Welturaufführung im KKL: William Kentridges neuestes Kunstwerk

Stalinismus Luzern ist der Nabel der Aufmerksamkeit, denn dieser Weltstar ist der Nelson Mandela der Kunst Der Südafrikaner William Kentridge ist ein weisser Starkünstler mit der Seele eines schwarzen Kohlearbeiters. Die Welturaufführung seiner neusten Videoarbeit findet im KKL statt und ist hochpolitisch -auch wegen der Ukraine. Wieso dieser Mann die Menschenrechte über alles hält, ist sein Familiengeheimnis. Daniele Muscionico 15.06.2022, 05.00 Uhr

Strich für Strich eine Arbeit mit Kohle: der Animationsfilm «More Sweetly Play The Dance» (2015). Christian Marquardt/Getty

Die Musikwelt blickt nach Luzern, Journalistinnen selbst aus China werden am Mittwoch im Kultur- und Kongresszentrum erwartet – der südafrikanische Weltkünstler William Kentridge tritt mit dem Luzerner Sinfonieorchester zu einer Welturaufführung an: Er bringt in die Schweiz seinen Film zur Sinfonie Nr. 10 von Dimitri Schostakowitsch.

Zeitkritik ist das, obwohl 90 Jahre alt. Topaktuell, politisch: Schostakowitschs 10. Sinfonie gilt als Auseinandersetzung und Abrechnung des Komponisten mit dem Stalinismus; die Arbeit begann im Herbst 1953, nur einige Monate nachdem «der Stählerne» gestorben war.

Mitten im Auge des Orkans ist er, ruhig und gelassen, er lässt es sich nicht nehmen, er lässt sich nicht vertreten. Kentridge sitzt im Büro des Orchesters und beteuert: «Hier zu sein ist essenziell für mich, ich will wissen, woran wir die letzten zwei Jahre gearbeitet haben. Mit der Uraufführung beginnt ja der aufregende Teil der Arbeit. Jetzt liegt die Musik in der Hand des Dirigenten. Ich habe am Computer mit einer Orchesteraufzeichnung gearbeitet, der Unterschied zu einer Live-Vorstellung wird enorm sein.»

Stalinismus ist, wenn Puppen Menschen spielen

Die Hauptpersonen in diesem Film sind bestbekannt: Es sind Lenin, Stalin, Trotzki, Schostakowitsch natürlich und seine Schülerin Elmira Nasirowa. Mit dabei ist auch der Dichter Majakowski, für Kentridge ein wichtiger Autor, der dem Film den Titel gab («Oh, To Believe In Another World»), und dessen Geliebte Lily Brink. Sie alle werden zum Leben erweckt in einem sow­jetischen Museum, es steht in Kentrigdes Studio und ist gebastelt aus Karton. Verkörpert werden die Figuren von Puppen und von Schauspielern und Schauspielerinnen, die selbst wiederum Puppen darstellen.

Nun, wer ist dieser Kentridge, der so bescheiden in ein Mikrofon spricht, liebenswert und liebenswürdig, gänzlich frei von Attitüden? Was seine handwerklichen Fähigkeiten betrifft, ist er ein grosser Zeichner und ein Multimediakönner, ein Theaterautor, Aktivist auf seinem Feld, und ganz nebenbei belegt der Talentierte Platz neun auf der Liste der einflussreichsten Gegenwartskünstler.

Kentridge ist ein Weltkünstler mit Fangemeinde, man respektiert, verehrt und bewundert ihn für seine Integrität. Und diese leitet sich ab aus seiner Herkunft und Sozialisierung: Der Künstler arbeitet sozusagen in der Nachfolge von Nelson Mandela. Als weisser Südafrikaner, der 1955 in Johannesburg geboren ist, träumt er von der Möglichkeit einer besseren Welt. Nicht ganz zufällig ist dieser Traum auch dem Erbe seiner Familie geschuldet: Kentridges Vater war als Anwalt für Menschenrechte der juristische Vertreter von niemand Geringerem als Nelson Mandela.

Die Scham des weissen, alten Minenarbeiters

Kolonialismus, Folter, Polizeigewalt, die Ausbeutung Afrikas sind seine Themen, die er in verschiedenen Medien und Sparten seit bald vierzig Jahren rund um den Globus variiert. Er bannt die Schrecken der Apartheid mit Filmen, Videoinstallationen – auf Leinwänden von 40 Meter und mehr, Trauermärsche, Blasorchester – und Zeichnungen.

Stalin und historische Genossinnen: Kentridges neuer Film im KKL, "Oh, To Believe In Another World", spielt sich ab als menschliches Puppentheater. ZVG

2019 offenbarte die Ausstellung im Kunstmuseum Basel dem Publikum Kentridges schonungslose Statements für die Sache der Schwachen. Kenner des Oeuvres meinen den Motor seiner Schaffenswut und seiner Schärfe zu kennen. Es sei die Scham des Weissen, Teil der Oberschicht zu sein und mithin Teil des Unrechts in seiner Heimat.

Ein Medium, das leicht zugänglich ist, hat ihn zum Star gemacht, zum populären Künstler, der in allen wichtigen Museen vertreten ist: Es ist der Animationsfilm. In diesen Werken treffen sich bei ihm Surrealismus, Dadaismus und Expressionismus in einer vierten Dimension, mal arbeitet er vermehrt filmisch, dann wieder hauptsächlich zeichnerisch.

In den Achtzigerjahren erfand er eine eigene Methode des Zeichentrickfilms, sie gilt als sein Markenzeichen. «Poor Man’s Animation» nennt er sie selbst, ein Arme-Leute-Trickfilm. Kentridges Werkzeug ist der Kohlestift als Quasi-Minenarbeiter im Auftrag der Kunst. Der Clou dieser Technik ist es, die Kohlezeichnungen so abzufilmen, dass Bewegung entsteht. Mit der Reminiszenz an den Rohstoff seiner Heimat macht der Künstler Politik.

Die Kunstwelt blickt nach Luzern

Was die Musik betrifft und Schostakowitsch im Besonderen, auf diesem Terrain fühlt er sich zu Hause. «Bereits mein zweiter Animationsfilm, 1992 habe ich einer Musik von ihm gewidmet, dem Klavierkonzert Nr. 1 für Klavier und Trompete», erinnert er sich, und weiter: «Wie die 10.Sinfonie auch hat das Klavierkonzert eine Energie und einen Drive, dem man nicht widerstehen kann. Es löst eine grosse Emotion aus, aber auch ein politisches Gefühl, das die Möglichkeit zur Transformation benennt.»

Da ist es wieder, Kentridges Lebenslosung gemäss dem Titel des Videos: «Oh, to believe in another world.» Am Mittwoch wird er seine Arbeit zum ersten Mal auf einer Leinwand sehen und nicht mehr auf einem Computerbildschirm. Er ist sehr gespannt, man ist sehr gespannt. Die Musik- und die Kunstwelt erwarten Grosses. Zu Recht.

Im KKL, Luzern, am 15. und 16. Juni

