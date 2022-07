80. Geburtstag: Die Glückwünsche von Adolf Ogi an Toni Vescoli

Exklusiver Brief «Mein Respekt und meine Bewunderung gilt vor allem auch dem Menschen Toni Vescoli»: Adolf Ogi gratuliert seinem guten Freund zum 80. Geburtstag Der Schweizer Musiker Toni Vescoli feiert am 18. Juli seinen 80. Geburtstag. Dazu gratuliert ihm sein Freund, der ehemalige SVP-Bundesrat Adolf Ogi, mit einem Brief. Und umgekehrt. Adolf Ogi Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Musiker Toni Vescoli feiert am 18. Juli seinen 80. Geburtstag. Archivbild: Keystone

Lieber Toni

«Ich bin kein grosser Musikkenner, weiss aber, dass du, Toni, wie kein zweiter Schweizer Musiker Popgeschichte geschrieben hast. Fast immer warst du der Erste. Kein anderer Musiker hat so früh so viel angestossen und vorangetrieben wie du. Du warst einer der Ersten in der Schweiz, die Rock’n’Roll spielten. Du warst mit deinen Les Sauterelles einer der ersten und erfolgreichsten Beatmusiker. Du warst ein Pionier des Folk und Folkrock und schliesslich der Erste, der es mit Mundart-Popliedern in die Hitparade schaffte. Deine Pionierrolle ist in der Geschichte der Schweizer Popmusik unvergleichlich. Ich verneige mich vor dieser Leistung mit grossem Respekt und Bewunderung.»

Uns beide, den Zürcher und den Berner Oberländer, verbindet aber auch ein spezielles Datum: Am 18. Juli 1942, also vor 80 Jahren, haben wir beide das Licht der Welt erblickt. Mein Respekt und meine Bewunderung gilt aber nicht nur dem Musiker Vescoli, sondern auch dem Menschen.

Alt Bundesrat Adolf Ogi, fotografiert im Juli 2017. Severin Bigler

Vor allem in jungen Jahren musstest du dich gegen grosse Widerstände durchsetzen und dir alles selbst erarbeiten. Du hattest grosse Probleme mit deinem autoritären Vater, durchlebtest einen Generationskonflikt. Ein Rebell oder Aufwiegler warst du aber nicht. Und schon gar kein 68er. Du hast die bewegten Jahre hautnah miterlebt, hast dich für die Anliegen der Jungen interessiert. Vieles war dir aber zu links und zu extrem. Immer hast du eine gesunde Distanz gewahrt. «Das Beste von 68 ist meine Tochter», hast du einmal in einem Interview gesagt. Sie wurde im «Summer of Love», also 1967, gezeugt und ist 1968 geboren.

Du hast dich gern als Vermittler zwischen den Extremen gesehen. Du hast eine bewahrende Seite und findest nicht, dass man alles umstossen muss. Du hast eine konservative Ader bei gleichzeitiger Offenheit und Reformbereitschaft. Du bist bodenständig und stark in der Schweiz verwurzelt, du liebst die Schweiz und die Schweizer mit all ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Du bist nah beim Volk, bei deinem Publikum. Du hast gespürt, was ankommt, hast die Leute mit deiner Musik und deinen Botschaften erreicht.

Du bist zwar Rock’n’Roller, aber dem Rock-’n’-Roll-Lifestyle mit Sex und Drogen hast du kaum je nachgelebt. Kein Haschisch, kein LSD, nicht mal geraucht hast du. Du bist ein Familienmensch und deine Familie geht dir über alles. Die Verantwortung als Familienvater liess dich vor Eskapaden zurückschrecken.

Toni und Ruthli, das ist im Pop-Business eine einzigartige, rührende Liebesgeschichte. Ruthli war alleinerziehende Mutter, als ihr euch in den 60er-Jahren kennen und lieben lerntet. Die zwei Kinder hast du, Toni, immer wie deine eigenen behandelt. Die gemeinsame Tochter Nathalie komplettierte das Familienglück. Die Familie blieb nicht von Schicksalsschlägen verschont. Doch sie haben die Familie noch stärker zusammengeschweisst. Toni, du bist das beste Beispiel, dass man in diesem Geschäft auch ein ganz normaler Mann und Familienvater sein kann. Das freut mich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns mehr als das gemeinsame Geburtsdatum verbindet.

Lieber Toni, alles Gute zum Geburtstag. Freude herrscht!

Dölf

Vescoli feiert in Wald ZH und kommt zu Ogi Der Musiker feiert seinen 80. Geburtstag am Freitag, 15. Juli, in seiner Wohngemeinde, dem zürcherischen Wald, mit einem ganz speziellen Konzert. Im Garten der Villa Flora singt er solo, begleitet nur von seinen Gitarren und seinen Mundharmonikas. Der Schweizer Pop-Pionier nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Vescoli-Jahre als Rock ‹n› Roller, als Swiss Beatle, als Mundart-Liedermacher bis zu seinen neuesten Songs als Singer-Songwriter. (Türöffnung: 18 Uhr, Konzert 20 Uhr, Tickets: Eventfrog) Am 2. Dezember gastiert Toni Vescoli bei alt Bundesrat Adolf Ogi an der Geburtstags-Gala der Stiftung «Freude herrscht» in Interlaken. (sk)

