Promising Young Woman: Agota Lavoyer ordnet Film ein

Sexuelle Übergriffe «Hätte sie doch nicht...»: Opfer sexueller Gewalt gelten häufig als mitverantwortlich – ein Kinofilm rüttelt auf «Zu viel getrunken», «zu wenig angezogen»: Opfer sexueller Gewalt gelten häufig als mitverantwortlich. Ein Kinofilm rüttelt uns auf. Und hilft uns zu verstehen, was wir selbst tun können, wenn wir übergriffig werden, sagt die Expertin. Interview: Daniel Fuchs 24.05.2021, 12.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cassie (gespielt von Carey Mulligan ) wartet in «Promising Young Woman» auf übergriffige Kerle. Bild: Focus Features

Eine Frau, die im Ausgang die Betrunkene mimt und die Vergewaltigung an ihrer Freundin rächt: Der aktuelle Kinofilm «Promising Young Woman» rüttelt auf. Agota Lavoyer ist Expertin im Thema sexualisierte Gewalt. Sie ist überzeugt, dass der Film helfen würde, eine tief verankerte Vergewaltigungskultur zu überwinden.

Sie haben sich «Promising Young Woman» angeschaut. Bringt der Film die Thematik auf den Punkt?

Agota Lavoyer: Ja, total. Er bildet viele der Themen, mit welchen wir in der Opferberatung konfrontiert sind, akkurat ab, zum Beispiel das Victim blaming (die Opfer mitverantwortlich machen, Anm. d. R.).

Zur Person Die Expertin für sexualisierte Gewalt erhebt ihre pointierte Stimme vor allem zu den Themen sexualisierte Gewalt und der sogenannten Rape-Culture, einer Vergewaltigungskultur. Sie ist vor allem in den sozialen Medien aktiv. Beruflich berät Agota Lavoyer Opfer von Übergriffen, in ihrer früheren Stelle bei der Berner Opferhilfestelle Lantana ausschliesslich Opfer von sexualisierter Gewalt, seit diesem Jahr generell als Leiterin der Opferhilfestelle Solothurn. (dfu)

Agota Lavoyer. Foto: Gia Han Le

«Sie bringt sich in Gefahr», nuscheln in einer Szene Männer in einer Bar, als die Hauptfigur die komplett Hinübergetretene mimt. Einer kümmert sich um sie, bringt sie «in Sicherheit» ­– und wird selbst übergriffig. Ein realistisches Szenario?

Vieles entspricht der Realität in diesem Film, leider. Besonders was die Bedeutung von Alkohol bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung betrifft. Der Alkohol beeinflusst das Geschehen vielschichtig. Das zeigen nicht nur die Gespräche mit Opfern, sondern auch Studien.

Bitte, erklären Sie.

Einerseits kann ein vorsätzlich handelnder Täter ein Opfer abfüllen mit dem Ziel, Sex zu kriegen. Andererseits senkt Alkohol beim Täter die Hemmschwelle, um Grenzen zu überschreiten. Gleichzeitig weiss man, dass Opfer, die während des Übergriffs unter Alkoholeinfluss standen, häufiger zögern, Anzeige zu erstatten. Bei einer ohnehin tiefen Anzeigequote im Bereich der sexualisierten Gewalt, notabene.

Wie kommt es dazu?

Die Hürde, einen Täter anzuzeigen, ist sehr hoch.

«Ich empfehle jedem, sich diesen Film anzuschauen.»

Er bringt sehr gut auf den Punkt, weshalb sich Opfer so schwer damit tun, die Tat offenzulegen, geschweige denn Anzeige zu erstatten. Und das ist zentral: Frauen verzichten nicht deshalb auf eine Anzeige, weil es kein Übergriff oder weil es nicht schlimm genug war, sondern weil sie ahnen, welcher Spiessrutenlauf auf sie wartet.

Der worin besteht?

Es beginnt im engsten Umfeld. Ich hatte mit Hunderten von Fällen zu tun und kann diejenigen an einer Hand abzählen, bei denen mir ein Opfer sagte, es habe 100-prozentige Unterstützung erhalten.

«Oft glauben nicht einmal die Eltern und Freunde den Opfern vorbehaltlos.»

Zudem kriegen Opfer oft zu hören, dass sie doch nicht das Leben des Täters zerstören dürfen, in dem sie ihn anzeigen. Statt dem Opfer, gilt die Sorge oft dem Täter. Das führt natürlich dazu, dass sich Betroffene gut überlegen, ob sie damit zur Polizei gehen.

