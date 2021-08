Solothurner Filmtage nach dem Rauswurf Anita Hugi: Wie weiter?

Eklat beim Festival Angezählte Solothurner Filmtage: Anita Hugi war die Frau mit den richtigen Ideen, aber den falschen Methoden Eine abgesetzte Direktorin und ein Präsident mit Kommunikationsschwierigkeiten: Die Partner des wichtigsten Festivals für den Schweizer Film sind perplex. Wie nur lassen sich die Solothurner Filmtage für die Zukunft rüsten? Daniel Fuchs, Regina Grüter und Florence Vuichard 21.08.2021, 05.00 Uhr

Hatte die richtigen Ideen, muss nun aber ihren Platz räumen: Ex-Direktorin Anita Hugi. Bild: Hanspeter Bärtschi/SZ

Nach aussen hui, nach innen pfui: So liesse sich das Image der abgesetzten Direktorin der Solothurner Filmtage, Anita Hugi, beschreiben. Ein zu tiefer Graben zwischen ihr und ihrem Team hat letztlich zu ihrer Absetzung geführt. Die Mitarbeitenden haben sich gegen sie gestellt, wie diese Zeitung diese Woche schrieb.

So unbeliebt sich Hugi offenbar in der Filmtage-Zentrale machte, so beliebt ist sie ausserhalb der Organisation. «Kaltgestellt», «schockierend» heisst es aus der Branche. Wen man auch fragt: Anita Hugi war für die Partner der Solothurner Filmtage, allen voran die Filmschaffenden, die Sponsoren und die SRG, die richtige Person an der Spitze des Festivals, das sich als einziges als Werkschau des Schweizer Films versteht. Viele der Partner haben aus den Medien von den Problemen bei den Filmtagen erfahren.

Irritiert und verärgert: Die Sponsoren



Zu den Verärgerten gehört Samir. «Mit Anita Hugi hatten wir eine gute Partnerin», sagt der Zürcher Filmemacher, der mit «Bagh­dad In My Shadow» bei den ersten Filmtagen unter Hugis Leitung den Publikumspreis gewann. Dieses Jahr machte er in von Hugi initiierten Werbespots für die Online-Version der Filmtage mit. Samir:

«Hugis Ideen trafen bei uns auf fruchtbaren Boden.»

Samir

Schweizer Filmemacher Bild: Keystone

Auch die drei Hauptsponsoren des Festivals sind voll des Lobes für Hugi. «Wir verlieren mit ihr eine ausgezeichnete Direktorin, mit der wir sehr gut zusammengearbeitet haben», heisst es bei der SRG. Lob für Hugis Arbeit gibt es ebenso von der Swisscom, und der Versicherer Swiss Life «erlebte die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam der Solothurner Filmtage als professionell».

Über die Art von Hugis Absetzung herrscht entsprechend Unmut. Stellvertretend heisst es bei der SRG:

«Etwas irritierend für uns ist die Tatsache, dass wir als Medienpartnerin und eine der drei grössten Supporter des Festivals nicht vorabinformiert wurden.»

Dies sei weder Ende Juni der Fall gewesen, als der damalige Präsident Felix Gutzwiller überraschend seinen Rücktritt bekannt gab, noch bei der «Kaltstellung» von Anita Hugi. Bei den Filmtagen ist man um Schadensbegrenzung bemüht. Die Geschäftsstelle sagt, dass Sponsoren, Partner und Branchenverbände vorab informiert worden seien – in einem Schreiben per Mail. Es soll am 12. August kurz vor Mittag, und damit 10 Minuten vor der Veröffentlichung des Pressekommuniqués, an 100 Adressaten verschickt worden sein. Also «praktisch gleichzeitig», wie es bei der Swisscom trocken heisst.

Freunde der Filmtage: Samir (Mitte) mit der geschassten Anita Hugi und dem nicht wieder angetretenen Filmtage-Präsidenten Felix Gutzwiller. Tom Ulrich/SZ

Die Beruhigung der Sponsoren wäre wichtig, denn die Verträge mit den Geldgebern müssen alle paar Jahre erneuert werden.

