann jede Nacht eine weinende Frau, die durch nichts gestoppt werden kann. Der guatemaltekische Regisseur Jayro Bustamante interpretiert in seinem faszinierenden Mix aus Politdrama und Horrorfilm eine alte Legende neu. Sa., 23.11., 21.30h

El pueblo soy yo: Venezuela en populismo von Carlos Oteyza, Venezuela: Venezuela ist heute ein ruiniertes Land, aus dem Menschen zu Hunderttausenden fliehen. Dabei hatte 1999 mit Hugo Chazez und seinem „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ alles so hoffnungsvoll begonnen. Der venezolanische Dokumentarfilmer Carlos Oteyza analysiert zusammen mit dem grossen liberalen Denker Enrique Krauze (Mexiko) diese Tragödie. Sa., 23.11., 13.30h



Hinweis: Bis 24.11.; alle Vorführungen finden im Kino Scala 2 statt.