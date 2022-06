Fast der gleiche Tag Happy Birthday, Paul McCartney und Brian Wilson! Die beiden legendären Popmusiker verbindet eine alte Rivalität Diesen Samstag wird Ex-Beatle Paul McCartney 80 Jahre alt. Brian Wilson von den Beach Boys folgt am Montag. Die beiden Musiker, die die Popkultur unsterblich gemacht haben, kennen sich schon lange. Sam Mumenthaler Jetzt kommentieren 16.06.2022, 23.47 Uhr

«You say it’s your birthday, it’s my birthday too, yeah», blödelten die Beatles in ihrem Stampfer-Song «Birthday» auf dem Weissen Album. Eine versteckte Botschaft von Paul McCartney an Beach Boy Brian Wilson, dem er auch in «Back In The USSR» auf dem gleichen Album die Reverenz erwies? Die Geburtstage der beiden Musiker liegen jedenfalls nur zwei Tage auseinander, ihre Geburtsorte allerdings 8500 Kilometer. Paul McCartney wurde am 18. Juni 1942 in Liverpool geboren, Brian Wilson am 20. Juni 1942 in Inglewood, Kalifornien.

Doch mehr als diese äusserlichen Daten verbindet Paul McCartney und Brian Wilson ein kreatives Band – und eine jahrzehntealte Rivalität. Als die Beatles am 5. Oktober 1962 ihre erste Single «Love Me Do» veröffentlichten, stand nur Tage später auch das Major-Debüt «Surfin’ Safari» von den Beach Boys in den britischen Plattenläden – es war in den USA schon etwas früher erschienen.

Die beiden Newcomerbands waren beim gleichen weltweiten Schallplattenkonzern unter Vertrag. EMI durfte sich freuen: Die Beach Boys wurden zur erfolgreichsten US-Band der Sechzigerjahre, die Beatles zur grössten Band überhaupt. Hunderte Millionen von Tonträgern haben sie zusammen verkauft. Die kreativen Kräfte hinter diesem Erfolg waren die singenden Bassisten Paul McCartney und Brian Wilson. In den Sixties, als die Popmusik mit immer neuen Dreiminutensingles die Welt vor sich hertrieb, waren sie die erfolgreichsten Songwriter.

Punkto Nummer-1-Hits überflügelten die Beatles die Beach Boys locker. Das lag daran, dass Paul McCartney mit John Lennon einen kongenialen Songschreiber an seiner Seite wusste, der ihn immer wieder herausforderte. Brian Wilson war der Kopf einer Familienband. Seine jüngeren Brüder Dennis und Carl waren zwar talentierte Musiker, aber sie führten nur aus, was Brian austüftelte und produzierte. Schon früh waren die Wilson-Brüder von ihrem ehrgeizigen Vater Murry mit brutalen Methoden auf Erfolg getrimmt worden. Später sollte sich Brian mit den psychischen Folgen seiner Familiengeschichte herumschlagen.

Brian Wilsons «Pet Sounds» rührte Paul McCartney zu Tränen

Paul McCartney hatte wie John Lennon früh seine Mutter verloren. Das verband die beiden ambitionierten Talente und daraus schöpften die Beatles einen Teil ihrer kreativen Energie. Später war es laut McCartney auch Brian Wilson, der ihn zu Meisterleistungen inspirierte: Er verglich den Einfluss des Beach Boy auf ihn mit dem von John Lennon – eine Art Ritterschlag zum alternativen Orden M.B.E. (Member Of The Beatles Empire), den die Beatles 1965 von der Queen erhielten.

Als die Beatles im Februar 1964 den amerikanischen Markt eroberten, sah es schlecht aus für die Beach Boys, die bisher mit sonnendurchfluteten Songs über das Surfen und schnelle Autos gepunktet hatten. Gerade waren sie mit «Fun Fun Fun» auf dem Gute-Laune-Zug unterwegs, als die Beatles mit «I Wanna Hold Your Hand» wahre Hormonschübe bei Amerikas Teenagern auslösten.

Brian Wilson konterte kurz darauf mit einem komplexeren Werk namens «I Get Around». Nun verabschiedeten sich auch die Beatles vom Händchenhalten-Pop und lieferten raffinierte Singles im Akkord. Eine kulturelle Zeitenwende läuteten sie 1965 mit ihrem Album «Rubber Soul» ein. Hier war erstmals das Album die Botschaft: Die Sammlung von Songs war wichtiger als die einzelnen Songs selber.

