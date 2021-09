James Bond in «No Time to Die»: Vom Macho zum Frauenversteher?

«No Time to Die» Agent 007 im Wandel der Zeit: Vom Inbegriff des Machos zum Frauenversteher? Lang ersehnt, endlich da! Zum 25. Mal kommt ein 007-Film auf die Leinwand. Anlass für einen Rückblick auf ein höchst ­problematisches Frauenbild. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Toxische Männlichkeit? Sean Connery als Ur-Bond in «Goldfinger» 1964. Bild: Imago

Sie tritt ihn, wehrt sich und verzieht die Mundwinkel, als er sie küssen will. Es hilft nichts. Der Mann fällt über sie her, schliesslich muss sie es geschehen lassen. Und findet dann doch noch Gefallen daran. Unterlegt ist die Szene mit romantischer Musik. Ihr Name? Pussy Galore. Seiner? Bond, James Bond. Gesehen im Film «Goldfinger» von 1964, dem dritten Film über den Geheimagenten und Frauenhelden. Oder sollte man sagen Vergewaltiger?

Fast 60 Jahre sind vergangen, seit Ursula Andress als erstes Bondgirl in «Dr. No» der Karibik entstieg, beobachtet aus der Ferne vom Spion Bond. Oder sollte man sagen Spanner? Am Dienstag nun startet der langersehnte 25. Bond «No Time to Die», der letzte in der Reihe mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Am Zürcher Filmfestival ZFF feiert der Film Premiere, und der Festivaldirektor Christian Jungen freut sich über den weiteren Beitrag aus der Bond-Reihe, die er als «Einmachglas der Geschichte» bezeichnete. Der Begriff passt gut, die Bond-Filme sind ein Spiegelbild ihrer Zeit. Das gilt insbesondere im verstörenden Umgang mit Frauen, den sie vermitteln.

Nötigung? Vergewaltigung? Die Szene aus «Goldfinger» (1964). Quelle: Youtube

Wo liegt das Problem beim ­aktuellen Bond, Daniel Craig?

Bezüglich Frauenbild gilt Daniel Craigs Bond schon fast als Frauenversteher. Aber nicht immer, findet Oswald Iten. Im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende» weist der Zuger Filmwissenschafter darauf hin, dass selbst der von Craig gespielte Bond, der bisher verletzlichste und nachdenklichste Bond, übergriffig wird. Etwa beim Bondgirl Sévérine (gespielt von Bere­nice Marlohe) in «Skyfall» von 2012. Wegen ihres Tattoos realisiert Bond, dass sie ein Opfer von Menschenhandel und Sexverbrechen ist. Nur eine Stunde später erschreckt er sie in der Dusche und verführt sie.

Ein Vergewaltiger mag der neuere Bond nicht mehr sein, das stimmt, ­seine mangelnde Empathie konnte Bond aber nie abstreifen. Auch nicht, seit M, damals noch gespielt von Judy Dench, 007 in «Goldeneye» (1995) klaren Wein einschenkt und ihm ihre Meinung geigt: «Sie sind ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, ein Relikt aus dem Kalten Krieg.»

Findet klare wollte: M (gespielt von Judy Dench). Quelle: Youtube

Autsch! Schöner hätte es keiner sagen können. Den Bond-Produzenten ist es immerhin anzurechnen, dass sie ihr Werk selbst kritisch sehen. Bonds frauenfeindliche Sprüche, Übergriffe und die sexistischen Namen der Bondgirls sind Thema in Online-Foren, und Youtube ist voll mit Videoclips. Sie demaskieren die Figur, die für Millionen Kinobesucher weltweit zur Ikone geworden ist. Das Problem liegt denn auch weniger darin, dass Bond ein Macho ist, dem wir gern zusehen, sondern, dass die 007-Filme Bonds frauenfeindliches Verhalten generell goutierten.

Bond-Experte Iten schaute sich für einen Vortrag vor Berufsschülern zum Thema sämtliche Bond-Filme noch einmal an. Das war vor zwei Jahren, als «No Time to Die» ins Kino kommen sollte. Der 25. Bond-Film wurde abermals verschoben. Und so ist der von Iten zusammengetragene Stoff nun, vor dem Start, immer noch aktuell. Nächste Woche hält er vor der Bond-Premiere in Zug dazu einen Vortrag.

Die eingangs beschriebene Szene in «Goldfinger» freilich ist kein Einzelfall. Nur ein Jahr später, 1965, erschien «Thunderball». Wiederum kommt es zu einem Übergriff, der aus heutiger Sicht klar eine Vergewaltigung darstellt, damals freilich von vielen nicht als das verstanden wurde. Die Frau muss man halt zu ihrem Glück zwingen.

