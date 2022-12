Die Auf- und Absteiger im Schweizer Kulturjahr 2022

Jahresrückblick Euphorie, Mitleid und Ärger im Schweizer Kulturjahr: Die Auf- und Absteiger 2022 Darüber haben wir heiss gestritten: Schweizer Fernsehkrimis zwischen Top und Flop, die Geburt eines Literaturstars, Theatermüdigkeit und die Wiedergeburt eines Musicstars. Kulturredaktion CH Media Jetzt kommentieren 29.12.2022, 17.00 Uhr

Kim de l’Horizon, Autorperson mit zwei Buchpreisen

Kim de l'Horizon hat mit «Blutbuch» gleich den Deutschen und den Schweizer Buchpreis gewonnen. Bild: Arne Dedert / dpa

Einen solchen Raketenstart hat die Schweizer Literatur noch nicht gesehen. Kim de l’Horizon versteht sich als nonbinäre Person und hat dieses Jahr mit dem Debütroman «Blutbuch» gleich den Deutschen und den Schweizer Buchpreis gewonnen. Dass es darin in erster Linie um ein mehrschichtiges Erzählen eines familiären Traumas geht, trat in der Rezeption in den Hintergrund. Das Nonbinäre der Autorperson und der Hauptfigur des Romans hat die Öffentlichkeit so sehr fasziniert, dass Kim de l’Horizon mit Interviewanfragen überhäuft wurde.

Fabienne Louves, mit dem Mundart-«Sister Äct» zum Musicalstar

Mundart-Musical «Sister Äct» mit der überragenden Fabienne Louves (Mitte) in der Hauptrolle. Bild: Christian Knecht

Fünfzehn Jahre nach ihrem «MusicStar»-Sieg hat sie es diesen Herbst allen gezeigt. Im Schweizer Mundart-Musical «Sister Äct» liefert Fabienne Louves, die «Queen of Emmenbrücke», ein Bravourstück ab. Das Musical, das auf der Geschichte des gleichnamigen Films mit Whoopi Goldberg (1992) basiert, ist in der Mundartversion ein Feuerwerk an Schweizer Retro-Pointen. Und Louves darin die unbestrittene Königin.

Ann Demeester, die neue Direktorin am Kunsthaus Zürich

Ann Demeester, die neue Direktorin am Kunsthaus Zürich, wird 2023 ihr erstes Ausstellungsprogramm präsentieren. Bild: Andrea Zahler

Sie bringt Farbe in das Kunsthaus Zürich. Im letzten Jahr trübte die Debatte um die Bührle-Sammlung das Bild. Ann Demeester will für Klarheit sorgen und geht mit selbstbewussten Schritten voran. Bei ihren ersten Auftritten zeigte sie keine Scheu, ihre Meinung zu äussern: «Oh ja, man wird von mir hören», sagte sie dieser Zeitung und wir freuen uns darauf. Ihr erstes Ausstellungsprogramm wird sie 2023 präsentieren.

David Constantin, Tschugger-Regisseur und Schauspieler

David Constantin als Bax in der Serie "Tschugger". Bild: Dominic Steinmann / SRF

Wer hätte gedacht, dass 2022 unsere Helden wieder Schnauz tragen. Keinem steht er so gut wie David Constantin, der sich als walliser Super-Tschugger «Bax» in liebenswürdiger Selbstüberschätzung Drogenbaronen an die Fersen heftet. Die Serie wurde verdient zum Fernseh- und Streaming-Erfolg. Als Kopf vor und hinter den Kulissen brachte Constantin dem SRF-Publikum wieder das Lachen bei.

Pronto, der Rapper ist der erfolgreichste Mundartmusiker des Jahres

Der neue Star am Schweizer Musik-Himmel: Pronto. Bild: Universal Music

Der Solothurner Rapper Pronto zeigt als einer der ganz wenigen, dass man mit Mundartmusik auch weltweit erfolgreich sein kann. Sein einlullender Sprechgesang und die verschleppten Trap-Beats passen bestens in den Zeitgeist und finden auch in Deutschland und den USA Anklang. 19 Millionen mal wurde sein Song «Priceless» auf Spotify gestreamt. Fast dreimal so oft wie Patent Ochsners «W. Nuss vo Bümplitz».