Dann greift die Bemerkung «warum ging sie dann nicht zur Polizei» zu kurz?

Definitiv. Wir müssen wegkommen von der Idee, dass eine Vergewaltigung nur «echt» ist, wenn sie auch angezeigt wird.

«Hätte sie sich nicht so gekleidet», ist ein häufig gehörter Reflex. «Hätte sie nicht so viel getrunken», ist der Reflex im Film, über den wir sprechen. Was entgegnen Sie darauf?

Es ist immer der Täter, der für seine Taten verantwortlich ist. Mit einer Schuldzuweisung an die Opfer verharmlost die Taten. «Er meinte es nicht so», «er ist doch so ein guter Typ», sind häufige Reaktionen, die den Täter entlasten und aus der Verantwortung entlassen Das ist alles Teil einer Vergewaltigungskultur auch hierzulande.

Immerhin gibt es eine Unschuldsvermutung.

Natürlich. Aber genauso sollte auch eine Opfervermutung gelten. Es darf nicht sein, dass die Glaubwürdigkeit reflexartig in Frage gestellt wird. Wenn eine Frau sagt, sie sei Opfer eines Übergriffs geworden, dann sollte man ihr glauben.

Dann ist die Furcht, Frauen könnten Männern eine Vergewaltigung anhängen, bloss ein Mythos?

Und wie! Eine realistischere Sicht ist die: Es gibt eine riesige Dunkelziffer, weil die wenigsten Frauen Anzeige erstatten. Noch etwas zum Victim blaming. Es unterstellt, dass allein der Auftritt einer Frau Männer zu zügellosen Wesen werden lässt. Übrigens sind wir diesbezüglich keinen Schritt weiter. Vor kurzem hörte ich eine Sexualpädagogin zu ihren Schülerinnen sagen: «Ihr müsst euch überlegen, was ihr ausstrahlt mit eurem Auftritt.» Das ist genau dasselbe wie «kein Wunder, wenn sie sich so freizügig kleidet», nur diplomatischer ausgedrückt. Und wenn ich schon beim Punkt bin «hätte sie nicht so viel getrunken»: Stand ein Opfer während der Tat unter Alkoholeinfluss, so ist es später viel verunsicherter, als was die Tat einzuordnen ist. Alkohol ist ein sehr gutes Mittel aus Tätersicht, denn er entlastet den Täter und stiftet beim Opfer Verwirrung.

Sollte man von Betrunkenen die Finger lassen?

Alkohol im Zusammenhang mit Sex kann grossen Schaden anrichten. Vielleicht nicht gleich mit Toten wie im Strassenverkehr. Dort weiss man, dass man sich alkoholisiert nicht ans Steuer setzen darf. Beim Sex hingegen herrscht die Vorstellung vor, solange die Frau die Beine spreizen kann, ist es okay.

Also, Finger weg von Betrunkenen?

Ja. Weil es nicht möglich ist, sich sicher zu sein, dass das Gegenüber die sexuellen Handlungen auch will. Alkohol hin oder her: Das Mass der Dinge ist doch immer, ob der Sex einvernehmlich ist oder nicht.

Die Revision des Sexualstrafrechts steht an. Im Vordergrund steht die sogenannte Zustimmungslösung. Ist das nicht das Ende der Erotik?

Überhaupt nicht. Es braucht ja weder ein mündliches Ja noch einen Vertrag. Es zeigte sich, dass ein Nein vor Gericht vielfach nicht ausreichte. Es geht um Sex, den beide wollen. Mir gefällt das Beispiel des Hausfriedensbruchs. Man kann einem Besucher ohne Worte signalisieren: «Komm’ doch rein.» Wenn der Besucher aber an einem vorbeistürmt, dann ist es nicht mehr einvernehmlich und Hausfriedensbruch. Überdies bedeutet doch das Reden über den Sex nicht ein Aus des Zaubers. Im Gegenteil: Das ist doch dirty talk und sehr sexy (lacht).

Schweizer sprechen in ihrem Schlafzimmer doch nicht über Sex.

Das stimmt wahrscheinlich – nicht einmal die als über sexualisiert abgestempelte Jugend spricht darüber. Filme wie «Promising Young Woman» an einer Mittelschule zu zeigen, wäre ein tauglicher Ansatz und Tabubrecher für Diskussionen über Sex, Konsens und sexualisierte Gewalt.

Jetzt im Kino: «Promising Young Woman» – hier geht's zum Trailer: