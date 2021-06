Interview «The Father»-Regisseur Florian Zeller sagt: «Anthony Hopkins ist ­ der beste Schauspieler der Welt» Florian Zeller gilt als einer der bedeutendsten Dramatiker Frankreichs. Mit dem oscarnominierten Film «The Father» verfilmte er ­ein eigenes Stück mit Anthony Hopkins und Olivia Colman in den Hauptrollen. Die Filmwelt wird noch viel von ihm hören. Regina Grüter 17.06.2021, 17.32 Uhr

«The Father»-Regisseur Florian Zeller ist einer, der an sich und seine Träume glaubt. Bild: Sean Gleason

Mit seinem grandios gespielten und inszenierten Filmdébut «The Father» brachte es der bekannte französische Dramatiker Florian Zeller (41) gleich auf sechs Oscarnominierungen und zwei Gewinne: Anthony Hopkins wurde für seine Rolle als dementer Vater als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet und Zeller als Co-Autor für das beste adaptierte Drehbuch. Wir haben uns am Zurich Film Festival mit dem Regisseur über das kammerspielartige Vater-Tochter-Drama, seine Beziehung zu Anthony Hopkins und seine Schweizer Wurzeln unterhalten.

Wie konnten Sie diese wunderbaren Starschauspieler verpflichten? Hatten Sie sich Anthony Hopkins und Olivia Colman in den Rollen von Vater und Tochter vorgestellt?

Florian Zeller: Als ich am Drehbuch schrieb, hatte ich tatsächlich die beiden vor Augen. Das ist auch der Grund, warum die Hauptfigur Anthony heisst. Ich war mir sicher, Anthony Hopkins würde unglaublich überzeugend sein in dieser Rolle. Wir kennen ihn als sehr intelligenten Mann, der immer alles unter Kontrolle hat. Wie wäre es, ihm dabei zuzusehen, wie er diese Kontrolle verliert? Aufregend und verstörend. Ausserdem halte ich ihn für den besten Schauspieler der Welt. Alles begann mit einem Traum.

Wie wurde der Traum Realität?

Bis einem jemand sagt, etwas sei nicht möglich, liegt es im Bereich des Möglichen. Also habe ich das Drehbuch an Hopkins’ Agenten geschickt. Ein paar Wochen später sass ich in Los Angeles mit Anthony Hopkins beim Frühstück. Zugegeben, ich war etwas eingeschüchtert, aber nach zwei Minuten war für mich klar, dass es schon fast leicht werden würde, mit ihm zu arbeiten.

Woran spürten Sie das?

Er ist eben nicht nur sehr intelligent, sondern auch sehr bescheiden. Er gibt der Figur Raum, damit der Regisseur den Film machen kann, den er wirklich will. Wir haben aber nicht nur über das Drehbuch und die Figuren gesprochen. Auch die Musik war ein Thema. Dabei stellten wir fest, dass wir beide die Arie aus Bizets Oper «Die Perlenfischer» lieben. Er sagte mir, er hätte das Stück mit 30 Jahren entdeckt und davon geträumt, dass es zusammen mit ihm in einem Film vorkommt. Ich habe ihm seinen Traum erfüllt und er mir meinen. Ich habe die Musik dreimal verwendet (lacht).

Anthony Hopkins bleibt auch im Film Anthony. Wieso heisst die Tochter Anne und nicht Olivia?

Ich wollte Anthony spüren lassen, dass die Rolle wirklich für ihn geschrieben war. Aber im Film geht es auch stark darum, herauszufinden, was wirklich ist und was nicht. Wir spielen mit der Realität. Der Höhepunkt im Film ist, wenn Anthony komplett die Orientierung verliert und alles vergisst, auch seinen Namen. Dass die Figur den Namen des Schauspielers trägt, war auch ein Weg, Anthony Hopkins zu zeigen, dass er sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen und sich seinen tiefsten Ängsten stellen muss. Das haben wir von ihm noch nicht gesehen auf der Leinwand. Die Grenzen zwischen dem fiktiven und dem wirklichen Anthony sollten sich verwischen. Bei Anne gab es das Spiel mit der Realität und daher die Notwendigkeit nicht. Sie ist eine echte Figur.

Olivia Colman ist warmherzig und liebevoll, auch sie hat man so schon lange nicht mehr gesehen.

Olivia Colman (Hollywood, 2020) EPA / Keystone

Ich habe sie viele Male auf der Bühne erlebt. Es ist unmöglich, Olivia Colman nicht zu lieben oder keine Empathie für sie zu empfinden. Sie hat etwas Spezielles an sich als Person. Man liebt sie vom ersten Moment an. Der Film brauchte jemanden wie sie. Denn es geht nicht nur um den verwirrten Mann, sondern auch um die Tochter, die dem schmerzhaften, allgemeinmenschlichen Dilemma gegenübersteht: Was mache ich mit einem Menschen, den ich liebe, wenn er leidet? Man will das Beste geben und ist selbst verloren. Das Publikum sollte sich der Figur Anne unmittelbar verbunden fühlen. Dafür ist Olivia Colman die Grösste.

Für den Film haben Sie Ihr gleichnamiges Theaterstück adaptiert, das auf der ganzen Welt aufgeführt wurde. Basiert die Geschichte auf persönlichen Erfahrungen?

