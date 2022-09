"Oh läck Du mir!", die erste Boygroup der Schweiz hat ihr Musical

Schweizer Evergreen «Oh läck Du mir!»: Die erste Boygroup der Schweiz erhält ein Musical Charles Lewinsky hat ein neues Musicals geschrieben, «Oh läck Du mir!» basierend auf den 70-er Hits des Trio Eugster. Doch wer steckt eigentlich hinter den Evergreen? Auf Hausbesuch bei Alex Eugster (85), dem Mastermind der ersten Boygroup der Schweiz. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 23.09.2022, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Eugster (85) an seinem Klavier zuhause im Zürcherischen Fällanden. Zusammen mit seinen Brüdern verkaufte er über zwei Millionen Tonträger. Andreas Zahler

Da sitzt er gemütlich, der Buddha des Schweizer Schlagers, und lächelt auf seiner Terrasse still über den Greifensee. Und wenn es ihm einmal doch zu behaglich wird, stellt er sich die Frage: «Habe ich all das wirklich verdient?» Das hat er, im Sinne des Wortes sogar. Sein Haus in Fällanden, die Aussicht, die erhebend ist, hat er mit dem Geld bezahlt, mit dem er in den Siebzigerjahren etwas erfand, was es in der hiesigen Musikszene so noch nicht gab. Evergreens, die bereits beim Erscheinen Evergreens waren. Sie waren die Marke des Trio Eugster.

Die Einzigartigkeit seiner Person und seines Talents ist nicht dahergeredet. Am Wochenende wird Alex Eugsters Lebensleistung an der Gegenwart gemessen und das Musical mit dem Titel seines grössten Hits «Oh läck Du mir!» uraufgeführt. Für das Buch verantwortlich ist sein alter Spezi damals beim Schweizer Fernsehen, der Autor Charles Lewinsky. Kreativ in die Produktion involvieren wollte sich Eugster nicht:

«Ich komme gerne zur Ruhe.»

Und wer versteht das nicht? Alex Eugster, seit ein paar Tagen 85 Jahre alt, ist der Mastermind der erfolgreichsten Boygroup in der Geschichte der Schweizer Musik. Einer Boygroup sogar, Guido, Alex und Vic aus Dübendorf, die auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs eine eigene Fernsehsendung besass, «Iischtige bitte!».

«I bi de Alex», sagt er uneitel und herzlich wie einer mit Herz

Alex sagt zur Begrüssung: «I bin de Alex», jede Eitelkeit ist ihm fremd. Als Komponist und Texter hat er Mundart-Gassenhauer in Zelte mit 5000 Plätzen (und 8000 Menschen), ins Abendprogramm des Schweizer Fernsehens und in die USA gebracht; Lieder, die damals (fast) jede und jeder zwischen 8 und 88 pfiff und summte, als wären sie unsere Nationalhymnen: «Oh läck Du mir!», «Ganz de Bappe!», «Jetzt mues de ­Buuch weg!», «Söll emol cho!».

youtube

Das Trio verkaufte im Laufe seiner einzigartigen Karriere über 2 Millionen Tonträger. Der Aufstieg der Büezer-Buebe, die in einem musikalischen Elternhaus – «einem mausarmen, Guido und ich haben uns ein Bett geteilt» – aufwuchsen, hinein in die Welt des Showbiz, war in der Schweiz einmalig.

Was man nicht weiss: Der Erfolg und die Existenz der Gruppe sind ganz direkt ihm zuzuschreiben. Die fünf Geschwister sangen bereits als Chnöpf unter der Fuchtel der Mutter auf Bühnen, wenn immer sich Gelegenheit bot. Nur logisch, wurde Alex später als ausgebildeter Klavierstimmer und -bauer das musikalische Gehirn und Gekröse des Trios; die Idee, mit seinen drei (von vier Brüdern) das Glück herauszufordern, war ihm ein Herzensding.

Zehn lange Jahr lang blieb der Erfolg allerdings fern. Die Ehefrauen der Geschwister, welche nach der Arbeit ihrem Hobby nachgingen und durch die Lande tingelten, rebellierten Jahr um Jahr lauter. Kurz vor Ostern 1970, Alex war inzwischen 33 Jahre alt und Vater zweier Kinder, schrieb er sein erstes eigenes Lied – man hatte sich vorher auf Gastautoren verlassen – und über Nacht, solche Wunder scheinen im Himmel beschlossen, hat es «gchlöpft!»

Der Tonträger «Oh läck Du mir!» war innert weniger Tage ausverkauft, nachdem das Lied zum ersten Mal im Radio gespielt wurde. «Musikalisch war ich ein Pedant», sagt Eugster. Seine Pedanterie und Zähigkeit hatten sich ausbezahlt.

Er ist ein Bergler und förderte die Bergler-Musik

«Mit der Trio-Zeit habe ich schon lange abgeschlossen. Es war sehr schön, aber ich komme nun gerne zur Ruhe.» Wer Alex das sagen hört, muss bedenken, dass das Ende des Trios für ihn ein Neubeginn war.

Das Trio 1979 in Dübendorf vor einer alten Ju-52. Keystone

Er liess sich zum Sänger (Tenor) und Kirchenmusiker ausbilden, leitete zwei Chöre, und er entdeckte Folklore-Talente, baute sie auf und produzierte sie in seinem Tonstudio. «Jodlerklubs, Jodlerinnen und Jodler, Ländlerformationen.» Stolz ist er auf die junge Alphornspielerin Lara Stoll, mit der er zehn Jahre gearbeitet hat. Als Produzent entdeckt hat er auch die Jodlerin Marie-Theres Marti. «Ich bin ein Bergler», sagt der Mann mit dem Chüeli im Ohr, «das Bauernwesen, Natur und Tiere bedeuten mir viel.»

Zum 80. Geburtstag schenkte er sich den verdienten Ruhestand. Endlich Zeit für sich selbst! Und Zeit auch, die «Ehre» zu geniessen, seine Lieder, dreissig Jahre nachdem er sie selbst sang, von anderen singen zu hören.

«Oh läck Du mir!. Das Trio-Eugster Musical». Uraufführung am 24. 9., dann bis 30.1 0., Theater 11, Zürich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen