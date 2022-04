Streaming Wie Apple Netflix den Oscar wegschnappte und warum das SRF dabei schlecht aussieht Im Rennen der Streaminganbieter um den wichtigsten Oscar läuft Apple TV+ dem Konkurrenten Netflix den Rang ab. Auch sonst macht der Handyhersteller vieles richtig mit seinen Serien und Filmen. Was das Schweizer Fernsehen von ihm lernen kann. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Holten für «Coda» den Oscar: Eugenio Derbez, Emilia Jones (Hauptdarstellerin), Marlee Matlin und Troy Kotsur (v.l.). Bild: John Locher/AP

So hat es sich Netflix nicht vorgestellt. Seit Jahren strebt der Streamer mit hochkarätigen Kinofilmen Gewinne bei den Oscars an. Viele gab es schon, nur die wichtigste Auszeichnung, das Goldmännchen für den besten Film, lässt auf sich warten. Und nun, ausgerechnet im Jahr, in dem Netflix mit «The Power Of The Dog» von Jane Campion aus der Pole-Position startete, geht der wichtigste Oscar und damit viel Prestige an die Konkurrenz, Apple TV+.

Filmnostalgiker malen natürlich schwarz, in Europa brachte Apple den Siegerfilm «Coda» nicht einmal ins Kino. Der Film über ein Mädchen aus einer Gehörlosen-Familie, das Sängerin werden möchte, landete direkt auf den iPhones und iPads der Apple-Kundschaft. Für die Oscar-Zulassung reicht es, wenn ein Film während einer Woche in einem Kino im Grossraum Los Angeles gezeigt wird. Jetzt, vor einem verregneten Wochenende, ist ein guter Zeitpunkt, um den Oscar-Überflieger bequem vom Sofa aus zu streamen. Und das notabene mit dem Abo bei Apple TV+, das gerade einmal die Hälfte eines Netflixzugangs kostet.

Hat für Apple das Goldmännchen geholt: «Coda»-Regisseurin Sian Heder. Bild: Getty Images

In der Schweiz wird erschreckend wenig gemacht aus der Vielfalt

Wer schon einmal dabei ist und sich mit dem Apple-Angebot befasst, der stösst auf weitere Perlen. Zum Beispiel Joel Coens Adaption von «Macbeth» mit Denzel Washington und Frances McDormand. Und bei den Serien startete vor wenigen Tagen das Migrantenepos «Pachinko», das die viel verzweigte Geschichte einer koreanischen Familie erzählt und von Unterdrückung und Assimilation handelt. Die achtteilige Dramaserie spielt in Korea zur Zeit der Besatzung durch die Japaner Anfang des 20. Jahrhunderts, später in der Dias­pora im fremden Japan und schliesslich in den USA der 1980er-Jahre, wo Koreaner bis heute gegen Ignoranz und um Anerkennung kämpfen.

Hinter «Pachinko» stehen US-Amerikaner koreanischer Abstammung. Mit ihrer Produktion schliessen sie eine Bildungslücke über das grosse Trauma eines Volkes, das unter den japanischen Besatzern litt und in der Fremde eine Identität aufbauen musste. Wunderbar inszeniert ist das, mit tollen Bildern, üppig ausgestattet und mit einer Geschichte, die im Innersten bewegt.

Unterdrückung und Suche nach Identität: Trailer zu «Pachinko». Quelle: Apple TV+/Youtube

Die Macher bedienen sich eines genialen Kniffs, der sehr viel Verständnis für die kulturellen Feinheiten schafft. In der Serie wird Koreanisch, Japanisch und Englisch gesprochen. Zum Teil ist es ein Mix, der an Unterhaltungen von Bilingues hierzulande erinnert. In «Pachinko» hat jede Untertitelung einer Sprache ihre eigene Farbe. Wird Koreanisch gesprochen, erscheinen die Untertitel gelb, bei Japanisch blau. Und das erlaubt Zuschauern auch ohne Sprachkenntnisse einen Zugriff auf die kulturellen Unterschiede.

Armutszeugnis für die SRG

Apple beweist damit einen kreativen Umgang mit Sprache und Übersetzung und wählt einen sensiblen Ansatz, was kulturelle Feinheiten betrifft. Und hält einem Land den Spiegel vor, das in seinem ureigenen Selbstverständnis die sprachliche Vielfalt bisweilen zur exklusiven Eigenheit verklärt: der Schweiz. Ausgerechnet hierzulande gibt es bis heute keine die Sprachräume überspannende Fernsehserie.

Ansätze waren zwar erkennbar, etwa in «Helvetica», das in einem französischsprachigen Milieu in der Berner Bundesverwaltung spielte. Oder wenn Rosa Wilder und Manfred Kägi in der Krimiserie «Wilder» im Jura ermittelten. Wer in der Schweizer Filmbranche an Grenzgänger denkt, dem kommen indes nur die Romands Carlos Leal und Anna Pieri Zuercher in den Sinn, die Schweizer «Tatort»-Kommissarin, die nun auch in der neuen Westschweizer Serie «Nebensaison» mitspielt.

Eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man bedenkt, dass der Schweizer Film-Platzhirsch, die SRG, mit ihren Gesellschaften in den Sprachregionen sich sehr stark über Kulturräume und deren Eigenheiten definiert.

Serien sind vor allem fürs eigene sprachregionale Publikum

Im Mai kommt das Filmgesetz vors Stimmvolk, die «Lex Netflix». Damit sollen Streaminganbieter verpflichtet werden, Geld ins Schweizer Filmschaffen zu investieren. Die Befürworter führen gern ins Feld, dass der kulturelle Reichtum auf engem Raum in der Schweiz eigentlich viel Stoff für gute Serien berge. Mehr Geld, so die Hoffnung, würde helfen, den Stoff beim Publikum wahrnehmbarer zu machen.

Immerhin heisst es bei der SRG auf Anfrage, man mache sich Gedanken über solche grenzüberschreitende Stoffe. Ebenso klar ist: Die SRG-Trägerschaften in den Regionen haben erst einmal ihr eigenes Publikum im Kopf. Und für das wird auch produziert.

«Pachinko» läuft auf Apple TV+, «Nebensaison» auf Playsuisse.

