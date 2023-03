Top oder Flop? Hat der Schweizer ESC-Song eine Chance?

Eurovision Song Contest Top oder Flop: Welche Chancen hat der Schweizer Song von Remo Forrer in Liverpool? Der Schweizer Beitrag «Watergun» für den diesjährigen Eurovision Song Contest ist eine Ballade, ein Anti-Kriegs-Song, der durchaus das Potenzial hat, an die Schweizer Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 07.03.2023, 12.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Toggenburger Remo Forrer steigt für die Schweiz ins ESC-Rennen. Bild: SRF/Lukas Maeder

Der Toggenburger Sänger Remo Forrer wird die Schweiz am «Eurovision Song Contest» mit dem Song «Watergun» («Wasserpistole») in Liverpool vertreten. Die Auswahl fand durch ein hundertköpfiges Zuschauerpanel und eine zwanzigköpfige internationale Fachjury statt. Die Schweiz tritt im ersten Halbfinale am Dienstag, 9. Mai 2023, gegen die Konkurrenz an.

Der Song «Watergun» ist eine Ballade, ein Anti-Kriegs-Lied oder ein Friedenssong, der von der Ohnmacht angesichts der Konflikte auf dieser Welt handelt. «I don't wanna be a soldier. I don't wanna have to play with real blood» (also: «Ich will kein Soldat sein. Ich will nicht mit echtem Blut spielen müssen.»), singt der 21-jährige Forrer – und trifft den Zeitgeist punktgenau. Die Ballade lehnt sich melodisch hörbar an den Song «Tout l’univers» von Gjon's Tears an, der vor zwei Jahren den dritten Platz erreicht hat. «Watergun» ist aber etwas eingängiger, auch konventioneller – und treibt wie bei «Tout l’univers» auf einen Höhepunkt hin.

«Ich möchte mit ‹Watergun› berühren», sagt Forrer über sein Lied. «Wir, insbesondere meine Generation, sind heutzutage mit globalen Krisen und Kriegen konfrontiert. Und wir müssen mit Folgen von Entscheidungen leben, die nicht wir getroffen haben. Dennoch habe ich Hoffnung, dass wir etwas verändern können. Und so sehe ich den Song als Appell für Frieden und eine hoffnungsvolle Zukunft.»

Noah Veraguth ist vom Potenzial Forrers überzeugt

Pegasus-Sänger Noah Veraguth, der in der dritten Staffel der Castingsendung «The Voice Of Switzerland» Forrers Coach war und damals auch den Siegersong «Home» schrieb, begrüsst den Entscheid, dass die Schweiz nach Gjon’s Tears und Marius Bear wieder mit einer Ballade in den Wettbewerb steigt. «Remos Stärke sind Balladen», sagt Veraguth, den wir in Tokio erreichen. In langsamen Songs kämen seine stimmlichen Fähigkeiten besser zur Geltung als in schnelleren Songs. «Ich hoffe, dass er in Liverpool seine Stimme ins Zentrum rücken kann. Der Fokus muss voll auf seiner Stimme sein», sagt Veraguth weiter und unterstreicht die Wichtigkeit der Performance. «Bitte keine Tanzchoreografie!».

Video: YouTube/SRF 3

«Remo hat bei «The Voice» stimmlich immer zu den Besten gehört. Im Studio wie auf der Bühne. Er war von Anfang an der grosse Favorit», sagt er und betont sein Potenzial als Sänger. «Seine Stimme hat einen grossen Umfang, reicht von relativ tief in die höchsten Register. Herausragend ist, dass er vor allem in tieferen Bereichen eine unglaubliche Wärme entwickelt. Der Reichtum seines Timbre kommt hier zur Geltung». Auch in «Watergun» beginnt Forrer recht tief.

«Remo ist «pop» durch und durch und bringt vieles mit, was in diesem Genre gefragt ist. Er ist zwar sehr jung, hat aber eine gute Ausstrahlung», sagt Veraguth weiter. Er könne auch «gut mit Druck umgehen». Das habe er bei «The Voice» bewiesen. «Er ist ehrgeizig, gewissenhaft und liefert, wenn es gefragt ist», sagt Veraguth weiter. Seine Einstellung sei «sehr professionell». «Er bringt jene Ernsthaftigkeit mit, die nötig ist, um in diesem Geschäft zu bestehen. Er hat sich stets tipptopp vorbereitet. Und was nicht zu unterschätzen ist: Er bewegt sich gewandt in den sozialen Medien».

ESC ist die zweite Chance für Remo Forrer

Bei «The Voice of Switzerland» hatte Remo Forrer das Pech, dass sein Sieg mit dem Corona-Lockdown zusammenfiel. Er konnte keine Promo machen, nicht auftreten und konnte gar nie beweisen, was in ihm steckt. Am ESC erhält er nun eine zweite Chance. «Ich hoffe, dass er sie packen kann und drücke ihm die Daumen», sagt Veraguth.