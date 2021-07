Festspiele Was soll ich anziehen im Festspielsommer? Ein Dresscode-Knigge für Konzertgänger und Opernfreundinnen Die Menschen kommen immer weniger elegant gekleidet zu den Festspielen, sei das in Luzern oder Verona. Doch noch längst nicht alles ist erlaubt oder passend, was da getragen wird. Christian Berzins 17.07.2021, 05.00 Uhr

«Black Tie» bei den Salzburger Festspielen: Bianca Jagger und Thaddaeus Ropac beim Eintreffen vor dem Haus für Mozart.

Wie heisst der Solist? Wer ist die Dirigentin? Was wird gespielt? Wer ab August ans Lucerne Festival geht, sollte zumindest diese drei Fragen beantworten können. Aber die wirkliche grosse Frage vor dem Festspielbesuch lautet für viele: Was soll ich anziehen?

In diesen Wochen beschäftigt sie die Menschen noch mehr als einst. Eine Zürcher Opernhaus-Habituée fragte via Twitter vor der letzten Saisonpremiere im Juni nach der langen Pause: «Zur Feier des Tages tragen wir lange Kleider ... Turnschuhe? Darf man?» Ich hätte beinahe geantwortet: «Wollen Sie denn lieber mit der Homeoffice-Trainerhose in die Oper?!» Doch natürlich hatte diese hochelegante Twitter-Dame nur mit der Frage kokettiert, nie würde sie in Turnschuhen ins von ihr so hochgeschätzte Opernhaus treten.

Die lange Abstinenz wegen der Coronapause wird sogar einen Grossteil des Opern- und Konzertpublikums dazu bringen, diesen Sommer noch eleganter als sonst im Konzertsaal zu erscheinen. Dieser Trend zeigte sich jedenfalls im wiedereröffneten KKL beim Pilotprojekt-Konzert vor 600 Zuhörer im Juni deutlich.

Vielleicht bestimmt auch der Preis der Parkettkarte die Robe. In Salzburg liegt er für Opern bei 445 Euro, beim Lucerne Festival für Konzerte bei 320 Franken. Doch wer mit Studentenkarten und Vergünstigungen sein Festival löblicherweise einem neuen Publikum öffnet, muss in Kauf nehmen, dass auch lockere Kleiderstile Einzug halten.

Allerdings hat uns der Lockdown gelassener gemacht – und dieser neue (Schweizer) Wesenszug könnte auch da und dort auf eine legere Festkleidung zurückfallen. Aber vielleicht vermischt sich dieses Denken mit einem weltweiten Trend: Smoking und Abendkleid trägt Man und Frau nur noch an seltenen Galas, ansonsten tut es selbst bei Prestigeanlässen ein dunkler Anzug und ein elegantes Deux-Pièce oder ein Hosenanzug, bei normalen Opernabenden fällt die Krawatte oft weg.

In Paris und Genf oder auch beim Festival in Aix-en-Provence ist das längst der Fall. Und dennoch zeigen sich gerade im Festspielsommer viele kleidungstechnische Hürden. Das ist so, weil es einerseits heiss ist, andererseits da an speziellen Orten gespielt wird: In Kirchen, Fabriken, Zelten, Burgen oder gar Freiluft, was am heikelsten ist.

Kleidertechnische Herausforderung: Alpenkonzert

Besonders herausfordernd sind die Alpenfestivals: Nicht nur wegen der erwähnten Konzertorte, sondern weil man naturgemäss in den Bergen ist: Um 19 Uhr ist’s noch warm, um 22 Uhr aber kühl. Diesen Freitag war es in Gstaad und Verbier zur Festspieleröffnung 12 Grad kalt. In einem normalen Sommer kommt in Verbier um 20 Uhr oft ein Gewitter, Schirm und Regenmantel gehören in den Koffer. Die Grundregel lautet: Zu Alpenfestivals kommt man eine Spur weniger elegant, als man denken würde. Von den 50 Gästen im schwarzen Anzug und langen Roben sollte man sich nicht verwirren lassen: Sie sind vom Sponsor oder von der Mäzenin eingeladen.

Beim aargauischen «Boswiler Sommer» herrscht wie bei vielen Kammermusikfestival eine lockere Atmosphäre, es gibt keinen Dresscode.







Diese Grundregel weitergedacht kann man sagen: Wer eine Eleganzstufe unter dem Dresscode der Intendantin oder des Intendanten kommt, handelt richtig. Trägt er Smoking, kommen wir im schwarzen Anzug, trägt er schwarz, im blauen Anzug, trägt er keine Krawatte, können wir gar auf den Anzug verzichten. Für Frauen ist die Umsetzung dieser Regel schwieriger, da die Intendantinnen meist buntoriginell oder dezent gekleidet daherkommen. In Salzburg gilt diese Regel auch nicht, da der Intendant seine eigenen Kleidervorstellungen hat.

Das Verbier Festival war Vorreiter der Leichtigkeit, ist dort doch das Krawattenverbot mehr als ein ungeschriebenes Gesetz. Selbst der Anzug ist im Wallis unnötig. Das erschwert die Kleiderwahl, und so sieht man kuriose Ausweichoutfits. Die Hosen in grünen oder roten Leinen, der Kittel konträr.

Falls es jemandem im Anzug wohler ist, trägt er besser einen hellen; falls es doch ein Kleid sein soll, sicher kein langes. Der Intendant hilft sich jeweils elegant aus dem Schneider und trägt einen weissen Anzug. Der Paradiesvogel kann sich das erlauben.

Verbier-Intendant Martin Engstroem zeigt sich gerne im weissen Anzug.

In der Kirche Saanen beim Gstaad Menuhin Festival ist es ähnlich wie in Verbier. Im Gstaader Festivalzelt hingegen geht es eleganter zu und her, trägt man durchaus Anzug. Der dort bisweilen gar zu sehende Smoking ist übertrieben, wie löchrige Jeans und Flipflops im KKL falsch wären. Man ist immer noch in den Bergen und in einem Zelt.

In Ernen empfängt der Intendant an der Kirchentür sympathischerweise auch Gäste, die mit Wanderschuhen ins Konzert kommen, mit offenen Armen. Beim Lucerne Festival ist das anders. Ob auf den Eintrittskarten 2021 immer noch «Die Konzertbesucher werden gebeten, in der Wahl ihrer Bekleidung dem festlichen Charakter der Vorstellung Rechnung zu tragen» steht? Oder ist man endlich im 21. Jahrhundert angekommen?

Wenn der Platznachbar eine kurze Lederhose trägt

Den Smoking oder das lange Abendkleid kann man auch für den KKL-Besuch – ausser zur Festivaleröffnung oder wenn der einladende Sponsor Black Tie vorschreibt – im Schrank lassen. Bei den Salzburger Festspielen hingegen werden Smokingträger bei Opernaufführungen auf sehr viele Gleichgesinnte treffen. Auch bei Konzerten können dort der Smoking und das Abendkleid getragen werden.

Erschrecken Sie aber nicht, wenn Ihr Platznachbar in kurzen Lederhosen auftaucht, Sie sind im richtigen Film: Für die Aufführung von Hugo von Hofmannsthals «Jedermann» auf dem Domplatz kann man Dirndl beziehungsweise Tracht tragen.

Bei Opern-Open-Airs (mit Ausnahme des Salzburger «Jedermann»!) gibt es keinen Dresscode. Wo die Witterung eine Rolle spielt, es vielleicht gar zu regnen beginnt und weitergespielt wird, geht es darum, die eigene Haut zu retten. Das ist in St. Gallen, Bregenz oder Verona genau gleich. Wer zur Freiluftvorstellung zu sommerlich beziehungsweise zu nackt erscheint, riskiert zu Beginn einen Sonnenbrand, friert aber um 23 Uhr. Oder man wird in Verona von den Mücken gefressen. Statt Chanel an den Hals gibt es dort einen Sprühregen Anti-Brumm an die Knöchel.

Bei Opern-Open-Airs gibt es keinen Dresscode. Wo die Witterung eine Rolle spielt, es vielleicht gar zu regnen beginnt und weitergespielt wird, geht es darum, die eigene Haut zu retten

Frauen dürfen bei Temperaturen von über 27 Grad auf Strümpfe verzichten, die Herren sollten den Kittel im Hotel hängen lassen oder einen aus Leinen tragen. Wer nachher nicht auf die Piazza, sondern in ein klimatisiertes Restaurant sitzt, wird froh darum sein.

Trotz Trends zur Leichtigkeit mögen es einige Menschen, hochelegant in die Oper zu gehen. Nicht nur bei Julia Roberts alias Pretty Woman verstofflichen sich so Mädchenträume zum Aschenbrödelmoment. Bisweilen denkt man bei dieser Schau vor dem Salzburger Festspielhaus dann auch an Modeschöpfer Karl Lagerfeld, der einst sagte: «Eine Frau ohne Stil hat auch in einem Kleid mit Stil keinen Stil.» Das gilt auch für Männer.