Brian Wilson war beeindruckt und wollte nun seinerseits das grösste Popalbum schaffen. Der sensible Beach Boy, der sich vom Tourleben verabschiedet hatte und im Studio verschanzte, hielt Wort. Das im Mai 1966 erschienene Konzeptalbum «Pet Sounds» war ein kreativer Höhenflug. Musikalisch wurde dick aufgetragen, und doch bewahrte sich «Pet Sounds» eine direkte, ungefilterte Emotionalität. Für Paul McCartney, der bei den Beatles meist für die sentimentalen Momente zuständig war, ist Brians Song «God Only Knows» (gesungen von Carl Wilson) das definitive Lieblingslied: «Niemand hat seine musikalische Ausbildung abgeschlossen, der nicht ‹Pet Sounds› gehört hat. Es ist ein Album, das mich zu Tränen rührt», sagte er zu einem Interviewer.

Allzu lange blieben die Beatles nicht gerührt. Schon im Sommer 1966 lieferten sie das reife Popalbum «Revolver», nur um dieses 1967 mit «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» noch zu übertreffen. Brian Wilson war sprachlos. Wie auf seinen Platten garnierten jetzt auch die Beatles ihre Songs mit Waldhörnern, Kesselpauken und Streichern. Und wie er loteten sie mit der Hilfe von Drogen ihre Grenzen aus.

Diesmal blieb Brian Wilson auf der Strecke: Nach der epochalen Single «Good Vibrations» verlor er sich 1967 im Albumprojekt «Smile», das die DNA Amerikas entschlüsseln wollte. Das Album blieb vorerst unveröffentlicht – und damit auch ein Beitrag von Paul McCartney im Song «Vegetables».

Das Lied war ein frühes Statement für gesunde Ernährung – ein Credo, das der Vegetarier McCartney heute vehement vertritt. Um die Gesundheit von Brian Wilson hingegen stand es nicht gut: Immer öfter überschritt er die dünne Linie zwischen künstlerischem Genie und Wahnsinn und stürzte in eine tiefe Lebenskrise. Derweil kriselte es auch im Bandgefüge der Beatles. 1970 lösten sie sich auf. Dass der Produzent Phil Spector das letzte Beatles-Album «Let It Be» mit einem Zuckerguss aus Streichern garnierte, kam bei Paul McCartney nicht gut an. Brian Wilson sah das wohl anders: Phil Spector war sein Idol.

2002 singen Paul und Brian an einem Konzert gegen Landminen

Mit den Sixties war auch der Zenit von McCartneys und Wilsons Schaffen überschritten. Doch gut 50 Jahre später sind die beiden Popbesessenen immer noch unterwegs. Ihre kreativen Sparringpartner sind längst gegangen, es gab schwere familiäre Verluste zu verkraften. Doch seit einiger Zeit ernten McCartney und Wilson ausgiebig die Früchte ihres Schaffens und stehen mit exzellenten Bands auf der Bühne, deren Mitglieder ihre Songs mit der Muttermilch eingesogen haben.

Und sie ehren sich gegenseitig: McCartney lud Wilson 2002 zu einem Konzert gegen Landminen ein und sang dort mit ihm seinen Lieblingssong «God Only Knows». Später führte er Wilson mit einer emotionalen Laudatio in die Songwriter’s Rock’n’Roll Hall Of Fame ein. Brian, weniger ein Mann des Worts, war stolz, dass er McCartney für das Duett «A Friend Like You» auf einem seiner Soloalben gewinnen konnte. «Früher waren wir Rivalen, heute sind wir nur noch Freunde», beschrieb er die Beziehung zu McCartney.

Beide scheinen sie nur sanft zu altern. Aber vielleicht sind es eher ihre Lieder, die zeitlose Jugend ausstrahlen. Auf der Bühne ist McCartney der joviale Profi und Wilson das selbstvergessene Genie. Beide schaffen es an ihren besten Konzerten, ihr Publikum auf eine neue Bewusstseinsstufe zu heben. «Musik ist die Stimme Gottes», formulierte es Brian Wilson einmal.

Sowohl McCartney wie Wilson haben Platten mit Kompositionen aus dem Great American Songbook eingespielt. Doch das blieb belanglos. Die beiden Songwriter sind längst selber zu Klassikern der Popkultur geworden. Einer Kultur, der Kritiker einst ein schnelles Ende voraussagten. Danke, Paul und Brian!

