Es ist eine Frage, die allen Kulturschaffenden gestellt wird: Kann man davon leben? Dieses Thema wird am Samstag in Wil an der St.Galler Kulturkonferenz diskutiert. Sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Region erzählen, wie sie über die Runden kommen.

Es ist eine Frage, die allen Kulturschaffenden gestellt wird: Kann man davon leben? Dieses Thema wird am Samstag in Wil an der St.Galler Kulturkonferenz diskutiert. Sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Region erzählen, wie sie über die Runden kommen.

«Existenzsorgen kenne ich durchaus»: Sechs Ostschweizer Kulturschaffende reden über Geld Es ist eine Frage, die allen Kulturschaffenden gestellt wird: Kann man davon leben? Dieses Thema wird am Samstag in Wil an der St.Galler Kulturkonferenz diskutiert. Sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Region erzählen, wie sie über die Runden kommen. Roger Berhalter/Christina Genova/Bettina Kugler/Dieter Langhart/Julia Nehmiz

Applaus ist schön, füllt aber kein Konto. (Bild: Martin Barraud)

Künstler Willi Oertig, 72, Kradolf:

«Ich habe Ersparnisse»

Künstler Willi Oertig, 72, Kradolf. (Bild: Reto Martin)

Eigentlich arbeite ich zu lange an meinen Bildern. Wenn ich es ausrechne, habe ich einen Stundenlohn von einem Franken fünfzig. Aber ich lebe sehr gut, habe Ersparnisse. Mit 72 Jahren zahle ich als Selbständigerwerbender noch immer in die AHV ein.

In zwei Wochen habe ich eine Ausstellung in der Genossenschaft Sommeri. Dort verkehren die Leute, die nicht in Galerien gehen. Meine Verkaufsquote liegt bei über 95 Prozent. Ich gelte als «Schnorri», aber ich gehe aktiv auf die Menschen zu. Ich nehme den Verkauf selbst in die Hand.

In meinen Augen kapseln sich Künstler zu sehr ab.

Aber wahrscheinlich bin ich eine Ausnahme. Ich verkaufe meine Bilder an Leute, die noch nie ein Kunstwerk gekauft haben. Sie kommen auch zu mir ins Atelier. Ich mache Werbung für meine Ausstellungen und verschicke jedes Mal 100 Couverts. Mit Galerien arbeite ich nicht mehr, dort bekommt man nur 50 Prozent des Verkaufspreises.

Bei meiner ersten Ausstellung 1971 in Zürich habe ich alle 13 Werke verkauft. Seither kann ich von meiner Kunst leben. Für einen Werkbeitrag habe ich mich nie beworben, nur für jurierte Ausstellungen. Aber das bringt nichts, da wird gar nichts verkauft. Ich bin wie ein Indianer, sehr stark auf Selbsterhalt bedacht.

Schauspielerin Boglàrka Horvàth, 37, St.Gallen:

«Ich habe oft Existenzsorgen»

Schauspielerin Boglàrka Horvàth, 37, St.Gallen. (Bild: Mareycke Frehner)

Ich hatte als Schauspielerin zehn Jahre lang ein Festengagement am Theater St.Gallen. Monat für Monat verlässlich mit Einkünften rechnen zu können, war ein unglaublich gutes Gefühl. Selbst da reichte das Geld aber nur knapp. Ich begann mit einem Bruttogehalt von 3300 Franken; das wurde nur geringfügig mehr.

Unterdessen habe ich zwei kleine Kinder und arbeite freischaffend. Existenzsorgen kenne ich durchaus. Seit Juli bekomme ich keine Unterstützung mehr durch das RAV.

Die freien Projekte jedoch, in denen ich zuletzt gearbeitet habe, etwa «NU» in der Offenen Kirche, sind zeitintensiv. Man steckt viel hinein; was bleibt, ist dann eher eine Entschädigung, obwohl «NU» breit gefördert wurde. Hinzu kommt, dass ich Kinderbetreuung organisieren muss, die viel Geld kostet.

Es ist ein ständiger Kampf, man schreibt Mails, macht E-Casting, hakt nach...

Vor der Schauspielschule machte ich eine KV-Lehre. Bewerbe ich mich auf entsprechende Stellen, sagt man mir: «Sie würden sich langweilen hier!» Das stimmt wohl. Ich bin Schauspielerin und will es sein. Aber wir sind viele. Vor einem Jahr habe ich die Ausbildung zur Dramatherapeutin begonnen und dafür Geld von einer Stiftung bekommen. Ein echtes Geschenk!

Kulturvermittlerin Brigitte Kemmann, St.Gallen: «Man fühlt sich oft als Bittsteller»

Kulturvermittlerin Brigitte Kemmann, St.Gallen. (Bild: Urs Bucher)

Mit vielen Projekten, die ich auf die Beine stelle, verdiene ich so gut wie nichts oder wenig. Aber weil ich es wichtig finde, Leute, die nicht kulturaffin sind, an Kunst und Kultur heranzuführen und sie dafür zu begeistern, organisiere ich trotzdem Projekte wie «5ünfstern» .

Für meine Projekte bekomme ich nur Geld, wenn ich danach suche: Ich stelle Anträge bei Stiftungen, Gemeinden, Kantonen. Es ist schwieriger geworden, Gelder zu bekommen als noch vor 20 Jahren. Man fühlt sich oft als Bittsteller. Und wenn das Geld knapp ist, spart man eben dort, wo es geht: beim Gehalt.

Ausser einigen wenigen können Kulturschaffende nur mit Brotjob überleben.

Ich habe immer Teilzeit nebenher gearbeitet, Projektarbeit und Brotjob haben sich gut ergänzt. Trotzdem ist meine Pensionskasse nicht üppig gefüllt.

Als ich 2011 mit dem Anerkennungspreis der St. Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet wurde und auch mit dem Förderpreis der Internationalen Bodensee-Konferenz, habe ich die Preisgelder komplett in meine Pensionskasse eingezahlt. Im Kanton St. Gallen muss man beim Preisgeld das, was über 10'000 Franken liegt, versteuern – ein Teil der Fördersumme geht also direkt wieder zurück.

Schlagzeuger Ramon Wehrle, 23, St.Gallen:

«Das ist mehr als nur ein Job»

Schlagzeuger Ramon Wehrle, 23, St.Gallen. (Bild: PD)

Finanziell sieht es für mich im Moment wieder besser aus. Ich habe gerade in Winterthur mein Rock-Pop-Studium abgeschlossen. Diese Ausbildung hat ein ziemliches Loch in meine Kasse gerissen. Jetzt bin ich damit fertig, kann meine Ausgaben decken und sogar noch etwas auf die Seite legen.

Ich spiele in mehreren Bands und stehe jedes Wochenende auf der Bühne. Das ist wichtig, um weiterzukommen.

Wenn es der Band dient, spiele ich auch einmal für wenig Geld oder verzichte auf Gage.

Wenn man zum Beispiel als Schweizer Band nach Deutschland geht, fängt man wieder bei Null an. Mit dem Duo Catalyst verdiene ich unter dem Strich nichts. Alle Gagen landen in der Bandkasse, um die Kosten zu decken.

Seit kurzem trete ich auch als Schlagzeuger von Velvet Two Stripes auf. Ich bin dort sozusagen angestellt, aber ich würde das nie nur als Job betrachten! Um ein fixes Einkommen zu haben, gebe ich privat Schlagzeugunterricht und arbeite zwei Tage pro Woche bei einer Zügelfirma.

Diese Brotjobs sind aber inzwischen zu meinen Nebenjobs geworden. Hauptsächlich arbeite ich als selbständiger Musiker. Und zum ersten Mal in meinem Leben kümmere ich mich jetzt um meine Altersvorsorge.

Clown/Schauspieler Olli Hauenstein, 66, Sommeri: «Insgesamt geht es mir sehr gut»

Clown/Schauspieler Olli Hauenstein, 66, Sommeri. (Bild: Andrea Stalder)

Das Publikum glaubt oft, Schauspieler in einer Hauptrolle verdienen sehr gut. Lohn erhalte ich ja nur während der Produktionszeit. Diesen Sommer komme ich auf ein normales Einkommen, weil ich drei Projekte habe: die Hauptrolle und Co-Regie bei «Foottit und Chocolat» in Konstanz; die Tournee mit meinem Stück «Clown-Syndrom»; die künstlerische Leitung des Komiktheaters in St.Gallen.

In professionellen Produktionen werde ich eher wahrgenommen, das kann neue Engagements generieren.

Ich arbeite seit bald 40 Jahren, hatte auch schwere Zeiten.

Meine Frau Ulrike arbeitet mit, zusammen haben wir ein gutes Auskommen. Mein Verein und Gönner stützen mich. Ohne Unterstützung, auch durch Kulturamt und Kulturstiftung des Thurgaus, ginge es nicht – da sind etwa Kollegen in Italien schlechter dran.

Kulturförderung ist auch Anerkennung. 2017 erhielt ich den Thurgauer Kulturpreis – das Preisgeld legte ich zur Seite für Freiraum und Reisen. Aber jede neue Produktion kostet zuerst einmal Geld. Meine AHV ist klein, ich habe keine zweite Säule. Insgesamt geht es mir sehr gut.

Jazzmusikerin Karin Streule, 39, Brülisau:

«Ich möchte nicht draufzahlen»

Jazzmusikerin Karin Streule, 39, Brülisau. (Bild: PD)

Als Sängerin stehe ich schon auf der Bühne, seit ich sieben Jahre alt bin. Während meiner Jugend habe ich mit Konzerten Geld verdient, so habe ich mir auch die Autoprüfung finanziert.

Heute könnte ich von Konzerten allein nicht leben. Das möchte ich auch gar nicht, der finanzielle Druck wäre mir zu gross. Gerade wenn man wie ich Familie hat, wird es schwierig. Ein Auto, Kinder und regelmässig Familienausflüge: Mit Auftritten allein lässt sich das unmöglich finanzieren.

Heute gebe ich einen Tag pro Woche Gesangsunterricht an der Musikschule der Stadt Luzern. Ich bin ausgebildete Primarlehrerin und habe das Unterrichten von Grund auf gelernt. Es ist für mich kein Müssen, ich mache es aus Freude.

Auch bei den Konzerten halte ich es so: Ich trete nur auf, wenn es mir Freude macht.

Und ich sage auch einmal ab, wenn die Gage nicht stimmt. Ich möchte nicht draufzahlen, wenn ich spielen gehe, dafür ist mir der Aufwand zu gross. Meine Altersvorsorge habe ich zum Teil über meinen Mann geregelt, der als Maschinenbauingenieur arbeitet. Er ist auch ausgebildeter Jazzschlagzeuger und spielt in meiner Band mit.