Solothurner Filmtage: Interview mit dem Direktoren-Duo

Solothurner Filmtage Omikron-Sorgen, weniger Zuschauer erwartet und Online-Skepsis: So tickt das Duo an der Spitze der Filmtage Marianne Wirth und David Wegmüller eröffnen heute das Filmfest in Solothurn. Warum für sie der Schweizer Film ins Kino gehört. Interview: Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Suchen es nicht, aber stehen im Rampenlicht: David Wegmüller und Marianne Wirth von den Solothurner Filmtagen. Bild: Tom Ulrich

Nach einer Online-Ausgabe letztes Jahr setzt das wichtigste Festival für den Schweizer Film wieder ganz auf Präsenz: Am Mittwoch eröffnet das interimistische Leitungsduo Marianne Wirth und David Wegmüller die 57. Ausgabe der Solothurner Filmtage. Wir haben vorher mit den Beiden gesprochen.

Die Coronazahlen gehen durch die Decke und am Mittwoch eröffnen Sie die Solothurner Filmtage. Können Sie das verantworten?

Marianne Wirth: Ja, wir finden das vertretbar. Wir sind der Meinung, dass Kultur wieder stattfinden soll. Wir sind in ständigem Austausch mit den Behörden. Aber klar, ohne Omikron wäre uns natürlich wohler.

Stand eine Verschiebung der Filmtage nie zur Diskussion?

Wirth: Doch, verschieben war eine Option. Wir kamen jedoch zum Schluss, dass das nicht sinnvoll wäre. Das Festivaljahr ist einfach zu eng durchgetaktet, als dass sich eine gute Alternative geboten hätte.

Sie laden die Zuschauer nach Solothurn an einen Grossanlass ein, in dessen Umfeld das Virus leichtes Spiel hat. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?

Wirth: Es ist eine geteilte Verantwortung zwischen den Behörden, uns als Veranstalter sowie der Eigenverantwortung der Besucher. Wir haben Partys gestrichen, auch die meisten Apéros, obwohl wir solche unter den bekannten Auflagen durchführen könnten.

«Doch unser Kerngeschäft ist der Film im Kino. Das ist für uns zentral. Solange wir Filme im Kino zeigen können, sollen die Filmtage physisch stattfinden.»

Und dort gelten die bekannten Massnahmen, also 2G und Masken.

Wären nicht Kapazitäts­beschränkungen der verantwortungsvollere Weg?

David Wegmüller: Wir vertrauen den Einschätzungen der Behörden.

«Und aufgrund der Zahlen aus dem Vorverkauf erwarten wir ohnehin deutlich weniger Zuschauer als in anderen Jahren.»

Ein Besuch in einem Kino, in dem man sich mit Maske auf einen zugewiesenen Platz setzt und einen Film schaut, ist nicht vergleichbar mit einem feuchtfröhlichen Abend.

Eröffnet wird die Ausgabe 2022 mit einem Dokumentarfilm über die in den Neunzigern verstorbene Schriftstellerin Patricia Highsmith. Gab es nichts Aktuelleres, näher am Publikum?

Wirth: Das Format eines Eröffnungsfilms haben jeweils nur wenige Filme. Es muss eine Weltpremiere sein und wir stellen hohe inhaltliche wie auch formale Anforderungen. «Loving Highsmith» hat uns total überzeugt. Auch die Berlinale und das Sundance-Filmfestival warben um diesen Film.

Was macht den Film so gut?

Wirth: Patricia Highsmith war eine unglaublich spannende Person. Der Film fokussiert auf Aspekte ihrer Persönlichkeit, die man so noch nicht kennt. Sich einer Biografie in einem Dokumentarfilm in nur 90 Minuten zu nähern, ist sehr herausfordernd. Doch genau das gelingt der Filmemacherin Eva Vitija ausgezeichnet.

Dieser Film eröffnet die 57. Ausgabe der Solothurner Filmtage. Quelle: Filmcoopi / Youtube

Dokumentarfilme sind das Markenzeichen Ihrer ­Konkurrenz, dem Visions du Réel in Nyon. Warum ­schenken Sie mit der ­Eröffnung nicht einem Schweizer Spielfilm die Aufmerksamkeit?

Wegmüller: Es gibt diesbezüglich bei uns keine Wertigkeit, wir bevorzugen nicht Spielfilme gegenüber Dokumentarfilmen oder umgekehrt. Wir wechseln immer wieder ab und zeigen alle Genres. Auch ein Animationsfilm hat schon einmal die Solothurner Filmtage eröffnet.

Es mangelt also nicht an Schweizer Spielfilmen?

Wegmüller: Im Gegenteil, heuer ist ein ausgesprochen starkes Spielfilm-Jahr. Auf 50 Doks kommen nun etwa 30 Spiel­filme, was viel ist. Andere Jahre waren jedenfalls magerer.

Gefällt Ihnen diese ­Entwicklung?

Wegmüller: Ich werte sie als ­Zeichen von Lebendigkeit. Denn Spielfilme sind teuer und die Umsetzung birgt Risiken. Wenn sie niemand eingehen will, dann ist das ein Zeichen dafür, dass weniger Mut da ist.

Fallen Themen auf, denen sich Schweizer Filmemacher in den letzten Jahren besonders widmen?

Wirth: Besonders auffällig ist, wie sich das Thema Migration neuerdings etwas anders niederschlägt als auch schon.

Mit «Die Schweizermacher» in den 1970ern ist die ­Migration ein fast schon traditionelles Thema im Schweizer Film. Was machen die Filmemacher heute anders?

