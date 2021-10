"Cry Macho" von Clint Eastwood: Was taugt der neue Cowboy-Film?

Kino Clint Eastwood ist 91 und macht in seinem neuesten Film einen auf Rodeo: Kann das gut gehen? Die Ikone der Filmcowboys ist zurück mit seinem 40. Film als Regisseur. Warum der Roadmovie «Cry Macho» so verwundert, was er taugt und Erinnerungen an Eastwoods Hits. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 21.10.2021, 17.20 Uhr

Deutlich gealterter Eastwood: Ein Cowboy schwingt sich auch mit 91 noch auf den Rücken eines ungezähmten Pferds. Bild: Warner Bros.

Ein Auto hält, eine Türe schwingt auf, ein Cowboy stellt den ersten Stiefel in den Staub. Da wirkt die Figur deutlich trittsicherer als in den Sequenzen danach, als der Cowboy die paar Stufen zur Ranch seines Bosses erklimmt. Clint Eastwood ist zurück. Und das mit 91 Jahren! In fast ebenso vielen Filmen stand er vor oder hinter der Kamera – oder sowohl als auch. «Cry Macho» nun ist sein 40. als Regisseur. Und Eastwood spielt in der Hauptrolle als gealterter Cowboy Mike Milo.

Im Film schreiben wir das Jahr 1979. In der Ranch irgendwo in Texas kommt es zum Eklat. Mikes Boss Howard (Dwight Yoakam) streicht seinen ehemals besten Cowboy und Rodeo-Reiter von der Lohnliste. «Du sagst ja gar nichts, sag etwas!», fährt er seinen alten Gefährten an, den er soeben abgesägt hat. Mike wendet sich ab und antwortet, es gäbe keinen Grund «unhöflich zu werden» und zu sagen, was für ein charakterloser Lump Howard sei. Dann zieht Mike Leine.

Trailer «Cry Macho». Quelle: Warner Bros.

Ein letzter Auftrag im ­Feindesland Mexiko

Diese sehr ironisch vermittelte Altersmilde passt gut zu Eastwoods Filmen im höheren Alter. Erinnert sei insbesondere an seinen Hit «Gran Torino» von 2008, in dem Eastwood einen in sich gekehrten, einsamen mit dem Zorn auf alle und alles infizierten rassistischen Witwer spielt, der ausgerechnet «Schlitzaugen» (Koreaner) als Nachbarn kriegt – und deren jüngsten Spross er vor dem Abgleiten in die Schattenwelt abhalten kann.

In «Cry Macho» nun geht es nicht um Koreaner, dafür um Mexikaner, ein natürlich noch manifesteres Feindbild des konservativen Amerika, für das Eastwoods, der Ex-Republikaner, eben auch steht.

Zeitsprung um wenige Monate: Nun ist es Howard, der Mike besucht und diesen um einen letzten Gefallen bittet. Mike soll Rafo, Howards Sohn, aus den Fängen seiner mexikanischen Mutter befreien und in die USA schmuggeln. Zwar widerstrebt Mike der Auftrag, doch die Pflicht ruft. Er schuldet Howard noch was, weil dieser stets zu ihm hielt, als es ihm dreckig ging. Cowboy-Ehre halt.

Szene vom Set: Rafo (Eduardo Minett), Marta (Natalia Traven) und Mike (Clint Eastwood). Bild: Warner Bros.

Und so begeben wir uns auf eine Reise mit einem greisen Cowboy, dessen physischer Zustand eigentlich nur durch denjenigen der alten Karossen unterboten wird, mit denen Mike und Rafo über mexikanische Nebenstrassen rasseln. Sie befinden sich auf der Flucht vor ein paar doofen Polizisten, deren Doofheit eigentlich nur noch die Doofheit der kriminellen Handlanger von Rafos Mutter überbietet, die den Sohn nicht ziehen lassen will. Mit im Schlepptau: Rafos Hahn namens «Macho», seinen besten Freund, mit dem er an illegalen Hahnenkämpfen Geld verdiente.

Rodeo-Ritt mit 90 Jahren und ein rettender Hahn

Der Gockel ist so kampferprobt, dass er zu Mikes und Rafos Retter wird und deren Häscher unschädlich macht. Selten hat man einen simpler gestrickten Plot gesehen im Kino und noch mehr als über die einfältigen Tricks wundern wir uns über das Intermezzo, in dem auch noch eine schöne und mindestens halb so alte Witwe dem Charme des greisen Cowboys erliegt. Die romantische Pause jedenfalls tut Mike gut, er findet zu alter Form und reitet für einen lokalen Pferdehändler wilde Mustangs zu.

So plump der Plot ist, so stur hält Eastwood daran fest in diesem Film. Beweisen muss der Cowboy aller Film-Cowboys natürlich weder der Welt noch sich selbst etwas. Mit seinen sehr warmen Bildern ist der Film immerhin etwas fürs Auge. Lassen wir also etwa dieselbe Milde walten in der Bewertung wie sie Eastwood selbst eigen ist. Es gibt schliesslich keinen Grund, unhöflich zu werden.

«Cry Macho» (USA 2021, 104 Min.); Regie: Clint Eastwood; jetzt im Kino.

Und das waren Clint Eastwoods unvergessene Filme – eine Auswahl:

