Essen in Italien Dem Geheimnis der einfachsten (und besten) Pasta der Welt auf der Spur Bild: Christian Berzins Die Spaghetti all’Amatriciana sind eines der einfachsten und besten Gerichte Italiens, ja der Welt. Doch wer am Rezept der Lieblingspasta von George Clooney minimal etwas verändert, wird von den Leuten aus Amatrice mit Verachtung gestraft. Zu Recht? Wir wollten genau wissen, was es für diese sagenhafte Pasta braucht – oder was eben nicht. Christian Berzins 0 Kommentare 18.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Das Geheimnis der Spaghetti all’Amatriciana zu erklären, ist genauso einfach, wie einem Karpfen die Liebe begreiflich zu machen. Jedes noch so einfache Betty-Bossi-Rezept ist vier Mal komplizierter als die Amatriciana.

Die Amatriciana ist das Gegenteil jeder Kochkunst. Weil dieses Gericht so einfach zuzubereiten, es eine der beliebtesten 100 Speisen der Welt und nebenbei die Lieblingspasta von Hollywoodstar George Clooney ist. Und deswegen schmeckt diese Pasta, die nichts ausser Speck, Käse und Tomaten braucht, auch oft so schrecklich. Denn einfach heisst, dass kleine Abweichungen beim Zubereiten sehr üble Auswirkungen haben.

Darum lehrten uns Köche und Köchinnen seit den 1980er-Jahren, immer noch ein Pilzli dranzumachen, noch ein Lorbeerblättchen in die Sauce zu geben, etwas Peterli für die Dekoration zu verwenden. So vertuschte man schlechtes Essen. Der Tiefpunkt war erreicht, als jeder Teller mit zuckersüssem Aceto balsamico verziert werden musste. Die Amatriciana ist in ihrer Einfachheit eine Beleidigung für Kochkünstler.

Ein Hauch Pecorino gehört am Schluss auf die Pasta. Bild: Christian Berzins

Doch warum servierte der Spitzenkoch Fulvio Pierangelini den Kindern in seinen Restaurants nie Spaghetti al Pomodoro, Tomatenspaghetti, obwohl die Eltern es wünschen? Er habe alle Mamme Italiens als Konkurrenten, so Pierangelini, da habe er keine Chance.

Bei irgendeiner fantasievollen Pasta aus seiner Zauberküche aber konnte er nichts falsch machen. Amatriciana ist die Feier des Einfachen, sie verlangt nichts ausser vier Zutaten. Drei davon müssen aussergewöhnlich gut sein, sonst kann man gleich die Take-away-Pizza bestellen.

Ist das der Himmel? Oder vielleicht die Hölle?

Um nicht mehr, sondern alles über diese Wunderpasta zu erfahren, landete ich an einem prächtigen Novembermorgen um 9 Uhr in Rom, fuhr mit dem Zug 90 Minuten Richtung Nordosten nach Fara Sabina-Montelibretti, stieg in den Bus um und war nach 70 Minuten in der Provinzhauptstadt Rieti, wozu auch Amatrice gehört: Das ist die Heimat der Amatriciana.

Alles anzeigen

Spätestens in Fara Sabina-Montelibretti wurde es abenteuerlich, stand doch dort im lottrigen Busbahnhof auf der Anzeige in Rot «–8»: minus acht Minuten. Und tatsächlich: Der Bus fuhr acht Minuten früher als geplant ab. Die Zahl 8 wurde schicksalhaft, sollte ich doch in den folgenden 78 Stunden acht Mal Amatriciana essen. In einer der besten hatte es eine vermeintlich verbotene Substanz.

In der Pfanne muss alles gut gemischt werden. Bild: Federico Carnevale/Eataly

Kaum in Rieti angekommen, frage ich mich: Ist das der Himmel? Oder doch die Hölle? Nachdem der Koch Felice Rufini im Ristorante «La Piazzetta» nämlich viererlei Pasta serviert hat – Pizzicotti, Tagliolini, Kastaniengnocchi und irgendein Raviolo, an dessen Füllung ich mich bereits am Abend nicht mehr erinnerte –, raunte ich der alles wissenden Annabella Colandrea vom Tourismusbüro scheu zu, dass ich doch wegen der Amatriciana hier sässe.

Die Gabel aus der Pasta ziehend, antwortete sie, dass es in Rieti nun mal mehrere Spezialitäten gäbe, schmückte die Beschreibung mit märchen­haften Worten aus und fügt dann an: «Die Amatriciana wird gleich serviert.» Für eine Verbotsliste von Annabella reicht es noch: kein Öl! Kaum Peperoncino! Kaum Wein! Kein Salz!

Ich war selbst schuld, zum zweiten Mal die Belehrung zu hören, hätte ich doch noch beim Aperitif sitzend gefragt, warum man keine Zwiebeln nehmen dürfe. Ich hätte geradeso gut ­fragen können, ob man statt luft­ge­trockneter Schweinebacke frische Hechtleber verwenden könne.

Hätte ich erzählt, dass ich am Folgetag in Rom mit Aceto balsamico gemachte Amatriciana essen würde, hätte sie mich wahrscheinlich auf der Piazza Vittorio Emanuele stehen lassen und wäre alleine essen gegangen.

Mezze Maniche von Strampelli aus Amatrice sind ideal für die Amatriciana. Bild: Federico Carnevale

Die Erwartungen an meine erste Amatriciana sind zu hoch, aber kaum habe ich mich jubelnd dazu bekannt, wird eine weitere Pasta namens Gricia aufgetischt.

Ich winke ab, werde aber belehrt, dass dieses Gericht das Original sei: eine Amatriciana ohne Tomaten, Gricia oder Griscia genannt. Ich erkenne ihre famose Jämmerlichkeit und singe eine Hymne auf ihre Grossartigkeit. Bald kann ich auswendig, wie die Gricia entstand und wie sie zur Amatriciana wurde. Es war einmal…

Das A und O einer guten Amatriciana: Ein Top-Guanciale. Bild: Christian Berzins

Es war kein Tourismusdirektor in den 1950er-Jahren, aber auch nicht die Rom-Gründer Romulus und Remus, sondern die Amatriciana wurde von Hirten im 11. oder 12. Jahrhundert erfunden. Oder sie legten zumal die Basis. Zogen sie im Frühling mit ihren Schafen in die Berge rund um Amatrice, nahmen sie nur wenige Lebensmittel mit, darunter aber immer Guanciale (luftgetrocknete Schweinebacke oder eben Speck) und Pecorino (Schafskäse).

Mit Mehl bereitete der Hirte die Pasta zu, auf der Eisenpfanne briet er den Speck an, schabte den Käse darüber – und da war sie: die Gricia. Wahrscheinlich konnten die Hirten aus dem Bergdorf Grisciano diese Pasta besonders gut. Das gar die Grigioni, ausgewanderte Bündner, die Finger im Spiel hatten, kann ins Legenden-Reich der Steinböcke Gian und Giachen gerückt werden.

Mit Pecorina aus Amatrice wird die Amatriciana am besten. Bild: Christian Berzins

Im Winter zogen die Hirten mit den 100 000 Schafen ins Tal, kamen Rom und dem Süden näher. Von Napoli aus hatte sich am Ende des 17. Jahrhunderts die aus Amerika importierte Tomate in den Küchen breit gemacht. Was lag näher, als sie in die Gricia zu werfen? Es war die Geburtsstunde der Amatriciana: nicht schaumgeboren wie Venus, sondern fettgeboren.

Mit dem Ruhm Roms wurde die Amatriciana zum Weltstar

Die Geschichte ging 200 Jahre später weiter. Viele der Hirten verkauften ihre Schafe, zogen nach Rom in die gelobte Stadt. Dort eröffneten sie Trattorien oder arbeiteten in solchen als Köche. Nicht nur das: Rom wurde Zentrum der Christenheit, die Amatriciana ein Pasta-Weltstar, die Pasta der Hirten aus Amatrice ein kulinarisches Wahr­zeichen Roms wie die Kuppel des Petersdoms.