Ich wurde teilweise von meiner Grossmutter aufgezogen. In gewisser Weise war sie wie eine Mutter für mich. Sie erkrankte an Demenz, als ich 15 Jahre alt war. Ich wollte aber nicht erzählen, wie ich es erlebt hatte, sondern von innen heraus. Als ob das Publikum sich im Kopf der Hauptfigur befinden würde. Ich wollte mit dem Gefühl von geistiger Verwirrung spielen, als ob dem Publikum selbst der Verstand einen Streich spielen würde. Der Zuschauer sollte in einer aktiven Position sein, sich nicht zurücklehnen und zurückziehen können. Mein Ziel war es, dass der Film mehr ist als nur eine Geschichte. Der Film ist wie ein Puzzle, und wie immer man die einzelnen Teile zusammensetzt, es ergibt nie ein schlüssiges Ganzes. Das Publikum ist Teil davon und muss akzeptieren, dass es nicht alles verstehen kann. Wenn man loslässt, öffnet das die Tür für eine emotionale Erfahrung.

Das ist das Schöne am Titel: Er suggeriert, dass der Vater die Hauptfigur ist, impliziert aber, dass es zumindest ein Kind geben muss. In meinen Augen sind Anthony und Anne gleichwertige Figuren.

Da stimme ich zu. Das Thema geht uns alle an, alle haben einen Vater. Demenz ist das traurigste Thema unserer Zeit. Jeder und jede wird wohl im Leben damit konfrontiert, sei es in der Familie oder im näheren Umfeld. Als ich das Stück schrieb, war ich mir nicht sicher, ob die Leute bereit dafür wären. Die Zuschauerreaktionen nach den Theateraufführungen zeigten, egal in welcher Stadt, dass es den Leuten das Gefühl gab, nicht mehr allein zu sein mit dem Problem. Dafür ist das Theater, aber noch mehr das Kino da. Es kann trösten und eine reinigende Wirkung haben, mit anderen zusammen eine schmerzhafte Erfahrung zu machen und zu weinen.

«The Father» mit Anthony Hopkins uns Olivia Colman. Ascot Elite

Wie geht unsere Gesellschaft Ihrer Meinung nach mit dem Thema um, und was soll das Publikum darüber hinaus aus dem Film mitnehmen?

Ich möchte, dass das Publikum mit dem Bewusstsein aus dem Kino geht, dass das Leben kostbar ist und man sich um die Menschen um einen herum kümmern soll. Krankheit und Tod werden in unserer Gesellschaft ein Stück weit tabuisiert. Wir wollen nicht genau hinsehen, weil es so schmerzhaft ist, damit konfrontiert zu werden. Im Film geht es um Beziehungen zwischen Menschen und wie man damit umgeht, wenn die eigene Mutter oder der eigene Vater zum Kind wird und man selber die Elternrolle übernehmen muss. Ein befremdlicher und qualvoller Rollenwechsel.

Die Geschichte ist nicht strikt aus Anthonys Perspektive erzählt. Sie benutzen auch innere Bilder für Annes Gedanken und Gefühle und die ihres Mannes Paul. Richtig?

Oder auch nicht. Meine Intention war, es dem Zuschauer nicht zu einfach zu machen. Man sollte nicht nach fünf Minuten sagen können: Ah, ich hab’s kapiert, ich bin in seinem Kopf. Jede Szene ist so gedreht, als wäre sie real. Das Publikum muss mit Widersprüchen umgehen können. Deshalb beginnt der Film auch mehr wie ein Thriller als wie ein Familiendrama. Der Kinobesucher soll in der unbequemen Position der Unzulänglichkeit verharren.

Der Film spielt die meiste Zeit in einer Wohnung, die sich subtil verändert. Können Sie Ihr Konzept von Raum und Zeit erklären?

Der erste Rat, den man bekommt, wenn man ein Theaterstück verfilmt, ist, Aussenszenen zu schreiben, um das Ganze filmischer zu gestalten. Trotzdem wollte ich es wagen, diesen Raum als Teil der Erzählung zu nutzen. Ich schrieb am Drehbuch und zeichnete gleichzeitig den Grundriss der Wohnung, die ich mir als weitere Hauptfigur vorstellte. Früh traf ich die Entscheidung, im Studio zu drehen, um mit dem Set anzustellen, was immer ich wollte. Im Laufe des Films macht die Wohnung mehrere Metamorphosen durch. Von einem Tag auf den anderen herrschte bei den Dreharbeiten eine komplett andere Atmosphäre. Die Schauspieler fühlten sich ein bisschen verloren, so, als ob sie selber verwirrt wären.

Sie haben Schweizer Wurzeln, habe ich vernommen.

Ich bin tatsächlich Franzose und Schweizer. Meine Familie stammt aus dem Kanton Waadt. Ich hatte Angehörige in Lausanne, meine Eltern leben in Genf. Die Schweiz ist also Teil meiner Familiengeschichte. Ich selbst lebe in Paris, fühle mich der Schweiz aber sehr verbunden, da auch meine Grosseltern hier begraben sind. Hier liegen meine Wurzeln, obwohl ich selbst nie in der Schweiz gelebt habe. Noch nicht (lacht).

Florian Zeller Der 41-jährige Schriftsteller und Regisseur Florian Zeller gilt neben Yasmina Reza als bedeutendster Dramatiker Frankreichs. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Das Stück «Le Père», auf welchem sein Debütfilm «The Father» basiert, wurde nach der Uraufführung 2012 weltweit gespielt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Zeller ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Er lebt und arbeitet in seiner Geburtsstadt Paris. (reg)

«The Father», ab 24. Juni im Kino.