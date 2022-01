Netflix «Don’t Look Up»: Die Filmkritiker mäkeln, das Publikum ist begeistert – wer hat recht? Das Feuilleton mäkelt, der Zuschauererfolg auf Netflix aber zeigt: «Don’t Look Up» trifft einen Nerv der Zeit. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Fühlt sich wie ein Klimaforscher: alleingelassen. Mindy (Leonardo DiCaprio) in «Don’t Look Up». Bild: Netflix

Dies ist eine Geschichte über den Mainstream. Sie dreht sich um das Publikum, das die Untergangssatire «Don’t Look Up» mit Leonardo DiCaprio liebt. Sie handelt von einem Wissenschaftstenor, der vor einer Klimakatastrophe warnt und deshalb den Film liebt. Und sie handelt von Kritikern, die an diesem Netflixfilm herummäkeln und das Sensationelle aus den Augen verlieren.

Die Handlung von «Don’t Look Up» ist rasch erzählt: Gigantischer Meteoroid rast direkt auf die Erde zu, keiner will es glauben, keiner handelt. Bumm, alle sind tot. Früher schrieb Drehbuchautor und Regisseur Adam McKay Witze für die US-Abendshow «Saturday Night Live», nun liess er sich vom klassischen Katastrophenfilm inspirieren. In «Don’t Look Up» lässt er zwei Wissenschafter (gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence) die verheerende Entdeckung machen, dass ein Meteoroid in wenigen Monaten mit der Erde kollidiert. Grösse und Flugbahn machen ihn zum Planetenkiller.

Vier Filme, die Publikum und Kritik spalteten «Green Book» (2018)

Ein schwarzer Musiker geht auf Tournee durch die rassistisch geprägten Südstaaten, begleitet und beschützt von einem Weissen. Die Kritik fand «Green Book» (2018) von Peter Farrelly viel zu klischiert, das Publikum bewertete ihn gut. Für das Drama gab es drei Oscars, darunter denjenigen für den Besten Film. «Lion King» (2019)

«Der König der Löwen» computeranimiert: Das wagte Jon Favreau 2019 mit einem Film voller gewaltiger Bilder. Den Kritikern war das nicht genug, im Gegensatz zum Original von 1994 mangelte es etwas an Emotion. Doch im Kino war «Lion King» ein Zuschauermagnet, und er steht auf der All-Time-Hitliste an siebter Stelle. «Star Wars 9» (2019)

Auch zu den regelmässigen Topsellern an der Kinokasse gehören Filme der «Star Wars»-Reihe. «Star Wars: The Rise Of Skywalker» mit Adam Driver wurde 2019 zum Kassenschlager, bei den Kritikern war die Begeisterung gelinde gesagt lauwarm. Ein unmissverständliches Zeichen für einen Ermüdungseffekt? «Justice League» (2017)

Die Geschichte von Zack Snyder im Umfeld von Batman und Superman schaffte es nicht unter die weltweiten Topseller. Beim Publikum aber kam «Justice League» gut an. Interessant fanden die Kritiker den Versuch, Superhelden-Comics zu verbinden. Ihnen blieben die Charaktere aber zu oberflächlich. (dfu)

Doch mit ihrer Verkündung des bevorstehenden Weltuntergangs treffen die beiden Forscher auf dies: keine Reaktion. Als es der trumpesk auftretenden US-Präsidentin (Meryl Streep) doch noch gelegen kommt, schickt sie eine Mission ins All, die ganz im Geiste von «Armageddon» (1998) den Kometen umlenken soll.

Ein «Meisterwerk» für die einen, «lächerlich» für die anderen

McKay bedient sich in seinem Film satirischer Mittel. Und das tut er derart gut, dass der Film über die Feiertage die Top Ten stürmte und nun weltweit auf Platz eins der Netflix-Hitliste steht. Auf Twitter wird «Don’t Look Up» eifrig auf und ab diskutiert. Diese Zeitung konstatierte, als Netflix den Film vor dem Streaming-Start im Kino laufen liess: köstlichste Unterhaltung, eine sehr gelungene Satire.

«Lächerlich», «zu wenig subtil» oder «aggressiv», schnödete hingegen das Gros der amerikanischen Kritiker. Während auch einige deutsche Filmkritiker über den Film die Nase rümpften, twitterte Satiriker Jan Böhmermann: «Meisterwerk».

