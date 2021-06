Mode auf dem Chäserrugg

Fashion-Projekt Mode auf dem Berg: Junge Designerinnen zeigen ihre Looks im Toggenburg Die Schweizerische Textilfachschule wurde vor 140 Jahren in Wattwil gegründet. Zum Jubiläum zeigt sie Trendiges auf dem Chäserrugg. Aber auch im Textilmuseum in St.Gallen sind Mode-Installationen zu sehen.

Christina Genova 12.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Bergstation des Chäserrugg-Schlepplifts hängen drei Looks zum Thema «Diversity». Sie kombinieren Hightechtextilien mit wiederverwerteten Polsterstoffen und uralten Flechttechniken.

Bild: Arthur Gamsa

Auf dem Chäserrugg liegt noch Schnee. Bis vor zehn Tagen wurde dort Ski gefahren. Nun steht der Schlepplift still; die Bügel hängen dicht an dicht wie Fledermäuse an der Decke der Bergstation. Anstelle der Bügel sind an der feuerroten Antriebsstation nun Looks von drei angehenden Modedesignerinnen der Schweizerischen Textilfachschule (STF) zu sehen. Sie sind in ebenso kräftigen Farben gehalten: Blau, Gelb und Orange.

Die Studierenden verwendeten Hightechstoffe der in Sevelen beheimateten Textilfirma Schoeller und wiederverwertete Polsterstoffe. Die Looks sind zum Thema «Diversity» zusammengestellt. So entwarf Eveline Brown inspiriert von der Black-Lives-Matter-Debatte einen orangen Overall, der sich an die amerikanische Gefängniskleidung anlehnt. Doch was hat Mode auf dem Berg verloren, auf 2262 Metern über Meer?

Zurück zu den Wurzeln

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Anlass für das aussergewöhnliche Projekt mit dem Titel «Erinnerungen an die Zukunft» ist das 140-Jahr-Jubiläum der STF, die heute ihren Hauptsitz in Zürich hat. Sie wurde in Wattwil als Webschule gegründet, als im Toggenburg fast jedes Dorf eine kleinere oder grössere Webereifabrik besass. Noch heute stehen in Wattwil auf dem 12000 Quadratmeter grossen Schulgelände Web-, Stick-, Strick- und Spinnmaschinen. Doch während bis Ende der 1990er-Jahre in Wattwil noch Vollzeitklassen geführt wurden, kommen heute die angehenden Textiltechnologen und -technikerinnen nur noch für Workshops ins Toggenburg.

Auf dem Chäserrugg: Mélanie Eppenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Toggenburg Bergbahnen AG und die Sonja Amport, die Leiterin der Schweizerischen Textilfachschule haben für das Projekt «Erinnerungen an die Zukunft» zusammengespannt.

Bild: Arthur Gamsa

In der Zwischenzeit stehen die Maschinen still. Der Strukturwandel in der Textilindustrie hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass ein Grossteil der hiesigen Produktion in Billiglohnländer ausgelagert wurde. «Die Leute haben das Gefühl, wir hätten keine Zukunft in der Schweiz», sagt Sonja Amport, Leiterin der STF. Zwar sei die Textilindustrie nicht mehr an der Weltspitze, doch dafür sehr innovativ. Amport ist überzeugt:

«Wir müssen in Nischen arbeiten.»

Für ihr Jubiläum ist die STF zurück zu ihren Wurzeln im Toggenburg gekehrt und ist dafür eine Kooperation mit dem Chäserrugg und dem Textilmuseum St.Gallen eingegangen. «Junge Schweizer Mode in der Stadt und auf dem Berg» lautet denn auch der Untertitel des Projekts.

Leinenkleid mit Ginko-Motiven und Patchwork-Oberteil aus Jeansresten: Zwei Looks zum Thema «Take a step back to move forward» im Textilmuseum St.Gallen.

Bild: Arthur Gamsa

Im Textilmuseum sind zwei der neun Modeinstallationen zu sehen, die restlichen sind auf dem Chäserrugg verteilt – von der Talstation bis zum Gipfelrestaurant der Stararchitekten Herzog & de Meuron. Zwei der Standorte sind nur zu Fuss erreichbar.

Am 3D-Avatar entwickelte Entwürfe

Die Kleider der Modeinstallation im Gipfelrestaurant der Stararchitekten Herzog & de Meuron wurden aus Stoffen der St. Galler Firma Schoeller hergestellt.

Bild: Arthur Gamsa

Sonja Amport ist es wichtig, die Vergangenheit nicht zu romantisieren, sondern in die Zukunft zu blicken. Das haben auch ihre Studierenden beherzigt. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit: So lernen sie unter anderem, ihre Entwürfe an einem 3D-Avatar zu entwickeln, das spart Stoff, Zeit und Geld.

Sommerschuhe mit einem Dekor aus handgewobenem Leinen und Trockenblumen.

Bild: Arthur Gamsa

Doch das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, wird nicht verschmäht, sondern neu interpretiert. So wurden für das Modeprojekt mit hundertjährigen Druckstöcken der Firma Mitloedi in Glarus neue Designs entwickelt und damit Seidenstoffe bedruckt. Studentin Tina Ruff setzte sich an den Handwebstuhl und arbeitete Trockenblumen in das Gewebe ein. Dieses verwendete sie als Bezug für ebenso trendige wie tragbare Sommerschuhe.

Wanderkarte zu den Fashion-Installationen.

Bild: Arthur Gamsa

Die Kollektion umfasst 40 Looks; Handwerk, Besinnung auf das Wesentliche und schonender Umgang mit Ressourcen sind die dominierenden Themen, die in der Bergwelt des Toggenburgs ebenso aktuell sind wie in der Stadt. Und vielleicht lassen sich ja die Wanderer nach der ersten Überraschung über die Mode auf dem Berg dazu anregen, ihre praktische Funktionskleidung durch einen Entwurf der STF-Studierenden aufzupeppen.

Bis 24. 10., Gratis-Wanderkarte vor Ort und Online. Für Textilmuseum und Chäserrugg ist ein Kombiticket für Fr. 29.50 erhältlich, darin inbegriffen sind acht Lektionen Kursbesuch an der STF in Zürich. Führungen auf Anfrage: info@chäserrugg.ch