Nicolas Stemann/Benjamin von Blomberg, die Intendanten haben das Schauspielhaus Zürich radikal verändert

Die Doppel-Intendanz von Benjamin von Blomberg (links) und Nicolas Stemann (rechts) am Schauspielhaus Zürich sorgte national für Diskussionen. Bild: Andrea Zahler

Als sich Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg im Juni 2017 in Zürich vorstellten, wussten alle inkl. Stadt und Verwaltungsrat: Nun wird am Schauspielhaus alles anders. Das Duo begann 2019 mit seinen acht Haus-Regieführenden, ein Teil der Zuschauer war rasch enttäuscht, Corona rettete das Duo im Frühling 2020 vor der Präsentation schlechter Auslastungszahlen. 2022/23 fehlen die Zuschauer immer noch.

Amanda Bennett, hat als Direktorin der Ballettschule Theater Basel Missbrauch toleriert

Amanda Bennett schloss die Augen vor problematischen Zuständen an ihrer Ballettschule und hat deren Ruf arg beschädigt. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Jahrelang hat Amanda Bennett es zugelassen, dass ihre Schülerinnen unter fragwürdigen Ausbildungsmethoden litten. Erst als im Oktober die Vorwürfe der Tänzerinnen von Medien aufgegriffen und Untersuchungen eingeleitet wurden, kam Bewegung in den Fall: Bennent wurde freigestellt. Doch ihr Versagen hat nicht nur Menschen, sondern auch die Schule beschädigt. Der Ausbildungslehrgang wurde geschlossen.

Tatort-Kommissarinnen, Isabelle Grandjean und Tessa Ott sind das Paar mit Null-Volt-Spannung

Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler kamen als Kommissarinnenduo im Zürcher Tatort nie richtig in die Gänge. Bild: Sara Hlavacek / SRF

Ohne Chance, ihre Rollen weiterentwickeln zu können, bemühen sich die Schauspielerinnen Anna Pieri Zuercher als Isabelle Grandjean und Carole Schuler als Tessa Ott seit vier Folgen erfolglos um spannende Krimis. Dass die renitente Ott ausschliesslich mit dem Fahrrad zum Tatort fährt und Zuercher den Charme eines Eisbergs kultivieren soll, ist selbst fürs Schweizer Fernsehen kriminell mager.

Samir, der Filmemacher hat das Kosmos in den Abgrund geführt

Samir konnte den Bankrott des Kosmos nicht aufhalten. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Nein, Samir ist nicht allein Schuld am Bankrott des Zürcher Kulturzentrums Kosmos. Schliesslich war er bereits zurückgetreten, als das Zentrum Konkurs anmelden musste. Doch er blieb bis zuletzt das Gesicht des Kosmos. Samir ist es nicht gelungen, die von ihm mitgegründete Kulturstätte auf den Weg des Erfolgs zu führen. Im Gegenteil: Mit seinen Alleingängen und unrealistischen Vorstellungen leitete er den Niedergang ein.

Michael Haefliger, der Intendant des Lucerne Festival verlängert 2025 seinen Vertrag nicht

Micheal Haefliger hat seinen Abgang als Intendant des Lucerne Festivals per 2025 angekündigt. Bild: Daniel Auf Der Mauer

Was alle schon wussten, wurde am 18. November spektakulär inszeniert neu mitgeteilt: Michael Haefliger (1961), Intendant von Lucerne Festival, verkündete, er werde seinen Vertrag im Jahr 2025, dannzumal 26 Jahre im Amt, nicht verlängern. Erstaunlich, dass nicht der Stiftungsrat diese Formulierung aktiv benutzte. Vielleicht meint dieser Rat tatsächlich, dass man am allerbesten mit Haefliger in die Zukunft gehen sollte, dass die letzten Durchschnittsjahre grosse künstlerische Erfolge waren und dass man in Luzern noch lange vom Ruhm vergangener Jahre leben könne.