Amatrice wurde 2016 vom Erdbeben zerstört. Bild: Massimo Percossi / EPA

Das Rezept ist in Stein gemeisselt, aber es gibt kein Alleinwissen. Das wichtigste: Amatriciana-Kochen ist eine Schule des Weglassens, des sich Konzentrierens auf einen exzellenten, alles überragenden lokalen Guanciale, die berüchtigte Schweinebacke.

Für einen lokalen IGT-Guanciale ist es leider nicht so wichtig, wo und wie das Schwein gelebt hat, sondern dass es in der Gegend luftgetrocknet und gewürzt wurde. Er verbindet sich perfekt mit einem gereiften, geriebenen Pecorino di Amatrice.

Pecorino Romano, sagen sie in Amatrice, sei zu stark gesalzen. Dann braucht es frische Tomaten oder Pelati, Tomaten aus der Büchse, und eine gute Pasta. Schliesslich Salz, ein Schuss Weisswein, Pfeffer und etwas Peperoncino. Fertig. In Rom wird zwar gepredigt, dass es Bucatini – ein dicker Spaghetto mit Loch – sein müsse. In Amatrice aber werden Spaghetti, oft auch Mezze Maniche, serviert.

Pasta all’Amatriciana -400 Gramm Pasta (Mezze Maniche, Spaghetti oder Bucatini)

-140 Gramm Guanciale (idealerweise «Guanciale Amatriciano DE.CO»)

-120 Gramm Pecorino di Amatrice

-400 Gramm gute Pelati

-0,5 dl Weisswein, trocken

-wenig Peperoncino

-Salz und Pfeffer Die Schwarte des Guanciale wegschneiden (das geht besser, wenn man bloss zwei Zentimeter dicke Streifen schneidet). Dann mitsamt der würzigen Decke in Scheiben schneiden. Die Scheiben (nicht Würfel) ohne Öl in die Pfanne geben (in Gusseisenpfannen darf man etwas Öl beigeben, aber nur, wenn man Angst hat, dass etwas anbrennt). Die Stücke dunkelbraun anbraten (das Fett wird glasig), wenig Weisswein beigeben (wer traditionell arbeitet, lässt ihn weg). Verkochen lassen. Die Stücke aus der Pfanne nehmen, warm halten und die zerschnittenen Pelati in dieselbe Pfanne geben. Peperoncino hinzufügen, nicht salzen. 15 Minuten kochen, 20 Gramm Käse beigeben, parallel Pasta im Salzwasser etwas härter als al dente kochen, abgiessen, in die Pfanne mit den Tomaten geben, Guanciale und den Käse beimischen, gut rühren. Auf vier Tellern servieren, wenig Pecorino darüber raffeln. (bez)

Mit diesem Wissen gewappnet, reise ich am nächsten Tag nach Amatrice. Doch als ich die Geröllhalde sehe, wo einst das Städtchen stand, merke ich, warum die Tourismus-Verantwortlichen sehr ausweichend, wenn nicht abweisend reagierten, als ich sagte: «Ich komme nach Amatrice.»

Das Erdbeben von 2016 hat die Altstadt völlig zerstört. Ausser einem Turm liegt da nur noch Schutt. Ein einziges Hotel ist wieder funktionstüchtig, steht in jenem Teil, der weniger verwüstet wurde. Ein paar Schritte weiter hat man auch das «Istituto Alberghiero», die berühmte Kochschule, wiedereröffnet und die «Food Area» gebaut, die aus fünf Restaurants besteht.

Bevor die Tomaten in die Eisenpfanne kommen, werden die

Guanciale-Streifen herausgenommen. Bild: Christian Berzins

Fabio D’Angelo erwartet uns. Er sitzt im Stadtrat von Amatrice und war lange Jahre Direktor des «Istituto». «Die Amatriciana ist nach der Pizza das berühmteste Gericht Italiens. In etwa 80 Prozent der italienischen Restaurants finden Sie diese Pasta», sagt D’Angelo unbescheiden. Zweifel lässt er nicht gelten.

