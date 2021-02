Fernsehkritik Da hilft nur noch Trostschokolade: Der Zürcher Tatort verbeisst sich in stupides Kapitalismus-Bashing Ein Dagobert Duck im Geldbad hätte noch gefehlt. Der Zürcher «Tatort» «Schoggiläbe» ist voll von Klischees. Julia Stephan 27.02.2021, 05.00 Uhr

Da ist noch Luft nach oben: Die Ermittlerinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher). Bild: SRF/Sava Hlavacek

Schokolade essen ist die naheliegende Reaktion, die man auf die Zürcher «Tatort»-Folge «Schoggiläbe» haben kann. Der Film hätte diesen Sonntag die neuen Schweizer Ermittlerinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) aus dem Korsett einer schlechten Story befreien sollen, die das SRF zu deren Antritt im Oktober mit «Züri brännt» konstruiert hatte. Doch zurück bleibt Traurigkeit und Katerstimmung. Denn die Ermittlungen im Geldadel am Zürichberg, die den Tod eines in seiner Villa erschossenen schwulen Schokoladenfabrikanten aufklären sollen, sind so hohl wie ein Schoggiosterhase.

Wieder haben Stefan Brunner und Lorenz Langenegger das Drehbuch zu einer Folge geschrieben, die sich planlos im Episodenhaften verliert. Wie in einem sich drehenden Karussell werden nacheinander Verdächtige präsentiert, die klar einem Milieu zuzuordnen sind: die flüchtende Sans-Papiers-Putzfrau mit Kind, ein ungarischer Callboy in Designerklamotten, die exzentrische Schokoladenpatriarchin und Mutter des Toten, eine verzogene Schokoladenfabrikantentochter und ihr sich heimlich bei einer viel potenteren Schokogrossin­vestorin hochschlafender Verlobter.

Was der Film verpasst: Eine starke Geschichte zu erzählen, bei der man das Gefühl hat, zwei Ermittlerinnen würden den Fall in eine Richtung lenken. Wohin auch, wenn sogar dem Toten das Profil fehlt? Er war schwul und depressiv. Das war’s dann auch schon.

Pieri Zuercher droht ein weiblicher Gubser zu werden

Anna Pieri Zuerchers Charakter braucht Abwechslung im Mienenspiel, dringend! Wenn jetzt nicht Korrekturen vorgenommen werden, droht die Frau ein weiblicher Stefan Gubser zu werden. Die Arbeitertochter aus La Chaux-de-Fonds tut seit zwei Folgen nichts anderes, als hinter ihrer lächelnden Fassade Überforderung, Abneigung und Verzweiflung zu verstecken. Der Satz «Zürich passt nicht» scheint ihr persönliches Drehbuch geworden.

Müssen sich zusammenraufen: Carol Schuler als Kommissarin Tessa Ott und Anna Pieri als Kommissarin Isabelle Grandjean Bild: SRF/Sava Hlavacek

Wenigstens schafft es Carol Schulers verhuschte Tessa Ott, daneben lebendig zu bleiben, auch dank der Filmmusik von Marcel Vaid. Mit Impulsivität trickst sie die Kamera aus und profitiert davon, dass es im «Tatort»-Universum mit Ausnahme der Berliner Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) eine so wild durchs Leben Taumelnde noch nicht gibt.

Ihre Schiesshemmung kostet ihr diesmal fast den Job und Grandjean das Leben. Doch auch Ott darf sich in Folge zwei nicht aus den Zwängen ihrer Herkunft freispielen. Mit der Tochter des toten Schoggifabrikanten lebte sie früher Zaun an Zaun. Die Erinnerung daran muss beim Ex-Junkie-Kumpel Charly mit Alkohol runtergespült werden. Ebenso der Gedanke, dass sie von ihrer Mama, die am Züriberg Blumen zurechtstutzt, abhängig sein könnte.

Die Schokoladenerbin Claire kriegt das von ihrer Patriarchenoma dann noch drastischer vermittelt: sie sei in Wahrheit ein Retortenbaby aus der Grosszügigkeit ihrer Eizelle und einem 1A-Spermium aus der Fertilisationsklinik.

Es fehlt nur noch Dagobert Duck

Für seine brachiale Kapitalismuskritik rennt dieser Film sogar die vierte Wand ein, die im Theater imaginär und im Film ganz konkret Publikum und Fiktion voneinander trennt. Die Figuren erzählen uns plötzlich in direkter Ansprache, auf was für einem reichen, empathielosen, heuchlerischen Pflaster sie unterwegs sind – als wäre das nicht längst sonnenklar.

Staatsanwältin Wegenast schwärmt, dass die Politprominenz auf ihrer Geburtstagsparty 40000 Franken ins Geburtstagskässeli geschmissen hat («Arbeit für Amnesty International liegt mir einfach am Herzen.»). Grandjean irritiert der Penner vor der Haustür («Auf so etwas ist man in Zürich nicht vorbereitet.»). Und Ott beichtet beim Clubbing, dass sie ihre Mama jederzeit anrufen könne, um nie mehr arbeiten zu müssen.

Es hätte noch gefehlt, dass die Drehbuchautoren auf die Idee gekommen wären, die Grosskapitalisten-Ente Dagobert Duck in den Film zu montieren, badend im Geldspeicher. Der erwähnte Callboy erfüllt die Rolle dann auch irgendwie: Auf der Duttweilerbrücke in Zürich-West schmeisst er im Weltschmerz mit 100er-Noten um sich. Man sehe und staune: Zürich schwimmt im Geld.

Es ist diese Kombination der auf kräftige Bilder setzenden Regisseurin Viviane Andereggen und des zu verbissen ein ideologisches Programm verfolgenden Drehbuchteams, die einen zartbitteren Geschmack hinterlässt. Hoffnung macht, dass das SRF für die Folgen drei und vier auf ganz neue Namen setzt.

Hier gehts zum Trailer:

«Tatort» – «Schoggiläbe». So, SRF 1, 20.05 Uhr.