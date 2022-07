80. Geburtstag: Die Glückwünsche von Toni Vescoli an Adolf Ogi

Exklusiver Brief «Ich bewundere deine Gelassenheit und deinen Optimismus»: Toni Vescoli gratuliert Adolf Ogi zum 80. Geburtstag Der ehemalige SVP-Bundesrat Adolf Ogi feiert am 18. Juli seinen 80. Geburtstag. Dazu gratuliert ihm sein Freund, Musiker Toni Vescoli, mit einem Brief. Und umgekehrt. Toni Vescoli Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Alt Bundesrat Adolf Ogi feiert am 18. Juli seinen 80. Geburtstag. Toni Vescoli gratuliert ihm dazu herzlich. Severin Bigler

Lieber Dölf

Als ich 1999 mit dem texanischen Superstar Augie Meyers ein Duett sang, habe ich immer auch an dich, lieber Dölf, gedacht. Aus «Augie und ich» wurde phonetisch wie selbstverständlich «Ogi und ich». Darauf sind wir uns zum ersten Mal persönlich begegnet. Auf deinen Wunsch hin haben wir uns in Magglingen zum Mittagessen getroffen und haben uns prächtig verstanden. Ich freue mich immer riesig, wenn wir uns an Anlässen sehen. «Jetz müesse mer de mau zäme fiire», sagtest du stets. In diesem Jahr, zu unserem gemeinsamen 80. Geburtstag, wird dein Wunsch Wirklichkeit. An der Jubiläumsgala deiner Stiftung Freude herrscht feiern wir zusammen unser Wiegenfest.

Toni Vescoli im Jahr 2012. Emanuel Per Freudiger

Wir mögen uns. Du bist einer meiner Lieblingsbundesräte, obwohl du nicht Mitglied meiner bevorzugten Partei bist. Ich schätze es ungemein, dass du nicht ideologisch politisierst, sondern für die Sache. Du bist in deiner Argumentation souverän und beteiligst dich nicht an parteipolitisch motiviertem Kindergarten-Hickhack. Ich bewundere deine Gelassenheit in Debatten, deine Zuversicht, deinen Optimismus und deine Begeisterungsfähigkeit. Dein Engagement ist vorbildlich. Wie du versuche ich hartnäckig, Ziele zu verfolgen. Typisch Krebs: Wenn wir einmal etwas in der Zange haben, lassen wir es nicht mehr los.

Du bist mein astrologischer Zwillingsbruder und die Sterne sind uns zum Glück wohlgesonnen. Wir sind in breiten Kreisen beliebt und respektiert, und wenn du Erfolg hattest, hatte ich es auch. Als du zum Beispiel Anfang 2000 mit einem Glanzresultat zum Bundespräsidenten gewählt wurdest, hoffte ich insgeheim auch auf die astrologischen Tendenzen: Tatsächlich erhielt ich im selben Jahr den Prix Walo in der Sparte Songs.

Ich muss es zugeben: Obwohl ich vor allem in musikalischen Belangen immer ein Vorreiter und Vorkämpfer war, habe ich wie du auch eine konservative Seele. Politisch habe ich mich nie konservativ gefühlt, finde aber, dass es sehr viel Altes gibt, das man bewahren sollte. Deshalb habe ich auch gern antike Möbel restauriert. Man soll das Gute bewahren und trotzdem den Blick in die Zukunft richten. Diese Überzeugung teilen wir miteinander. Wie ein Löwe hast du zum Beispiel für das Zukunftsprojekt Neat gekämpft. Du schaust voraus und setzt dich für eine bessere Zukunft ein.

Du bist gern Schweizer, bist ein Patriot im besten Sinn des Wortes, du liebst dein Land und die Leute. Das tue ich auch. Ich trage zwar nicht das Schweizer Kreuz auf meiner Brust, aber auf Teneriffa gehe ich oft mit dem Denner-Sack mit Schweizer Kreuz einkaufen. Insofern bin ich auch etwas patriotisch. Von unserem politischen System bin ich überzeugt. Die Demokratie stösst da und dort an ihre Grenzen. Wir sind nicht die Grössten und Besten, aber im Vergleich zu den meisten andern Ländern haben wir es wirklich gut.

Der Mensch steht bei dir immer im Mittelpunkt. Du bist ein Menschenfreund, bist bodenständig und volksnah. Auch ich mag die Menschen und gebe jedem eine Chance. Wir denken beide für die Menschen. Wenn ich ein Musikprogramm zusammen stelle, denke ich immer zuerst ans Publikum. Deine politische Agenda war auch stets im Dienst der Leute für die Leute.

Mit herzliche Grüess und heb der Sorg

Toni

Vescoli feiert in Wald ZH und kommt zu Ogi Der Musiker feiert seinen 80. Geburtstag am Freitag, 15. Juli, in seiner Wohngemeinde, dem zürcherischen Wald, mit einem ganz speziellen Konzert. Im Garten der Villa Flora singt er solo, begleitet nur von seinen Gitarren und seinen Mundharmonikas. Der Schweizer Pop-Pionier nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Vescoli-Jahre als Rock ‹n› Roller, als Swiss Beatle, als Mundart-Liedermacher bis zu seinen neuesten Songs als Singer-Songwriter. (Türöffnung: 18 Uhr, Konzert 20 Uhr, Tickets: Eventfrog) Am 2. Dezember gastiert Toni Vescoli bei alt Bundesrat Adolf Ogi an der Geburtstags-Gala der Stiftung «Freude herrscht» in Interlaken. (sk)

