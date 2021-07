Events: Im Ural findet das verrückteste Festival der Welt statt

(Auswahl)





Boswiler Sommer (bis 4. Juli)

Im aargauischen Boswil hat Andreas Fleck zum 20-Jahr-Jubiläum ein Programm gestaltet, das spannende Musik in aufregenden Kombinationen präsentiert. Konzertort ist die Alte Kirche.



Musikdorf Ernen (2. 7.–12. 9.)

Ob «Kammermusik kompakt», die Klavierwoche «Kammermusik plus» oder «Barock»: In der Kirche des Gomser Zauberdorfes hat jedes Konzert einen speziellen Anstrich. Francesco Walters Festivalthema lautet «Im siebten Himmel».



Gstaad Menuhin Festival (16. 7.–4. 9.)

Nach Gstaad beziehungsweise Saanen kommen Stars wie Daniel Hope, Sol Gabetta oder Nigel Kennedy, gespielt wird zum Thema «London» im Festivalzelt und in der zauberhaften Kirche Saanen.



Verbier Festival (16. 7.–1. 8.)

Nirgends ist die Stardichte so hoch wie im Walliser Skidorf. Kammer- und Sinfoniekonzerte wechseln sich ab, Opern gibt es konzertant. Pro Tag finden mehrere Konzerte statt.



Engadin Festival (30. 7.–14. 8.)

80 Jahre lang gibt es das Festival bereits, Martha Argerich und Janine Jansen bestreiten das Eröffnungs- beziehungsweise Jubiläumskonzert. Auch danach ist rund um St. Moritz Tolles zu hören, mit dabei ist Festivalleiter Jan Schultsz.



Davos Festival (7.–21. 8.)

Festivalleiter Marco Amherd sorgt für eines der speziellsten Schweizer Festivals: Mit jungen Musikern entwirft er Überraschungen. «Frau Bach im Museum» oder «Auf zu neuen Ufern» heissen zwei der zahlreichen Programme.



Lucerne Festival (10. 8.–12. 9.)

Lucerne Festival bietet vom 10. August bis 12. September 87 Sinfonie- und Kammerkonzerte sowie Rezitale und verschiedene Kinder- und Familienkonzerte. Der Beginn gehört zwei Jugend-Sinfonieorchestern, ehe das Lucerne Festival Orchestra unter Chefdirigent Riccardo Chailly das Podium übernimmt. Mindestens 1000 Leute werden im KKL sitzen. In der Folge tritt innerhalb der neuen Sparten «Symphony», «Contemporary» und «Music for Future» (fast) alles auf, was Rang und Namen hat. «artiste étoile» ist Yuja Wang.



Murten Classic (15. 8.–5. 9.)

Im Schlosshof Murten und der Deutschen Kirche spielen unter der Leitung des scheidenden Festivalleiters und Dirigenten Kaspar Zehnder diverse Orchester auf. Zum Festivalfinale lockt eine Operettengala nach Murten, vorher unter anderem Geiger Frank Peter Zimmerman.

Settimane Musicali di Ascona (2.9.-8.10.)

Für die 76. Ausgabe bringt der Pianist Francesco Piemontesi Dirigenten wie Daniele Gatti, Fabio Luisi, Jonathan Nott, Ivor Bolton oder David Zinman ins Tessin. Gespielt wird openair, im Kino und fast immer in zwei schönen Kirchen Asconas bzw. Locarnos: Kammermusik und Sinfonik sind angesagt.



Zermatt Music Festival (8.9.-19.9.)

Das Festivalorchester spielt in der zauberhaften St. Mauritius-Pfarrkirche unter anderem Hindemiths «In Sturm und Eis» (dazu gibt den Film von Arnold Fanck aus dem Jahr 1921), Klavierrezitals und Kammerkonzerte locken unter anderem in die Kapelle Riffelalp. (bez)