In den 1970er-Jahren entstand in seiner Stadt die Sagra degli Spaghetti all’ Amatriciana, «das wichtigste gas­tronomische Fest im Zentrum von Italien», so D’Angelo. 2008 schaffte es die Sagra auf eine 0,60-Euro-Briefmarke.

Dann endlich geht es an den Herd. «Schau, Svizzero, so geht Amatriciana!», lese ich in den Minen des Kochs, des Hilfskochs und in jener D’Angelos. Doch kaum begonnen, macht Annabella Augen, als stände Carlo Cracco oder der Teufel neben dem Herd. Das ist in Amatrice fast das Gleiche.

Der Starkoch aus Mailand hatte vor sechs Jahren zugegeben, dass er für sein Amatriciana-Rezept ungeschälten (!) Knoblauch verwende. Und das am Vorabend auf ­Canale 5 im TV. Im offiziellen Facebook-Account der Stadt hiess es damals: «Wir sind zuversichtlich, dass es angesichts seiner beruflichen Laufbahn ein Versprecher des Starkochs war.» Nicht nur der Geschmack würde sich ändern, sondern geradezu die ­Geschichte des Gerichts, sagte damals der Stadtpräsident. Cracco änderte gar nichts.

Doch es ist nicht Cracco, der Annabella erschüttert, sondern es ist ein Gutsch Öl, der sie fassungslos macht. Fabio D’Angelo bemerkt den innerlichen Aufschrei, bleibt aber ungerührt: «Bei einer Eisenpfanne ist es besser, sonst brennt der Guanciale zu schnell an und wird schwarz.»

Fabio D’Angelo hat schon Prinz Charles eine Amatriciana serviert

20 Minuten später ist die Pasta fertig. Mit Blick auf die Berge, wo die Schäfer schon vor Jahrhunderten diese Pasta kochten, probiere ich die Amatriciana, und schnalze mit der Zunge. Für Fabio D’Angelo war von Anfang an klar, wie gut sie sein würde, er hat in Amatrice schon Prinz Charles eine Amatriciana serviert.

Abwarten. Der Genius Loci kann auch eine Last sein. Fünf Stunden später fahre ich jedenfalls durch die Via Nazionale ins Zentrum Roms. Hier gibt es alle paar Jahre Amatriciana-Ranglisten – und, zufällig, ab 19 Uhr ein «Festa della Amatriciana» im Slow-Food-Supermarkt «Eataly».

In Rom feiert man Partys mit Amatriciana. Bild: Federico Carnevale

Im vierten Stock der populären Einkaufskette werden Gerichte angeboten, die unseren Stadtrat das Blut in den Adern gefrieren liessen: Amatriciana als Lasagne ginge noch knapp, aber unsere Pasta mit Meeresfrüchten oder gar als Burger? Tröstlich: Vor dem Stand mit einem Koch aus Amatrice bildet sich die längste Schlange.

Los geht’s nach Trastevere, in ein richtiges römisches Restaurant. Im «Pro Loco» setzt man so gezielt auf regionale Topprodukte, dass der aktuelle «Slow Food»-Restaurantführer «Os­terie d’Italia» eine Hymne auf das Lokal singt. Mit der Bestellung geht zwar alles schief, aber irgendwann liegt ein Teller Amatriciana vor uns.

Ich bekreuzige mich und hoffe, man verzeihe mir diese Aussage am jüngsten Tag: Sie ist besser als jene in Amatrice. Der Guanciale krokant und schmackhaft, der Käse, Pecorino Romano, prächtig. Und hier liegt erstaunlich und gewinnbringend wenig Tomatensauce im Teller.

Die beste Amatriciana Roms? Die Version von «ProLoco»? Bild: Christian Berzins

Samstag, 12.30 Uhr, erwarte ich das Amatriciana-Finale. Wir sitzen in der legendären, in allen Gastroführern hochgelobten Salumeria Roscioli – keine 300 Meter vom Campo die Fiori entfernt und um 13 Uhr so voll, dass man beim Aufstehen aufpassen muss, keine Flaschen von den anderen Tischen zu schubsen. Vor Wochen habe ich den Tisch reserviert. Die Amatriciana ist unglaublich. Platz…2.