Wirth: Sie erzählen Geschichten abseits von Behördengängen. Es ist also nicht einfach «Schweizermacher 2.0» (lacht). Aufgefallen ist uns, dass viele Filme von Menschen erzählen, die es geschafft haben, die in unserer Gesellschaft angekommen sind. Es geht dabei um universelle Themen wie Heimat oder Verwurzelung.

Im Herbst trennten sich die Filmtage von Anita Hugi, die erst zwei Jahre im Amt war. Wie viel Hugi steckt im Programm 2022?

Wirth: Das Programm der 57. Solothurner Filmtage stammt zu 100 Prozent von uns. Die Auswahlkommission schaute sich die eingereichten Filme im Oktober an. Zusammen mit dem Programm-Team wurden bestehende Ideen fortgesetzt oder neu konzipiert.

Vergangenes Jahr war die Schweiz im Lockdown. Die Filmtage konnten nur online stattfinden. Ein Erfolg, den Anita Hugi massgeblich geprägt hatte?

Wegmüller: Es war ein Kraftakt, der nur im Team möglich war. Den Umbau der Filmtage zu einer Onlineplattform wollen wir aber nicht vorantreiben. Als Festival verstehen wir uns als Präsenzveranstaltung, die ­zeitlich und räumlich begrenzt stattfindet.

Mit der Onlineausgabe konnten die Filmtage immerhin Nutzerkreise erreichen, die nie nach Solothurn reisen würden, um Schweizer Filme zu schauen. War das nicht ein riesiger Erfolg für das Festival?

Wegmüller: Das ist jetzt Ihre These. Wir haben keine Nutzerdaten erfasst. Im Vergleich zum Präsenzfestival von 2020 kam die Onlineausgabe auf 50 Prozent weniger Eintritte. Wir taten das primär wegen der Filmschaffenden, deren Arbeiten sonst schlicht nicht wahrgenommen wären. Allein die Reichweite ist nicht das, woran wir uns ausrichten.

Wirth: Das ist auch nichts Aussagekräftiges. Was bedeutet ein Klick? Man weiss nicht, ob ein User nach fünf Minuten am Kühlschrank stand oder gewisse Passagen übersprungen hat. Ein Filmerlebnis im Kino hat eine ganz andere Dimension und Qualität.

Der Eröffnungsfilm letztes Jahr wurde über die Landessender in die Schweizer Wohnzimmer übertragen. Das war ein riesiges Schaufenster. Bringt das dem Schweizer Film nichts?

Wegmüller: In der Situation damals machten wir aus der Not eine Tugend, das gelang sehr gut. Aber bei einem Filmfestival geht es um die spezifische sinnliche Erfahrung, die man im Kinosaal macht. Es geht darum, in den Film abzutauchen, in Dunkelheit, ohne Handy. Das ist unser Kerngeschäft.

«Alle, die wegen einer Covid-Infektion einen Geschmacksverlust erlitten haben, wissen wie einschneidend der Wegfall von Sinnlichkeit sein kann.»

Die Verbreitung der Filme machen andere, das ist nicht unsere Aufgabe als Festival. Wir wollen gemeinschaftliche Erlebnisse mit den Filmschaffenden bieten.

Längst nicht alle Filme landen im Kino. Diese konzentrieren sich immer mehr auf Publikumshits. Corona hat diesen Trend verstärkt. Ist das auch eine Chance für Festivals?

Wegmüller: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ja, weil man gewisse Filme nur an Festivals sehen kann. Zum anderen bereitet uns die Kinokrise Kummer. Wir stehen im Dienst der Kinokultur. Und das ist mit ein Grund dafür, weshalb wir uns für Präsenzveranstaltungen entschieden haben.

Wirth: Ich finde auch, dass in einer Zeit, in der Meinungen die Gesellschaft zu spalten drohen, Kino einen gewaltigen Wert hat. Wenn man gemeinsam einen Film schaut, dann diskutiert, erschliessen sich einem Welten.

Marianne Wirth kam vor zehn Jahren nach Solothurn mit der vormaligen Direktorin Seraina Rohrer, David Wegmüller arbeitete bereits unter Rohrers Vorgänger Ivo Kummer für die Geschäftsstelle der Filmtage. Nachdem im Sommer bekannt wurde, dass die Nachfolgerin von Rohrer und knapp zwei Jahre als Filmtage-Direktorin amtierende Anita Hugi krank geschrieben war, brach ein interner Konflikt über Führung und Strukturen öffentlich aus.

In dessen Verlauf trennten sich die Filmtage von Hugi und organisatorisch stellte sich das Filmfestival mit einer dualen Führungsspitze neu auf. Das Duo Wirth/Wegmüller übernahm die künstlerische Leitung, Veronika Roos die organisatorische.

Seit wenigen Tagen ist die Stelle für die künstlerische Leitung neu ausgeschrieben. An der Feier am Mittwoch in Solothurn wird neben Filmtage-Präsident Thomas Geiser Bundesrat Alain Berset mit einer Rede die Filmtage eröffnen.

War eine filmpolitische Rede der Direktorin oder des Direktors bislang Usus, nehmen Marianne Wirth und David Wegmüller davon Abstand. Die beiden verstehen sich ganz im Dienst der Filmtage, stellen das Festival als Resultat kollektiver Arbeit in den Raum und nehmen sich zurück.

Dafür wird Schauspielerin und «Tatort»-Kommissarin Anna Pieri Zuercher die Eröffnung moderieren und dem Duo Wirth/Wegmüller einzelne Statements entlocken.

57. Ausgabe der Solothurner Filmtage: vom 19. bis 26. Januar. Infos und Tickets: solothurnerfilmtage.ch

