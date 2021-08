Locarno Filmfestival 2021: Eliza Hittman im Interview

Locarno Filmfestival 2021 Regisseurin mit Sprengkraft, Jurypräsidentin in Locarno: Eliza Hittman über Konservatismus im Film Ihr Abtreibungsfilm provozierte bei den Oscars. Nun ist Eliza Hittman Jurypräsidentin in Locarno. Was sagt sie zum männerlastigen Filmfestival? Das Interview. Interview: Daniel Fuchs 03.08.2021, 17.20 Uhr

US-Regisseurin Eliza Hittman. Bild: Taylor Jewell / AP

Mit «Never Rarely Sometimes Always» mischte die 42-jährige New Yorker Regisseurin Eliza Hittman beim wichtigsten Filmpreis mit. Oscar gab es zwar keinen. Trotz der Stimmung, die Abtreibungsgegner dagegen machten, gab es für den Film indes zahlreiche andere Preise, darunter einen Silbernen Bären an der Berlinale.

Nun ist Eliza Hittman ans Locarno Film Festival gereist, dessen 74. Ausgabe heute beginnt. Dort präsidiert Hittman die Jury, die den besten Film mit einem Goldenen Leoparden kürt. Kurz vor ihrem Abflug beantwortete sie unsere Fragen schriftlich.

2017 feierte Ihr Film «Beach Rats» in Locarno Premiere. Welche Erinnerungen haben Sie an das Festival?

Eliza Hittman: Es war mir damals leider nicht möglich, am Festival teilzunehmen. Aber der Hauptdarsteller meines Films, Harris Dickinson, war dort und hatte eine tolle Zeit in Locarno. «Beach Rats» stiess auf grosses Interesse und sorgte für Zusatzvorführungen.

Nun hat man Sie als Jurypräsidentin nach Locarno eingeladen. Freuen Sie sich auf Ihren Trip in die Schweiz?

Es freut mich sehr, endlich an diesem Festival teilnehmen zu können. Doch um ehrlich zu sein, bin ich auch etwas besorgt wegen des Reisens in der Pandemie. Aber natürlich ist die Einladung eine Ehre, und diese Möglichkeit wollte ich mir nicht entgehen lassen.

In der Jury entscheiden Sie darüber, welcher Film mit einem Leoparden ausgezeichnet wird. Welche Filme gefallen Ihnen ganz generell?

Ich fühle mich zu Filmen hingezogen mit einer gewissen formalen und ästhetischen Strenge. Filme, die uns etwas über die Welt zeigen, wovon wir tief im Innern wissen, dass es wahr ist, aber wovor wir vielleicht zu viel Angst haben, uns damit ausei­nanderzusetzen.

«Ich mag Filme, die schockieren, abstossen und das Publikum fesseln.»

Mit «Soul Of A Beast» von Lorenz Merz steht ein Schweizer Film im Hauptwettbewerb. Kennen Sie weitere Schweizer Filme und wie charakterisieren Sie sie?

Vor allem denke ich an Jean-Luc Godard, wenn ich an Schweizer Filmemacher denke. Ich weiss, dass er natürlich auch Franzose ist, aber er lebt ja in der Schweiz. Und ich denke an seine kreative Partnerin Anne-Marie Miéville, die auch in der Schweiz geboren wurde. Ich habe andere Schweizer Filme gesehen, oft kreative Dokumentarfilme und einige Locarno-Titel, die in den USA erhältlich sind, wie «Idea Of A Lake» von Milagros Mumenthaler. Das Schweizer Filmschaffen wirkt auf mich eher streng und formal.

Spike Lee war Jurypräsident in Cannes, Sie präsidieren nun die Jury in Locarno. Filmemacher aus Brooklyn scheinen für solche Posten beliebt zu sein. Wie beeinflusst Ihre Herkunft Ihre Arbeit?

Dass wir beide aus demselben Ort stammen, ist natürlich purer Zufall. Wie Spike Lee habe ich eine Innenperspektive auf Brooklyn. Ich habe beobachtet, wie sich die Stadt in den letzten 40 Jahren verändert hat. Brooklyn ist zu einem der weltweit teuersten Wohnorte geworden. Wenn man an einem solchen Ort aufwächst, fühlt man sich wie ein Aussenseiter. Deshalb konzentrieren sich meine Filme auf Gegenden, die von der Gentrifizierung unberührt sind, und auf Figuren, die an den Stadträndern leben und sich ebenfalls als Aussenseiter fühlen.

Ihr letzter Film «Never Rarely Sometimes Always» handelt von zwei jungen Frauen, die aus dem konservativen Pennsylvania nach New York City reisen für eine Abtreibung. Bei der Oscar-Verleihung weigerte sich ein konservatives Academy-Mitglied, den Film überhaupt zu sichten. Sie haben das scharf kritisiert. Gab es eine Kampagne gegen Ihren Film?

Ich denke, dass dieser eine Academy-Wähler stellvertretend für eine grössere Bevölkerungsgruppe stand, die sich den Film aufgrund ihrer Ansichten zur Abtreibung nicht ansehen wollten. Ich finde aber, wir gehen nicht ins Kino, um in einen Spiegel zu schauen und uns selbst zu sehen. Wir gehen ins Kino, um neue Perspektiven kennen zu lernen.

«Wenn ich über die Filme nachdenke, die mit einem Oscar ausgezeichnet worden sind, dann sehe ich einen unterschwelligen Konservatismus auf der Leinwand, der sie eint.»

Ich frage deshalb, weil Sie die Debatte mit derjenigen über «alte weisse Männer» verbunden haben. Das Filmfestival von Locarno wird von Männern geleitet, und nur 4 von 17 Filmen im internationalen Wettbewerb sind von Frauen. Wie schlecht ist das, und was tun Sie nun?

Es ist bedauerlich, dass es nicht mehr Filme von Frauen im internationalen Wettbewerb gibt. Als Präsidentin der Jury ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese vier Filme gesehen und nicht abgewertet werden.