Immenser Imageschaden, den es nun zu korrigieren gilt

Geld gibt es auch vom Bund. Diesen Sommer regelte das federführende Bundesamt für Kultur die Geldflüsse für Filmfestivals neu. Die Solothurner Filmtage sollen ab 2023 mit jährlich 460'000 Franken unterstützt werden. Wusste das Bundesamt nichts von den Problemen?

Laut Filmchef Ivo Kummer knüpfte der Bund die beabsichtigte Finanzierung einzig an die Bedingung, dass die Filmtage ihre Gremien abgrenzen. Das Problem: Es gab Überschneidungen zwischen Vorstand und Geschäftsleitung. Laut Kummer wird die nun umzusetzende Leistungsvereinbarung bislang nicht vom Streit zwischen Hugi und ihrem Team tangiert.

Freunden der Filmtage blutet das Herz. Es gilt, einen immensen Imageschaden zu korrigieren. Wohin also mit den Solothurner Filmtagen, die mit der Online-Ausgabe neben älteren Stammgästen auch junge Leute auf sich aufmerksam gemacht haben?

Letztes Jahr gelang Hugi ein Coup: Die Sender der SRG übertrugen nicht nur den Eröffnungsabend der diesjährigen Pandemieausgabe, sondern zeigten auch den Eröffnungsfilm «Atlas» des Tessiner Regisseurs Niccolo Castelli.

Wir fragen nach bei der SRG, diesmal bei Sven Wälti, Leiter der Sektion Film. Er habe viele Anrufe erhalten, sagt Wälti, in denen Unverständnis über die jüngsten Ereignisse kundgetan wurde, vor allem auch aus der Romandie.

Die Filmtage sollten eine Werkschau bleiben, findet Wälti, wo neue und Schweizer Filme des letzten Jahres gezeigt werden. Aber man müsse offen sein für Veränderungen, für neue Orte und Konzepte, wie sie Anita Hugi ebenso angestossen hat. Wälti:

«Eine der Herausforderungen für die nächsten Jahre wird sein, die Solothurner Filmtage gegenüber der Konkurrenz des Zurich Film Festival, das immer mehr Schweizer Filme vor Solothurn zeigt, und dem Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon zu behaupten.»

Sven Wälti

Leiter der Sektion Film bei der SRG Bild: Keystone

Ein autoritärer Stil verträgt sich schlecht mit 68er-Erbe

Das Festival hat sich durch den Wettbewerb und die Preise verändert, und es will sich immer mehr als «normales» Festival geben. Mit «Upcoming» werden Kurzfilme von jungen Schweizer Filmschaffenden ins Rampenlicht gestellt, und Anita Hugi hat den Wettbewerb «Opera Prima» lanciert, für den alle Débutfilme des Jahres nominiert sind. «Sie hat die Filmschulen an Bord geholt und Solothurn zu einer attraktiven Anlaufstelle für Erstlingswerke gemacht», so Wälti.

«Den ‹Opera Prima›-Wettbewerb sollte man unbedingt beibehalten. Damit schuf sie eine neue Sichtbarkeit und Anerkennung für die jungen Schweizer Filmschaffenden.» Und wieso eigentlich nicht eine hybride Ausgabe, um alle Landesregionen, die Jungen und digital Affinen für die Filmtage zu interessieren? Der Filmchef bei der SRG sieht darin durchaus eine Chance.

Hugi setzte Akzente. Offenbar war sie die Frau mit den richtigen Ideen, aber der falschen Methode. Die vereinfachte Sicht lautet: Sie überforderte mit ihrem Tempo das behäbige Solothurn, nahm die Leute nicht mit.

Doch es ist ein wenig kompliziert in Solothurn: Die Filmtage sind eine historisch gewachsene Institution. Diskussion, Streitgespräch, schon fast ein basisdemokratisches Ringen haben hier, bei einem Kind der 68er-Generation, einen äusserst hohen Stellenwert. Basisdemokratie klingt nach linksalternativer Kultur, deshalb sprechen die Filmtage selbst lieber von partizipativer Betriebskultur. Will heissen: «Von oben herab» ist eine Kampfansage an dieses Konzept.