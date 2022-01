Solothurner Filmtage Warum um Himmels Willen gibt es dieses Festival nicht als hybride Ausgabe? Die Solothurner Filmtage zelebrieren das Zusammensein und setzen komplett auf Publikumspräsenz. Nicht alle trauen sich indes ans Filmfestival. Dabei hatte die ehemalige Direktorin Anita Hugi gezeigt, dass es auch vom Sofa aus funktioniert. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 20.01.2022, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut besuchte Reithalle anlässlich der Filmtage-­Eröffnung am Mittwoch. Peter Schneider / Key

Alles anders in Solothurn dieses Jahr. Ausgerechnet in der Woche, in der die Zahl der Coronainfektionen durch die Decke schiesst, haben die Filmtage begonnen. Als komplette Präsenzveranstaltung. Die ersten Festivaltage bestätigten die Vorahnung: Es sind deutlich weniger Gäste in Solothurn. Die Hotels sind nicht ausgebucht und im «Kreuz», dem wichtigsten Treffpunkt neben den Kinos, bleibt der grosse Saal ganz zu. Die Betreiber rechneten nicht mit einem lohnenden Betrieb.

Vor allem unter den Ferngebliebenen herrscht Konsternation. Anders als letztes Jahr, als die Filmtage notgedrungen ins Netz wanderten, bietet das Festival dieses Jahr online überhaupt nichts. Dabei sind es nicht nur die Ungeimpften, die wegen der 2G-Pflicht den Filmtagen fernbleiben. Weil Omikron grassiert, stecken viele in Quarantäne oder Isolation.

Hinzu kommt der Teil des Stammpublikums, der Präsenzveranstaltungen mit voller Kapazität in der jetzigen Situation zu riskant findet und es bevorzugt, die Filmtage auszulassen.

Aus Sorge wegen Omikron: Viele bleiben den Filmtagen fern

Deutlich spürbar ist das grosse Ausbleiben im leeren Medienzentrum. Die SRG, eine der wichtigsten Partnerinnen der Filmtage, sorgt sich wegen drohender Coronaausfälle um den Betrieb ihrer Sender und schickte deshalb deutlich weniger Personal nach Solothurn.

Wie SRG-Filmchef Sven Wälti auf Anfrage sagt, finden dieses Jahr auch keine Sitzungen der SRG in Solothurn statt. Bei Wälti und anderen stösst vor allem das gänzlich fehlende digitale Angebot auf Unverständnis.

Nach dem Kinobesuch ist für viele dieses Jahr gleich Schluss

Im Interview mit dieser Zeitung sagte das künstlerische Co-Leitungsduo Marianne Wirth und David Wegmüller diese Woche klipp und klar: «Den Umbau der Filmtage zu einer Onlineplattform wollen wir nicht vorantreiben. Als Festival verstehen wir uns als Präsenzveranstaltung, die zeitlich und räumlich begrenzt stattfindet.» Über diese Haltung kann Wälti von der SRG nur den Kopf schütteln.

«Die hohen Covid-Zahlen zeigen doch, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt für ein hybrides Festival. Man muss ja nicht das komplette Programm online stellen. Doch eine geschickte Programmierung hätte eine Teilhabe all den Menschen erlaubt, die nun vom Festival ausgeschlossen sind.»

Wälti selbst besucht nach eigenen Angaben einige Vorführungen vor Ort, bleibt dann aber nicht länger als sonst. Wie ihm geht es vielen. Produzenten, Filmemachern, Schauspielern: Manchen ist in der jetzigen Infektionswelle nicht nach dem persönlichen Austausch im persönlichen Ambiente einer der Gaststuben oder Bars. Apéros lassen sie sausen.

Andere aus der Branche wie der Schauspieler Dimitri Stapfer, der mit seinem Filmdébut von «Das Maddock Manifest» als Regisseur nach Solothurn gereist ist, bleiben unter sich. «Wer nicht selbst einen Film in Solothurn hat, der bleibt dem Anlass eher fern», sagt Wälti.

Der Diskurs über den Film, über das Filmschaffen und das gemeinsame Erlebnis Kino beschränkt sich so auf den dunklen Saal, in dem die Besucherinnen und Besucher hinter ihren Masken versteckt sitzen. Der propagierte Austausch der Filmtage-Organisatoren und der Verfechter der Kinokultur wird zur Farce.

Was wurde aus Anita Hugis Vorarbeiten?

Dass die Solothurner Filmtage den virtuellen Raum nun komplett brachliegen lassen, erstaunt besonders. Zumal letztes Jahr mit der Onlineausgabe alles bereit war. Auch 2022 hat die Filmtage-Führung ein Online-Back-up in der Hinterhand. Die unter Ex-Direktorin Anita Hugi eingesetzten Tools zum Streaming oder Online-Diskutieren wären also vorhanden.

Zwischen den Filmtagen und Hugi wurde nach einem öffentlichen Streit über die Umstände ihres Abgangs Stillschweigen vereinbart. Fast scheint es so, als wolle man nun sämtliche Spuren, die Hugi hinterlassen hat, wegwischen. Bei der SRG zeigt man sich konsterniert. «Wir verstehen es nicht. Anita Hugi hatte doch genau in die Richtung eines hybriden Festivals, mit Veranstaltungen vor Ort, flankiert von digitalen Angeboten, geplant.»

Für Filmtage ist Teilhabe an ­Festival nur physisch möglich

«Dieses Treffen ist ganz im Sinne des Schweizer Mittelwegs», sagte Kulturminister Alain Berset anlässlich der Eröffnungsrede diese Woche an den Filmtagen. Das stimmt. Mit ihrem Beharren auf Präsenzveranstaltungen stehen die Filmtage in totalem Einklang mit der Schweizer Politik. Die Berlinale etwa, die in einem Monat startet, hat ihr Präsenzprogramm drastisch reduziert und das Onlineprogramm ausgebaut. Was natürlich ganz in der Tradition der in der Pandemie stets vorsichtiger agierenden deutschen Politik liegt.

Die Filmtage indes verteidigen den Solothurner Weg mit Vehemenz. Filmtage-Präsident Thomas Geiser sagte ebenfalls diese Woche: «Wir halten am Zweck der Festivals fest, des Festivals vor Ort.»

Und die Co-Leitung bezieht folgendermassen Stellung: «Ein hybrides Festival war in diesem Jahr nie geplant und entspricht auch nicht unserer Vision. Das Kerngeschäft der Solothurner Filmtage sind Filmvorführungen im Kino und Diskussionen mit Filmgästen und Publikum vor Ort. Bei einem Präsenzfestival geht es um die Erfahrbarkeit der Filme im Kino, nicht um ihre Verfügbarmachung im Internet.»

«Eine Filmvorführung an einem Festival ist ein gemeinschaftliches Erlebnis. Die Teilhabe an diesem Erlebnis wollen wir ermöglichen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen