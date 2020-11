Fernsehkritik Suizidhilfe: Fernsehzuschauer sollen Gott spielen – warum das SRF aber die falsche Frage stellt Das Publikum soll darüber urteilen, ob ein gesunder Mensch Suizidhilfe in Anspruch nehmen kann. Die Antwort ist überdeutlich. Mit der Frage von SRF konnten sich die Zuschauer aber allzu bequem aus der Affäre ziehen. Daniel Fuchs 24.11.2020, 13.26 Uhr

Kulturredaktor Daniel Fuchs Sandra Ardizzone

70 Prozent der Fernsehzuschauer in der Schweiz und in Deutschland würden einer lebensmüden, aber gesunden Person, die Todespille abgeben. Das war die Antwort des SRF- und ARD-Publikums am Montagabend im länderübergreifenden Themenschwerpunkt «Gott» über die Suizidhilfe. Die Frage an das Fernsehpublikum lautete eigentlich: Wären Sie Arzt, würden Sie beim Suizid assistieren? Selbst bei einer kerngesunden 30-jährigen Frau, die nicht mehr Leben will? Nur, das SRF stellte die Frage nicht so.