Bond war eben Bond, der Zeitgeist ein anderer. Keiner prägte das Bild stärker als der «Ur-Bond» Sean Connery. Die Bond-Macher sollen auf den damaligen No-Name aufmerksam geworden sein, als er in seinem nonchalanten Gang zum Vorsprechen schlenderte. Diese und andere Episoden sind nachzulesen in einem Artikel eines anderen Bond-Experten, Simon Spiegel. Für ihn war Connerys Bond Sinnbild einer «ungezügelten Männlichkeit».

Und wäre es nicht schon längst genug Beispiele, hier noch die Szene aus «Thunderball» (1965). Quelle: Youtube

Roger Moore und die dummen Blondinen

Connery verlieh Bond kein Gentleman-Antlitz, sondern eher dasjenige eines Rowdys, der sich auf dem Schlachtfeld, im Wasser oder auf Ski genauso wohl fühlt wie im Smoking auf Cocktailpartys. Im Umgang mit Frauen kultivierte er das Bild des Machos. «Boys Themes», sagte er lapidar zur Masseuse in einem Hotel, ebenfalls in «Goldfinger», ehe er sie mit einem Klaps auf den Hintern wegscheuchte, weil er mit einem CIA-Agenten etwas besprechen musste. Das Internet ist voll mit Videos von Sean Connery als Bond, der Frauen Schläge verpasst. Später führte Connery in Interviews mehrfach aus, dass Frauen aus seiner Sicht hin und wieder eine Tracht Prügel bräuchten.

Damals, bis und mit der 1990er-Ära mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle, waren Bond-Filme abgeschlossene Geschichten. Es gibt nichts ausser der Figur – und Q, M oder Miss Monneypenny freilich – die auf einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den ein­zelnen Bond-Filmen hinweisen würden. Bond taucht wie immer aus dem Nichts auf und rettet die Welt. Ein ­solcher Bond geht unbefleckt auf die Frauen zu, kann tun, was, und machen, wie er will.

Interessant ist, wie sich das im Lauf der Bond-Darsteller weiter veränderte. Connery wurde nach einem Intermezzo mit George Lazenby abgelöst von Roger Moore. Filmwissenschafter Oswald Iten findet es interessant, wie sich in dieser Zeit das Bild der Bond-Girls stark veränderte. Der Connery-Bond mochte in den 1960ern und 70ern über die Bond-Girls herfallen und sie nötigen, doch die Frauen waren eigentlich starke Figuren. Unter Moore änderte sich einiges. «Das waren die Bondfilme des ganz billigen Humors», findet Iten. Und das, obwohl der Feminismus-Diskurs längst einen Schritt weiter war. Bei Bond aber gab es einen Backlash.

Der Moore-Bond mochte kein Vergewaltiger mehr sein, doch das Bild, das die Frauen abgaben, war betrüblich. «Anfangs Siebzigerjahre gab es einige dumme Blondinen, die für Slapstickhumor sorgten.» Iten hat sich vor allem die Szene eingeprägt aus «The Man with the Golden Gun», in der das Bondgirl, im Bikini natürlich, sich so dumm anstellt und versehentlich auf den Knopf setzt, der den Weltuntergang herbeiführt. «Es steht sogar auf dem Knopf, alle sehen es, auch die Zuschauer, nur sie nicht», so Iten.

Es hilft alles nichts. Keine kann Bond wiederstehen. Szene aus «Goldfinger». Quelle: Youtube

Sogar Lesben «erliegen» dem Charme von James Bond

Bond-Filme sind Dokumente, die ihre Zeit konservieren. Man muss wieder auf den vielleicht beliebtesten Bond aller Zeiten zurückkommen: In «Goldfinger» spricht die Szene mit Bondgirl Pussy Galore Bände. Ehe sie von James Bond zum Sex genötigt wird, sagt die lesbische Kämpferin mit eigener Frauen-Fliegertruppe zu ihrem spätern Peiniger: «You can turn off your charme, I am immune.» Für Bond heisst das nicht Nein, sondern bedeutet Ansporn. Später sagt sie «lass es, ich bin nicht interessiert». Bond aber überwältigt sie, lässt ihr keine Chance, schliesslich findet sie sogar Gefallen daran. Bond hat sie nicht nur verführt, sondern auch gleich noch von den sexuellen Vorzügen des Mannes überzeugt.

«No Time to Die» (USA/GB 2020, 163 Min.); Regie: Cary Fukunaga; nächste Woche Premiere anlässlich des Zürcher Filmfestivals ZFF, und ab Donnerstag regulär im Kino.

Trailer «No Time to Die». Quelle: Universal