Salzburger Festspiele: das Problem mit Putin und Currentis

Festspielsommer Zauber für Blöde: Die Salzburger Festspiele enttäuschen Die Salzburger Festspiele tun sich nach glänzenden zwei Covid-19-Jahren 2022 schwer. Das hat nicht nur mit Putin zu tun. Christian Berzins 05.08.2022, 05.00 Uhr

Zauberflöte» in Salzburg: Klamauk statt Erhabenheit und ein Erzähler, der sich nicht scheut, wie ein Lokalradiomoderator in die Musiknummern hineinzuplaudern. Sandra Then / SF

So fröhlich abgrundnah Salzburg 2020 und 2021 während der Covid-19-Pandemie festspielte, so dunkel ist das Trauerspielen, das im Sommer 2022 am berühmtesten Musik- und Theaterfestival der Welt geboten wird.

Nach Covid-19 wirft der Ukraine-Krieg dunkle Schatten. Noch im Vorfrühling verlangte man von Dirigent Teodor Currentzis forsch ein Statement gegen Wladimir Putin, war doch der griechische Russe mit seinem Orchester und Chor aus St. Petersburg in den letzten Jahren zum Festspielaushängeschild geworden. Doch von ihm kam im März nicht viel mehr als warme Luft von wegen «Krieg ist schlecht». Derweil tourte er als Fahnenträger seines Sponsors, der von der EU sanktionierten VTB-Bank, durch Russland und trat schliesslich an Putins Wirtschafts­forum in St. Petersburg auf.

Der Festspielleitung war es egal, wollte nicht der Currentzis-Cancler sein, die Politik sich nicht in künstlerische Angelegenheiten einmischen. Genauso war es an der Documenta in Kassel. «Stillschweigen ist eine Waffe, die tötet», sagt Festspielprotagonistin und Regisseurin Yana Ross in einem Interview über den Fall Currentzis.

In Russlands Diensten: Teodor Currentzis. Matthias Creutziger

Gut geprobt, von russischem Geld bezahlt, kam man nach Salzburg, bot Schostakowitsch und den Opernstart: künstlerisch ein Ereignis – moralisch eine Katastrophe.

Noch 2017 redete man von einem Putin-Merkel-Treffen in Salzburg

Noch 2017 erzählte mir die ehemalige Präsidentin freudig, was einst der Grund dieser Festspiele war: Im April 1917 hatte Theatermann Max Reinhardt an die k. u. k.-Hofkammer geschrieben, man möge doch diese Festspiele als erstes Friedensprojekt bewilligen: «War es nicht verrückt, mitten im Ersten Weltkrieg an so etwas zu denken?» Der Krieg also als Antrieb zu Friedensspielen, Weltdiplomatie im Opernfoyer? Dieses Denken zog sich in die Zukunft. Ein Treffen von Angela Merkel mit Putin sei bei den Festspielen durchaus nicht unmöglich, sagte die Präsidentin damals. Und im selben Gespräch: «Russisches Sponsorengeld macht mir keine Sorgen. Im Gegenteil.» Die Russen seien ja so kultiviert.

2017 war das – Jahrzehnte scheinen seither vergangen, und die Salzburger Festspiele als weltumspannendes Friedensprojekt, als Plattform von Begegnungen aller Menschen sind eine Utopie geworden. Ein polemisierender amerikanischer Blogger verglich die Spiele 2022 mit jenen von 1941.

Die österreichischen Medien stören sich eher an solchen, denen das Thema Putin immer noch nicht leid ist – und die Festspielleitung sitzt es aus, Plattitüden repetierend. Lächelnd zeigt sich die neue Schweizer Festspielpräsidentin Kristina Hammer derweil in einem Gastromagazin an den Kochherden der Spitzenköche des Salzburgerlandes.

Dass die Festspiele durchaus reagieren können, zeigte die Diskussion über den Schweizer Sponsor Solway, einen Bergbauproduzenten, von dem man sich auch wegen Protesten des Schweizer Schriftstellers Lukas Bärfuss trennte. Doch wo führt das hin? Die Festspielgemeinschaft diskutierte dieser Tage im Kaffeehaus bei Melange und Topfentorte heftig über Ethik-Kriterien für das Kultursponsoring.

Mika Kares (Herzog Blaubart) und Ausrine Stundyte (Judith) in «Herzog Blaubarts Burg». Barbara Gindl / APA/APA

Dort zeigt sich Teodor Currentzis heuer auffällig nicht, obwohl er wochenlang in der Mozartstadt ist. Er dirigiert das blasse Gustav-Mahler-Jugendorchester und seinen Spitzenchor aus Perm in Béla Bartóks «Herzog Blaubarts Burg» und Carl Orffs 1973 in Salzburg uraufgeführtes Endzeitspiel «De temporum fine comoedia». Regisseur Romeo Castellucci gelingt es, die Seelenqualen der Judith zu zeigen, in Orffs Rätselwerk verpufft in Schall und Rauch. «Weltuntergang überlebt?», grantelt ein Wiener Opernfreund beim Würstlwagen «Heisse Kiste» und beisst in seinen Käsekrainer.

Umso mehr Schöpfungsgeist spürte man bei Giacomo Puccinis «Trittico»: eine prächtige Luxusproduktion, wie sie fast nur mehr an solchen Festspielen möglich ist. In Christof Loys Regie duftet selbst das Licht, die Figuren bewegen sich so richtig, als seien sie von Marionettenfäden geführt.

Da wird lustvoll geklagt, geliebt, gefaxt, gelacht, gegrübelt, getrauert – und dreimal gestorben. Das Niveau der riesigen Sängerschar ist hoch – die litauische Sopranistin Asmik Grigorian glänzt in allen drei Opern, sie ist der rote Faden, verschlungen und zusammengeknüpft mit ihrem Förderer, dem Dirigenten Franz Welser-Möst. Der ehemalige Zürcher Opernhaus-Chefdirigent liest das Werk überaus genau, bietet zusammen mit den phänomenalen Wiener Philharmonikern ein Puccini-Lehrstück.

Wegen der Abwesenheit von Anna Netrebko ist neben Grigorian die Luzerner Sopranistin Regula Mühlemann der Medienliebling in der Festspielstadt, sie redet im Radio und wird in der «Kronen Zeitung» in der Rubrik «Salzburger Nockerln» gefeiert.

Zu schade, ist ihre Produktion, Mozarts «Zauberflöte», die schlechteste des Festspielsommers: keine Zauberflöte, sondern Zauber für Blöde. Daran schuld ist auch eine zweite «Luzernerin», Theaterleiterin Ina Karr, die zusammen mit der Regisseurin Lydia Steier für eine neue Dialogfassung verantwortlich war – oder eher für die Streichung der Dialoge.

455 Euro für den Parkettplatz, aber keine Zeit zum Arbeiten

Opa (der famose Roland Koch) erzählt drei Jungs die Oper, muss anfänglich in jede Nummer – und sei es eine mit noch so zauberhaften Klängen – hineinreden, damit auch dem Hinterletzten klar ist, was da gerade läuft. Mit der Kapitelaufteilung wird die Handlung zerstückelt, am Ende geht sie ganz verloren, schliesslich müssen die drei Jungs schlafen gehen. Alles Erhabene wird mit viel Tamtam zum Verschwinden gebracht. Und hilflos wird das Spiel, wenn Sarastros Männer zu Soldaten werden und Krieg spielen. Ein Jammer.

«Heute habe man die Zeit nicht mehr, ein internationales Ensemble dazu zu bringen, die Dialoge spannend zu sprechen», sagt die Regisseurin. Vielleicht aber dürfte das ein Festspielgast, für einen Parkettkartenpreis von 455 Euro, erwarten? Früher hat das Publikum Dialoge bestens überstanden. War man damals so anspruchslos?

Regula Mühlemann (Pamina) schwankt auch mit 36 Jahren zwischen Diva (Arie) und Elevin (Duette und Dialoge), ihr Luzerner Kollege Mauro Peter (Tamino) empfiehlt sich eher für kommende Puccini- denn für Mozart-Rollen. Würde Dirigentin Joanna Mallwitz die Wiener Philharmoniker nicht so wunderbar antreiben, tempo- und dynamikreich aufspielen und Zauberhaftes aus der Partitur entlocken, hätte es keinen Grund gegeben, nach der Pause weiterzuhören.

Hilft da nur noch beten? In der Franziskanerkirche erklingt am Sonntagmorgen Mozarts «Credo»-Messe, und in Marieluise Fleissers «Ingolstadt» leiert man am Folgeabend zu Beginn dieses Glaubensbekenntnis in den Saal herunter, zum Schluss das Vaterunser. Das dazwischen Gebotene reicht trotz Regisseur Ivo van Hove und Koproduktionspartner Wiener Burgtheater nicht zur Ehrenrettung von Fleisser (1901–1974). In zwei zusammengeschusterten Werken wirken die Themen Patriarchat, katholische Kirche und Armee bleiern schwer. Immerhin kann einer Handlung gefolgt werden.

Das ist im mit viel Brimborium angekündigten, vom Schauspielhaus Zürich koproduzierten «Reigen» nach Arthur Schnitzler nicht so. Zehn berühmte Autorinnen und Autoren haben zehn neue Szenen geschrieben, die Hälfte für die Katz, der Rest erratisch, durch schöne Bilder und virtuose Wendungen der Regisseurin Yana Ross zusammengehalten. Lukas Bärfuss’ Dialog gehört das Finale, Sätze wie «Du frisst deine eigene Scheisse, Carla, sie kommt dir aus den Ohren raus, Dein Kopf ist voller Schweiss und voller Schwänze» sind schnell vergessen. Immerhin ist damit ein Bogen zur Eröffnungsszene von Lydia Haider gemacht, da befriedigt sich ein Soldat mit seiner Pistole rektal.

«Salzburg, Du kannst es besser», verkündet eine Partei dieser Tage auf Plakaten in der Stadt. Wir glauben daran und warten auf den Sommer 2023 – und auf eine andere Welt.

