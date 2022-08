Am Davos Festivals lüft der Schöpfer

Festspielsommer Am Davos Festival ist der Schöpfer ein Lausbub – und er lügt Am Davos Festival wird geflunkert, was das Zug hält: Die Programme aber sind spektakulär und verbinden die Sparten sowie Alt und Neu. Christian Berzins Jetzt kommentieren 16.08.2022, 12.01 Uhr

Chorkonzert in der Kirche St. Johann am Davos Festival. Yannick Andrea

Kaum im Bahnhof Davos Platz angekommen, stehe ich eine Stunde später erneut in der Bahnhofshalle. Nicht, um wieder abzureisen, da es mir vor der städtischen Alpen-Geschäftigkeit graut, sondern um an einem prächtigen Klein-Spektakel teilzunehmen.

Da steht doch tatsächlich eine Bratschistin mutterseelenallein auf einer Bühne in der Halle und beginnt das Prélude aus Bachs 6. Cellosuite zu spielen – beäugt mit freudiger Kennermiene von jenen, die sich längst eine rare Sitzgelegenheit ergattert haben. Aber Mila Krasnyuk taucht so wunderbar in diese ferne Bach-Welt ein, dass sogar der Bahnarbeiter im orangen Gwändli kurz innehält. Zwei Wanderer suchen sich sogar einen Platz und lauschen, was da kommen wird. Zu Hause werden sie erzählen, dass sie an einem grossen Konzert und zu Tränen gerührt waren.

Die Festivalmacher würden darüber jubeln, nimmt man es dieser Tage mit der Wahrheit nämlich nicht allzu ernst. «Flunkern» heisst das Thema von «Davos Festival»: Märchen werden erzählt, Lügen aufgetischt und musikalische Traumwelten erschaffen.

Die Sopranistin Hélène Walter gibt nun den Grundton an, drei Dutzend Zuhörer nehmen ihn singend und brummend auf und schon baut Walter darauf den Psalm «Spriritus Sanctus Vivificans» – «Der Heilige Geist ist Leben erzeugendes Leben» auf, den Hildegard von Bingen (1098–1179) komponiert hat.

Holly Hyun Choe leitet die Davos Festival Camerata youTube

Der Heilige Geist des Davos Festivals heisst Marco Amherd (1988). Der Festivaluntertitel «Young Artists in concert» ist Programm. Amherd schöpft aus einem Heer von jungen Musizierenden sowie fixen Ensembles, die er dann zwei Wochen lang in seine verspielten Programme einbaut und kunstvoll verknüpft: Neuste Musik, 20. Jahrhundert, Frühbarock – Amherd jongliert damit täglich.

Das Bahnhofkonzert ist Teil des «Entdeckertages», der vom Hauptsponsor Swiss Life getragen wird. Am Abend steht im Kongresszentrum das Hauptkonzert für gerademal 20 Franken an. Der Kongresshaussaal ist denn auch voll, das musikalische Niveau schwankend, die Akustik nicht besser.

Greta Thunberg gemischt mit Schubert und Ravel

Im Programm mit dem Titel «Mythos Davos» taucht auch Schuberts melancholisches Lied «Lindenbaum» auf, von dem der todessehnsüchtige Romanheld Hans Castorp in Thomas Manns «Zauberberg» nicht genug kriegen kann. Doch Mann ist für einmal nur Fussnote, andere, die am Mythos Davos gesponnen haben, treten ins Zentrum: Albert Einstein, Christian Morgenstern und Greta Thunberg kommen via Schauspieler Max Mühlhof zu Wort.

Bisweilen denkt man, ob denn der Stiftungsrat nicht traditionellere Programme wünscht, zumal die Konkurrenz in Klosters sein Festival stetig ausbaut. Doch Amherd sagt, dass man ihm bei den künstlerischen Entscheidungen freie Hand lasse und Raum für Experimente schaffe. Und so führt er die Tradition der unkonventionellen Konzepte weiter, immer im engen Kontakt mit dem Publikum und dem Musizierenden: So oft es geht, leitet Amherd mit Lausbubengesicht ins Programm ein, um dann gleich dem Pianisten die Noten umzublättern.

Amherd weiss, dass die Verbindung zwischen konzeptuellen Programmen, künstlerischer Qualität und einer Portion Selbstironie stets eine Gratwanderung ist. Das Strahlen auf den Gesichtern aber, wenn zum Schluss des famosen Chorkonzertes mit dem Jugendchor des «Norske Soliskor» gemeinsam das Schlusslied gesungen wird, lässt das Jakobshorn am Samstag spätnachts nochmals im goldenen Licht erscheinen.

Die Norweger begeisterten schon am Samstagmorgen, erzählten flunkernde Geschichten aus der Heimat, um dann die melancholischen Weisen mit modernen Werken von Olivier Messiaen und Iannis Xenakis zu kontrastieren. Auch das mit Humor, wurde man doch tatsächlich ermahnt, man dürfe auch die Ohren zuhalten, wenn es zu laut werden würde.

Davos Festival: bis 20. August.

