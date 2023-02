Remo Forrer vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest

Eurovision Song Contest Der Toggenburger Remo Forrer vertritt die Schweiz am ESC in Liverpool «The Voice of Switzerland»-Sieg brachte dem 22-jährigen Sänger nicht den erwünschten Höhenflug. Jetzt nimmt er einen neuen Anlauf am europäischen Gesangswettbewerb. Stefan Künzli 1 Kommentar 20.02.2023, 10.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remo Forrer, Auftritt The Voice of Switzerland. Cecilia Hess-Lombriser

«Für mich ist der ESC etwas vom Grössten, das man machen kann», sagt Remo Forrer, «das war schon immer ein Traum und ich bin mega happy, dass er nun in Erfüllung geht». Mit welchem Lied der Sänger in England an den Start geht, wird am 7. März enthüllt. So viel darf der 22-Jährige schon verraten: «Der Song bedeutet mir viel. Er hat definitiv Ohrwurmpotenzial und läuft mir schon seit Monaten nach. Und er verlangt meiner Stimme alles ab, er geht von sehr tief bis sehr hoch.» Erstmals live auf der ESC-Bühne wird er ihn am Dienstag, 9. Mai, im ersten Halbfinale singen – und dann hoffentlich nochmals am Samstag, 13. Mai, im grossen Finale.

Remo Forrer wurde bekannt als Sieger der dritten Staffel von «The Voice of Switzerland». 2020 gewann der Toggenburger Sänger mit seinem Coach Noah Veraguth von Pegasus und schloss einen Plattenvertrag mit dem Majorlabel Universal ab. Alles schien geebnet. Im April 2020 veröffentlichte er seine Siegersingle «Home», welche von Veraguth geschrieben wurde und erreichte damit immerhin Platz 93 in der Schweizer Single-Hitparade. Obwohl Forrer noch sehr jung ist und noch jünger aussieht, verfügt er über eine recht tiefe Stimme, die er sehr gefühlvoll einzusetzen weiss. Forrer orientiert sich am Popsound seiner Vorbilder Ed Sheeran oder Lewis Capaldi. Es ist deshalb zu erwarten, dass der Song sich auch in diesem stilistischen Bereich bewegt.

Grosses Pech war, dass sein Sieg mit dem Start der Corona-Pandemie zusammen fiel. TV-Auftritte, Interviews und Konzerte, alles wurde abgesagt. Auch der Vertrag mit Universal wurde darauf aufgelöst- Die Karriere von Remo Forrer wurde gestoppt, bevor sie begonnen hatte. «So eine Show machst du ein einziges Mal in diesem Leben. Dass es dann genau in diese Zeit fiel, war schon ein grosser Frust», sagt er. Es wurde still um das Nachwuchstalent.

youtube

Der abrupte Karrierestopp machte Forrer zu schaffen. «Ich fühlte mich, als wäre das Schloss, das ich meinen Traum nannte, nach und nach zusammengebrochen,» sagte er im letzten Jahr gegenüber dieser Zeitung. Doch der gelernte Detailhandelsfachmann hatte einen Plan B, machte den Abschluss als Immobilienvermarkter und wurde von einer St. Galler Immobilienfirma angestellt.

Seinen Traum von der Sängerkarriere hat er nie aufgegeben

Remo Forrer kommt aus einer Familie, in der die Musik eine wichtige Rolle spielt. Schon seine Kindheit war von Musik geprägt. Zuerst Flöte, dann Akkordeon bevor er mit 8 Jahren begann, auf dem alten Keyboard seiner Mutter rumzuklimpern, rein nach dem Gehör. Etwas später entdeckte er seine Stimme. Der Lockdown hatte auch etwas Gutes. Er brachte sich selbst das Gitarrenspiel bei.

youtube

Heute sieht er den unfreiwilligen Dämpfer nüchtern. Denn die meisten Castingshow-Gewinner fallen nach dem Hype tief. Das blieb ihm erspart, weil er gar nie abheben konnte. Seinen Traum, von der Musik leben zu können, hatte er aber nie aufgegeben. Jetzt könne er «selbstbestimmt und langsam eine langfristige Karriere aufbauen». Im Juli letzten Jahres trat er in der RTL-Fernsehsendung «Zeig uns Deine Stimme!» auf. Mit 13128 monatlichen Hörerinnen und Hörern auf Spotify hat Forrer weiterhin eine grosse Fangemeinschaft, die seine Musik regelmässig hört. Jetzt will er mit dem Eurovision Song Contest seine Karriere neu lancieren.

Auf Appenzeller folgt ein Toggenburger

Auf den Appenzeller Marius Bear, der im letzten Jahr das grosse Finale erreichte folgt jetzt ein Toggenburger. Der 67. Eurovision Song Contest findet in Liverpool statt. Grossbritannien springt als Gastgeberland für die Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 mit dem Kalush Orchestra gewonnen hatte, aber aus Sicherheitsgründen das Event nicht ausrichten kann.