Amatriciana mit einem Schuss Aceto Balsamico in der Osteria Fernanda. Bild: Christian Berzins

Am Abend gibt es in der Osteria Fernanda im Süden Roms Schischi-Küche, die der Michelin sehr lobt. Doch kaum die Karte studiert, sagt das Gegenüber geschockt: «Es gibt keine Amatriciana!» Ich lächle, habe ich doch vor drei Wochen per Mail nachgefragt, die «si, si»-Bestätigung folgte prompt.

Hier, so haben wir in der Top-Ten-Liste der Tageszeitung «Repubblica» gelesen, setzt der Koch statt Wein einen Schuss Aceto balsamico ein, begeht also ein Verbrechen wie Carlo Cracco mit seinem Knoblauch, dem ungeschälten, wenn auch ein kleineres.

Horror-Emojis aus Amatrice folgen auf die Pastafotos aus Rom

Ich schicke ein Foto nach Amatrice, man antwortet mit Horror-Emojis, kann es nicht glauben, fragt, ob die Pasta wenigstens einen anderen Namen oder «Amatriciana al Fernanda» heisse. Nichts da. Sie heisst Amatriciana. Mit den Befehlen aus Amatrice nimmt man es in der Welt draussen nicht so ernst.

Auch der viel feiner als üblich geschnittene Guanciale ist nicht aus den römischen Bergen, sondern von einem der legendären Cinta-Senese-Schweinen aus der Toskana, die den wunderbaren iberischen Schweinen ähnlich sind. Auch Wollschwein hat der Koch schon verwendet. Kein Wunder, ist ­diese Pasta grossartig, die neue Nummer 2.

Ich träume Wirres von der Maturaprüfung, kann die Rangliste rückwärts aufsagen, werde dann aber gefragt, ob man auch Rotwein für die Amatriciana verwenden dürfe, und wache am Sonntag um 10 Uhr mit grossen Augen­ringen auf. Ich habe Lust auf die nächste Amatriciana.

Um 12 Uhr erzählt die Kunst­führerin in der Galeria Borghese aus dem Leben des Bildhauers Bernini, der einen Marmorblock durch Wegschlagen in menschliche Tragödien verwandeln konnte. Ich möchte sie fragen, was er zum Aceto-GAU meinen würde, habe aber ein noch grösseres Problem: Mein reserviertes Restaurant liegt weit im Norden der Stadt, meine Begleitung aber will im Zentrum bleiben und so suche ich nun ein Restaurant – naturgemäss eines aus der Gambero-Rosso-Amatriciana-Hitparade.

Die Amatriciana der Hosteria Grappolo d'Oro. Bild: Christian Berzins

Ich telefoniere «Michele», rufe «Armando al Pantheon» an, höre das Besetztzeichen oder nette Vertröstungen. Wir fragen da, betteln dort, kommen uns vor wie Maria und Josef. Doch siehe da: Bei «Grappolo d’oro», hochgelobt vom Slow-Food-Führer, gibt es einen Tisch mitten im Gewühl.

Die Famiglia feiert links, die Freunde lachen rechts und die Amatriciana ist ein Traum. Aber etwas viel Tomate, der Guanciale etwas stark angebraten, eher in Stücke als in Scheibchen geschnitten. Zwischen Brig und St. Gallen würde ich tagelang um ein solches Gericht für 12 Euro betteln, aber die Traumosteria landet nur auf Platz 6.

Auch im Römer Flughafen wird Amatriciana serviert. Christian Berzins

Vier Stunden später schlendern wir durch den Flughafen, blicken im «Mastercard-Restaurant» zufällig auf die Speisekarte…und sitzen alsbald vor Amatriciana 8. Der Guanciale weich wie Butter, die Pasta verkocht, der ­Gesamtgeschmack für Uneingeweihte beachtlich. Achter Platz.

Am nächsten Tag schneide ich meinen ersten Guanciale in Streifen, denke an die aus einem riesigen Marmorblock geschlagenen Finger der Daphne von Bernini – und kämpfe mich vor. Ich merke: Von der Einfachheit zu predigen, ist einfacher, als ihr zu gehorchen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen