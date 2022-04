Singen für den Frieden Eurovision Song Contest: Dieser Sieg ist der Ukraine gewiss Bild: Keystone Der Eurovision Song Contest wurde im Kalten Krieg ins Leben gerufen. Um den europäischen Zusammenhalt zu fördern. Nun hält der russische Angriffskrieg den Contest fest im Griff. Der einst friedliche Lieder-Wettbewerb wird zur Farce. Stefan Künzli 0 Kommentare 30.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) in Turin wird ohne Russland stattfinden. Die EBU (European Broadcast Union), die Veranstalterin des europäischen Gesangswettbewerbs, hat das Land Putins für den am 11. Mai beginnenden Wettbewerb ausgeschlossen. Zu Recht: Ein Land, das in Europa einen Aggressionskrieg führt, hat an einem kulturellen Anlass nichts verloren, der Frieden und europäische Integration auf seine Fahnen geschrieben hat.

Der ESC ist ein Kind des Kalten Krieges. Von der Europäischen Rundfunkunion wurde er ins Leben gerufen, um den europäischen Zusammenhalt in einem friedlichen Liederwettbewerb zu fördern. Gemäss den Statuten sind politische Botschaften und offene Streitereien zwischen Ländern verboten. Insofern ist der Ausschluss von Russland nur logisch und folgerichtig. Auch wenn der Ausschluss selbst ja auch ein politischer Entscheid ist.

Interessant ist aber, dass die EBU in der Begründung die Worte «Krieg» oder «Aggression» vermied. Stattdessen schrieb sie beschönigend von «laufenden Ereignissen in der Ukraine» und von einer «beispiellosen Krise». Das ist bezeichnend: Die EBU hat im Laufe ihrer Geschichte bei Verstössen gegen ihre Statuten immer wieder Augen zugedrückt. Sie konnte oder wollte in der Vergangenheit auch nicht verhindern, dass der ESC von teilnehmenden Ländern immer wieder instrumentalisiert und missbraucht wurde (siehe untenstehenden Artikel).

Der Eurovision Song Contest wurde schon mehrfach politisch missbraucht 1968 setzte sich die spanische Sängerin Massiel mit dem Song «La, la, la» überraschend gegen den haushohen englischen Favoriten Cliff Richards mit «Congratulations» durch. Der Verdacht war gross, dass das spanische Franco-Regime, die Jury bestochen hatte. Er konnte aber nicht bewiesen werden. Aus Protest boykottierte Österreich die folgende Austragung in Madrid. Nachweislich den grössten politischen Erfolg erzielte 1974 der portugiesische Beitrag «E Depois do Adeus» in der Nelkenrevolution. Das Lied diente als Zeichen für die rebellierenden Militärs zum Umsturz gegen die Junta. Beim ESC hatte der Song allerdings keine Chance: Er wurde letzter. Wenig Fingerspitzengefühl zeigte 1979 die deutsche Band Dschingis Khan, als sie den mordenden und brandschatzenden Mongolensturm des despotischen Mongolenführers in ein feuchtfröhliches Lied der Komponisten Ralph Siegel und Bernd Meinunger packte – ausgerechnet für den ESC in Israel. Dasselbe Komponistenduo liess drei Jahre später die Sängerin Nicole «Ein bisschen Frieden» hauchen. Mit Kalkül. Motiv für den Text war nämlich der sich abzeichnende Falkland-Krieg, der dann auch wirklich ausbrach. Vom Krieg begünstigt, flatterte die deutsche Friedenstaube zum deutlichen Sieg. 1993 stand im Schatten des Bosnien-Krieges. Fazla, der erste Vertreter des neu gegründeten Staates Bosnien-Herzegowina, musste sogar aus dem belagerten Sarajewo fliehen, um 1993 am Finale in Irland teilzunehmen. Sein schwermütiges Antikriegslied «Sva bol svijeta» («Der Schmerz der ganzen Welt») konnte die anderen Länder aber nicht erweichen. Der Song erreichte nur Platz 15. Die EBU konnte nicht verhindern, dass Armenien und Aserbaidschan ihren Konflikt um Berg-Karabach jahrelang am Rande des ESC austrugen. Es ging so weit, dass das aserbaidschanische Ministerium für nationale Sicherheit jene seiner Bürger unter die Lupe nahm, die für das verfeindete Nachbarland gestimmt hatten. Die Auswirkungen auf den Wettbewerb blieben aber marginal. Keine Gnade bei der Europäischen Rundfunkanstalt fand 2009 dagegen der georgische Beitrag «We Don’t Wanna Put In», der sich unverhohlen gegen die Annexionspolitik des russischen Präsidenten Putin richtete. Der Song wurde disqualifiziert, ist heute aber Kult.

«Lasha Tumbai» wurde zu «Russia Goodbye»

Doch kein anderer Konflikt wurde so hemmungslos im europäischen Gesangswettbewerb ausgetragen wie jener zwischen Russland und der Ukraine. Mit den Sticheleien und Provokationen angefangen hat die Ukraine, als sie sich 2007 vom Travestiekünstler Verka Serduchka mit dem Lied «Dancing «Lasha Tumbai» vertreten liess.

Was zunächst wie eine weitere Episode in der beliebten Reihe Gaga am ESC aussah, entpuppte sich dann aber als ein flammendes ­Votum für eine freiheitliche, westlich gerichtete Ukraine und als ein raffiniert subversiver Protest gegen das homophobe Russland. Denn «Lasha Tumbai» lässt sich phonetisch problemlos als «Russia Goodbye» hören und singen. Der Song ist längst Kult und ist so etwas wie die heimliche Landeshymne der freiheitlichen Ukraine.

Die Rache des Kreml auf diese Provokation folgte zwei Jahre später. Putin höchstpersönlich liess die Ukrainerin Anastasia Prikhodko unter russischer Flagge mit dem Song «Mamo» antreten, der von einem georgischen Komponisten und einer estnischen Komponistin geschrieben wurde.

In diesem Propaganda-Song konnte man also schon damals die Vision ihres Präsidenten in einem harmonisch wiedervereinigten imperialen Grossrussland heraushören. Die Sängerin bereute später, dass sie sich für diese Propagandaschlacht vom Kreml einspannen liess, und bezichtigte sich selbst des Hochverrats.

Doch es kam noch schlimmer: Die EBU selbst trug zur Verschärfung der Kontroverse bei, weil sie es versäumte, Russland nach der Annexion der Krim 2014 vom ESC auszuschliessen. Prompt wurde im Jahr darauf in Wien die russische Sängerin Polina Gagarin vom Publikum so gnadenlos ausgebuht, wie wenn sie ein Jahr zuvor persönlich die Krim annektiert hätte. Und prompt siegte 2016 die Ukraine mit der Krimtatarin Jamala und ihrem Lied «1944». Es handelte von der Verbannung ihres Volkes aus der Krim durch Stalin, weil es der Kollaboration mit dem Nazi-Reich bezichtigt wurde.

Der Song löste schon zuvor Kontroversen aus, doch die Europäische Rundfunkunion wollte in ihm keinen Regelverstoss sehen. Weder der Titel noch der Liedtext seien auf einen politischen Hintergrund zurückzuführen (siehe unten). Im Finale des ESC verwies «1944» schliesslich den favorisierten russischen Beitrag in letzter Minute auf die Ränge. Der Kreml schäumte vor Wut und witterte hinter der Entscheidung, wohl nicht zu Unrecht, politische Motive.

Jamala: «1944» Bild: Keystone Das ukrainische Lied über die Verbannung der Krim-Tataren wurde 2016 zum ESC zugelassen und siegte. Heute gewinnt es erschreckende Aktualität.



«When strangers are coming

They come to your house

They kill you all and say

We’re not guilty not guilty

Where is your heart?

Humanity cries

You think you are gods

But everyone dies

Don’t swallow my soul

Our souls

We could build a future

Where people are free

to live and love

the happiest time.»

Vollends zum Stellvertreter- und Propagandakrieg wurde der ESC, als Kiew 2017 der querschnittgelähmten russischen Kandidatin Julia Samoilowa ein dreijähriges Einreiseverbot erteilte, weil sie zwei Jahre zuvor unter russischer Flagge auf der Halbinsel aufgetreten war. Die EBU versuchte eine Lösung zu finden, um die Teilnahme der Sängerin doch noch zu ermöglichen, konnte sich abermals aber nicht durchsetzen. «War Music», «Kriegsmusik», nannte der britische «Economist» den Eurovision Song Contest schon damals.

Russland zog sich zurück, versäumte es allerdings nicht, die Affäre für die anti-ukrainische Propaganda einzusetzen. Die Ukraine und ihre Regierung wurden in den gleichgeschalteten russischen ­Medien schon damals als skrupellose ­Nazi-Bande dargestellt, die nicht einmal davor zurückschreckt, eine unschuldige, russische Sängerin im Rollstuhl zu demütigen.

Zwei Jahre später nahm die Ukraine nicht am Wettbewerb teil, weil der öffentlich-rechtliche Sender der Ukraine der nominierten Kandidatin Maruv untersagte, bereits geplante Konzerte in Russland zu bestreiten. Die Sängerin zog die Konsequenzen und meinte, sie wolle «kein Werkzeug im politischen Spiel» sein.

Heute ist Russland zwar vom Liederwettbewerb ausgeschlossen, aber auch in der Ukraine verlief die Nomination in diesem Jahr nicht reibungslos. Im Februar gewann die Sängerin Alina Pash die ukrainische Vorausscheidung. Als ihr vorgeworfen wurde, dass sie mit gefälschten Papieren von Moskau aus auf die besetzte Halbinsel Krim eingereist sei, zog sie sich enttäuscht zurück, beteuerte aber ihre Unschuld.

Wenn Lieder und Melodien keine Brücken bauen

Für Turin nachnominiert wurde stattdessen das Kalush Orchestra mit dem Titel «Stefania» (eine Widmung an die Mutter), das bei der Vorausscheidung auf Platz 2 landete.

Der Titel, den der Sänger seiner Mutter widmet, ist zwar unpolitisch, doch würde es erstaunen, wenn die Band ihren Auftritt nicht für die ukrainische Sache nutzen würde. «Wir verraten unser Geheimnis noch nicht», sagte der Sänger gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ), «in schwierigen Zeiten für unser Land werden wir unsere Präsenz in der ganzen Welt bekannt machen. Wir sind bereit, die ­Ukraine in ganz Europa zu vertreten. Tut nicht so, als sei das Geschehen in der ­Ukraine ein Kriegsfilm. Etwas, das weit weg ist. Die Ukraine ist das Zentrum Europas, und dieser brutale Krieg geschieht im Zentrum Europas.»

Der Krieg in der Ukraine hält den Eurovision Song Contest in Turin fest im Griff und wird ihn bestimmen. Für Experten sind die Songs aus Italien (Mahmood & Blanco mit dem Song «Brividi»), Grossbritannien (Sam Ryder mit «Space Man») und Schweden (Cornelia Jakobs mit «Hold Me Closer») die besten (siehe Box unten). Bei den Wetten liegt das ukrainische Lied aber weit vor dem Rest der Kandidaten.

Alles andere als ein Sieg des ukrainischen Beitrags wäre eine riesige Überraschung. Die paneuropäische Solidarität dürfte das Kriegsopfer zum Erfolg tragen, gleichzeitig den Wettbewerb aber zur Farce machen.

Marius Bear sollte es in das grosse Finale schaffen Neben dem haushohen Favoriten, dem Kalush Orchestra aus der Ukraine, zählen in den Wettbüros vor allem Italien, Grossbritannien und wie fast immer Schweden zum Favoritenkreis. Daneben werden auch die Beiträge aus Polen und Spanien genannt. Der ukrainische Beitrag des Kalush Orchestra ist eine durchaus originelle Mischung aus folkloristischen, ukrainischen Elementen, urbanem Sound und Hip-Hop. Der Song würde wohl auch unter normalen Bedingungen zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Vor allem der Song aus Italien mit dem bekannten Sänger Mahmood (und seinem Duettpartner Blanco), der mit dem Song «Soldi» schon 2019 Platz 2 erreichte, wird von Experten qualitativ aber höher eingeschätzt. Dasselbe gilt für den Song aus Grossbritannien mit Sam Ryder. Endlich hat das europäische Pop-Land Nr. 1 wieder einmal einen konkurrenzfähigen Kandidaten am Lieder-Wettbewerb. Im Gegensatz zu den beiden letzten Austragungen gehört der Schweizer Beitrag «Boys Do Cry» in diesem Jahr nicht zu den Favoriten. In den Wettbüros wird Marius Bear zwischen Rang 10 und 15 gehandelt. In den ESC-Foren wird sein Gesang gelobt. Er könnte davon profitieren, dass das Niveau der Songs im ersten Halbfinal nicht sonderlich hoch ist. Wir sind optimistisch: Der Appenzeller Sänger sollte es ins grosse Finale schaffen. (sk)

Der Eurovision Song Contest war schon immer ein Instrument der Kulturdiplomatie. Gemäss einer von der EU geförderten Studie von 2016 «Eurovision: A History of Europe through Popular Music» erhielt der Liederwettbewerb in den 1990er-Jahren durch die Teilnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten eine neue politische Bedeutung. Im ESC wurde diese Kulturdiplomatie genutzt, um ihre Bestrebungen für eine europäische Integration zum Ausdruck zu bringen. Durchaus im Sinn der EBU. Die Kriege in Bosnien und im Kaukasus blieben mehr oder weniger ohne Auswirkungen auf den Wettbewerb.

Doch mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist der ESC in eine andere, neue Dimension vorgestossen. Die Idee des Eurovision Song Contest, dass Melodien Brücken bauen und den Frieden fördern, hat sich spätestens jetzt als Illusion und naives Wunschdenken herausgestellt. Willkommen in der europäischen Realität! Willkommen im Krieg der Lieder!