Eigentlich als laute Kritik am Umgang des Establishments mit der nahenden Klimakatastrophe gedacht, sorgt der Film bei manchem Zuschauer für Wiedererkennungsmomente aus der Pandemie. Coronaskeptiker und Klimaleugner hier, Massnahmen-Befürworter und Klimaretter da: «Don’t Look Up» vereint die Gräben in einer fiktionalen Kluft zwischen denjenigen Menschen, die den Warnern glauben, den Schweif des Kometen erkennen und verstehen: Nichtstun ist keine Option, wenn der Planet vor seinem schnellen Untergang gerettet werden soll.

Die anderen verweigern sich den Fakten und skandieren auf der Strasse «don’t look up» («schaut nicht nach oben»). Was freilich an jene «Liberté»-Rufe auf den Coronaprotesten erinnert. Wo es keinen Kometen und kein Virus gibt, braucht es auch keine Massnahmen, die Freiheiten einschränken.

Das Geheimnis des Erfolgs von «Don’t Look Up» liegt also exakt im vorherrschenden Lebensgefühl, obwohl das Drehbuch bereits vor der Pandemie stand. Natürlich hämmert uns Filmemacher Adam McKay die Botschaft, was Ignoranz und Nichtstun bei einer Naturkatastrophe bedeuten können, regelrecht ein.

Kate Dibiasky und Randall Mindy, gespielt von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio auf dem Weg ins Weisse haus. Bild: Netflix

Doch damit bringt sein Film etwas mit, das auch Michael Moores «Bowling for Columbine» seinerzeit 2002 schaffte: Das Publikum erlebt einen Erweckungsmoment. Bei Michael Moore war es ein Aha-Erlebnis, weil Moore dem Grund für die exorbitante Waffengewalt in den USA mit dem damaligen Führer der nationalen Waffenlobby ein Gesicht gab. McKay bläut uns nun ein, wie verheerend es aus seiner Sicht ist, wenn wir Fakten ignorieren, Politiker wie Trump wählen, uns von traditionellen Medien abwenden und Daten und Geld Techgiganten geben.

Publikum und Filmkritik: Eine Geschichte der Entfremdung?

Die Pointen sind voller Anspielungen auf die Realität. Der Killerkomet kriegt wie alle Kometen einen Namen. Natürlich ist es derjenige seiner Entdeckerin, der Doktorandin des etwas schrulligen Professors Randall Mindy (DiCaprio), Kate Dibiasky (Lawrence). Eine etwas zweifelhafte Ehre natürlich, wenn der Meteor so gross wie Mount Everest ausgerechnet den Namen der Frau erhält, die ihn entdeckt und damit der Welt zumindest eine Chance gibt, das Ende abzuwenden. Dibiasky jedenfalls nimmt ihre Verantwortung ernst und geht mit einer Wut im Bauch in die Öffentlichkeit, die an die Ausbrüche von Klimaaktivistin Greta Thunberg erinnert.

Sie warnen vor einem Planetenkiller und reden gegen eine Wand: Trailer zu «Don’t Look Up». Quelle: Netflix / Youtube

Wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, dem sei er ans Herz gelegt. Es gibt etwas zu verpassen. Auch von den 2,5 Stunden Laufzeit sollte man sich nicht abschrecken lassen. Dieses satirische Spektakel hat kaum Durchhänger und birgt einen Haufen Diskussionspotenzial.

Dass es für einen Erfolg an der Kasse natürlich nicht zwingend positive Kritiken braucht, beweisen andere Filme, die Bücher des Schweizer Erfolgsautors und vormaligen Werbetexters Martin Suter oder die Platten des deutschen Musikers und Entertainers Udo Jürgens.

Generell stellte eine Auswertung fest, dass Kritik und Publikumsrezeption stark übereinstimmen. Abgesehen von diesen Genres: Publikumslieblinge sind in der Regel Filme aus den Genres Action, Thriller und Science-Fiction. Kritiker lieben dafür eher historischen Stoff, Western oder Dokumentarfilme. Weil es in den letzten beiden Jahrzehnten ausgerechnet bei Thrillern, historischen Filmen und Dokumentarfilmen am meisten Wachstum gegeben hat, entfremdeten sich Publikum und Kritiker zunehmend.

Nicht in dieses Erklärmuster fällt indes «Don’t Look Up», der insgesamt ein zu gutes Bild abgibt, als dass für Satire lächerliche Kritikpunkte wie «zu aggressiv» angezeigt wären.

