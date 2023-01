Feminismus Das vorerst beste Buch über die weibliche Kunstgeschichte «The Story of Art – without Men» von Katy Hessel wäre ein Buch des Jahres. Wenn es nur nicht so banal begründet und getextet wäre. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Adélaide Labille-Guiard, Selbstbildnis mit zwei Schülerinnen, 1785

Nach dem ersten Abschnitt war mein Reflex: weg mit diesem Buch! Da schreibt doch die Autorin Katy Hessel: «Beim Besuch einer Kunstmesse im Oktober 2015 machte ich eine ernüchternde Entdeckung: Keines von den vielen Werken dort stammte von einer Frau. Das gab mir zu denken.» Mir auch. Ich weiss nicht, auf welcher Messe Frau Hessel war, aber das kann nicht stimmen. 2015 war Feminismus zwar grad nicht gross angesagt, um in ihrem Jargon zu bleiben, aber an jeder einigermassen ernst zu nehmenden Kunstmesse gab es 2015 Kunst von Frauen. Sie war zwar in der Minderheit und billiger als die von Männern, aber sie war da. Und die Künstlerinnen holten bereits seit den 1970er-Jahren auf. Langsam, aber sicher.

Zum Gegencheck habe ich nachgeschaut, was ich im Sommer 2015 über die Art Basel geschrieben habe. Und siehe da, unter dem Dutzend erwähnter Namen finden sich: Marlene Dumas, Marcia Hafif, Nancy Spero, Zilla Leutenegger und Katharina Grosse. Fünf von zwölf. In ihrem Vorwort fragt sich Katy Hessel aber weiter: «Konnte ich spontan zwanzig Malerinnen aufzählen? Zehn vor 1950? Irgendeine vor 1850? Nein.» Und diese Autorin hat nun dieses 500-seitige Buch über die weibliche Kunstgeschichte verfasst, das als neues Standardwerk gefeiert werden soll?

Aus Katy Hessels Frust wurde Erfolg

Doch wer ist Katy Hessel? 2015 habe sie gerade ihren Bachelor in Kunstgeschichte gemacht, schreibt die Engländerin mit Jahrgang 1994 in der Einleitung weiter, und sich mit Alice Neel (1900-1984) beschäftigt. In der Nacht nach dem Besuch der Kunstmesse habe sie nicht schlafen können, gesteht sie, und so sie habe auf Instagram nach Künstlerinnen gesucht. Ohne Ergebnis. Immerhin blieb sie nicht einfach wütend und frustriert, sondern eröffnete ihren Instagram-Account @thegreatwomanartists. Seither postet sie dort über Künstlerinnen. Bald folgten Jobs als Kuratorin, Kolumnen in renommierten Zeitschriften, Zeitungen und Podcasts – die Karriere. Das Buch ist das Resultat aus diesen Forschungen.

«The Story of Art – without Men» ist eine Fortsetzung von Linda Nochlins «Why have there been no great women artists?» von 1971 – und natürlich das Gegenstück zum 1950 erschienen Standardwerk «The Story of Art» von Ernst Gombrich. So wie Gombrich (unwissentlich?) die Künstlerinnen und ihre Leistungen unterschlug, blendet Hessel nun (bewusst) die Künstler aus. Das funktioniert bei den biografischen Kapiteln zu einzelnen Künstlerinnen gut – bei der Herleitung von Stilen und den epochalen Umbrüchen der Kunstgeschichte aber nur bedingt. Einerseits fehlt Faktisches, beispielsweise lässt sich die Entstehung des Impressionismus lediglich anhand der beiden Exponentinnen Mary Cassatt und Berthe Morisot nicht ganz schlüssig erklären. Andrerseits führt Hessels Vorsatz, Kunst einfach zu erklären, zu einem nervigen Plauderton und vor allem zu Banalisierungen, die weh tun. Ein Beispiel: «In diesem Teil beschäftigen wir uns mit den Avantgarde-Stilen mit der Nachsilbe -ismus (Expressionismus, Fauvismus, Kubismus, Orphischer Kubismus, Futurismus, Konstruktivismus), die als massgebliche europäische Kunstrichtungen des frühen 20. Jahrhunderts gelten.» Na ja. Endeten der Manierismus des 16. Jahrhunderts, der Realismus des 19. Jahrhunderts etc. nicht auch auf -ismus?

Eine bemerkenswerte Fleissarbeit

Trotz all dieser Einwände und Makel: Das Buch ist zu empfehlen. Denn Hessel und ihre Mitstreiterinnen haben eine ungeheure Fleissarbeit geleistet. Dermassen viele Künstlerinnen vereint zwischen zwei Buchdeckeln waren bisher nirgends zu finden. In den letzten Jahrzehnten entstanden zwar wichtige Standardwerke zur weiblichen Kunstgeschichte, aber sie fokussierten auf einzelne Strömungen, Stile, Jahrzehnte oder Länder. In Hessels Buch finden wir eine Kompilation von allem.

Die Lektüre mutet an wie ein Gang durch ein Museum mit Frauenkunst. Alle Wände der Hauptsäle dicht behängt mit (westlichen) Meisterinnenwerken von 1500 bis heute und mit Seitenkabinetten etwa zur japanischen Künstlerinnengeschichte (wer kennt das hierzulande schon?), zum Einfluss von Bürgerrechtsbewegungen oder zu frühen queeren Bewegungen. Dazwischen finden sich Vitrinen, in denen die Geschichte der Akademien mit ihren Restriktionen gegen Frauen aufliegen (keine Aufnahmen bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts, keine Zulassung zum Aktzeichnen), ein bisschen Statistik zu Preisen und der mageren Präsenz von Frauen in Museen oder böse Bemerkungen von Künstlern («Natürlich sind Frauen wichtig – als unsere Musen», so Roland Penrose, Ehemann von Lee Miller). Erfreulich ist Hessels Blick über die männlich gesetzten Abgrenzungen von Kunst und Kunsthandwerk hinweg, ihre Rehabilitierung von Textilkünstlerinnen etwa oder wie sie die eminent wichtige Rolle der Frauen in der Performance und der Medienkunst thematisiert.

Die Porträts, Werkbeschreibungen und Anekdoten sind munter erzählt, auch wenn die Lebensumstände und die Karrieren der einzelnen Frauen selten leicht und kaum je nachhaltig waren. Die Abbildungen sind repräsentativ und textergänzend. Und solange wir nichts Fundierteres bekommen, empfehle ich das Buch gerne. Als Einstieg und Inspiration.

Das Buch Katy Hessel The Story of Art – Without Men. Piper 2022, 512 Seiten, über 300 Abbildungen.

