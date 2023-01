Essay zum Kulturwandel Warum die schönen Künste stagnieren und einen Statusverlust erleiden Im Zeitalter des Internets stehen unendlich viele Kulturinhalte zur Verfügung. Aber es gibt weniger Anreize, widerspenstige und komplexe Werke zu schaffen oder zu feiern. Julian Schütt 1 Kommentar 21.01.2023, 05.00 Uhr

Musisch empfindsame Gemüter wollen es nicht wahrhaben, aber die von ihnen so innig geliebte Kultur, egal ob klassische Musik, Pop, Film, Theater, Belletristik oder bildende Kunst, erleidet gerade einen massiven Statusverlust. Sie scheint an Substanz zu verlieren, langweiliger zu werden – mit Ausnahmen zum Glück.

Immer mehr Leute machen einen Bogen um sperrige neue Kultur und greifen lieber zu sicheren Werten. Wir merken es als Eltern am deutlichsten, wenn die Kinder auf Spotify dieselbe Musik hören wie wir in ihrem Alter. Diese Stagnation der Künste beklagen nicht unverbesserliche Kulturbanausen, sondern angesehene Branchenprofis. Und die Schuld lässt sich auch nicht nur auf Corona schieben. Die Pandemie beschleunigte allenfalls noch den Prozess.

Wenn die Kultur ein Statusproblem hat, müssen wir beim Schlüsselbegriff Status ansetzen. Dabei hilft uns das vor kurzem erschienene Buch «Status And Culture», eine ebenso anregende wie vergnüglich zu lesende Kulturgeschichte des in Tokyo lebenden amerikanischen Autors W. David Marx, die hoffentlich bald auch auf Deutsch erhältlich ist.

Status als Schimpfwort, das für Hierarchie und Elitäres steht

Mit dem Status verbinden wir im Alltag gesellschaftliche Hierarchien – eigentlich ein Schimpfwort im kulturellen Leben, da Künstlerinnen und Künstler lieber von der Gleichheit und Solidarität der Kultur träumen. Fakt ist aber: Hierarchien gibt es überall. Wir besitzen alle eine meist bescheidene Position innerhalb unseres Berufsumfeldes und selbst im Familienkreis.

So leidet im Augenblick mein Status als Kulturkritiker innerhalb der Familie, weil ich das Netflix-Abo noch immer nicht abbestellt habe. Das müsste ich aber unbedingt tun, meint mein filmverrückter Sohn, da Netflix in seinen Neuerscheinungen viel zu selten innovative Produktionen herausbringe.

Wer über viel kulturelles Kapital verfügt, neigt zum Gatekeeper

Wie David Marx’ Studie nahelegt, wird die kulturelle Evolution von dem Wunsch der Menschen vorangetrieben, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen. Künstlerinnen und Künstler gewinnen dank ihrer Werke einen Status und damit Einfluss oder kulturelles Kapital. Das Publikum wiederum, indem es die Kultur aufnimmt, differenziert seinen Geschmack aus. Es wird offen für neue, auch radikale Ideen, Bilder, Töne.

W. David Marx: Status And Culture. How Our Desire For Social Rank Creates Taste, Identity, Art, Fashion And Constant Change. Viking, 346 Seiten. zvg

Die Mächtigen der Branche sind zugleich Gatekeeper, die bestimmen, wer zur Kulturelite zählt und wer draussen bleibt. Der autodidaktische Maler Henri Rousseau wäre sein Leben lang Zöllner geblieben, hätten sich nicht wichtige Förderer wie Apollinaire, Alfred Jarry oder Picasso seiner angenommen.

Sie nobilitierten seine kindlich naive Malerei zur Avantgarde und liessen sich von ihm inspirieren. Kunst bleibt aber ein Hochrisiko-Unterfangen, weil die originellsten und grossartigsten Werke oft gängige Normen und Konventionen verletzen. Ohne Statuszuweisung dank seiner Entdecker wäre Rousseau innerhalb des Kunstbetriebs eine Lachnummer geblieben.

Avantgarde-Kultur galt erschreckend lange als Männerdomäne

Ich erinnere mich, wie meine Urgrossmutter Emmy Hennings jahrzehntelang nur als ausgeflipptes Groupie des Dada-Mitbegründers Hugo Ball wahrgenommen wurde. Ihr Nachlass verstaubte ungenutzt. Die Avantgarde galt vor allem als Männerdomäne.

Emmy Hennings

Deutsche Schriftstellerin und Dadaistin PD

Erst als der Literaturbetrieb feministischer zu denken begann, erhöhte sich der Status von Emmy. Endlich wurde sie als eigenständige Autorin ernstgenommen, aber da war sie schon 50 Jahre tot, gestorben in Armut im Tessin. Die ganze Wahrheit ist allerdings: Emmy Hennings selbst hatte sich auch eher um den Künstlerstatus ihres Mannes Hugo Ball gekümmert als um ihren eigenen. Was ihr zum Verhängnis wurde.

Das heisst: Eine Künstlerin muss um ihren Status kämpfen, wenn sie reüssieren will. In der Regel setzt sie sich zuerst in einer Subkultur durch, profiliert sich durch Anfeindungen in Gegenkulturen und erlangt zuletzt vielleicht Starstatus, der ein mächtiger Antrieb ist.

Kultur hat immer einen Snobeffekt

Kultur beginnt einerseits ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie: Aussenseiter und Deklassierte haben nichts zu verlieren, schon gar keinen Status, wenn sie etwas Riskantes wagen. Kultur hat andererseits immer auch einen Snobeffekt, wie die Ökonomen sagen, weil man sich abgrenzen will von anderer Kultur und Exklusives sucht, was nicht ausschliesst, dass daraus irgendwann Massenkultur wird.

Noch im 20. Jahrhundert prägten elitäre Strukturen die Kultur. Damit Minderheiten und Ausgestossene in ihrer Ablehnung des Mainstreams neue Sensibilitäten durchsetzen konnten, brauchte es heftige Richtungs- und Statuskämpfe. Nur so entstanden allerlei Avantgarden, Hip-Hop, Punk.

Hat sich das Niveau der Kunst verändert oder nur unsere Wahrnehmung?

Im Internetzeitalter hat sich das Verhältnis von Kultur und Status gründlich geändert. Nun stehen uns im Nu unendlich viele Kulturinhalte zur Verfügung, aber vor lauter Wald sehen wir die wertvollen Bäume nicht mehr, erkennen auch kaum noch wegweisende Entwicklungen.

Vielleicht, so schreibt David Marx, «hat sich der Level der Kreativität und Innovation in gegenwärtigen Kunstwerken gar nicht so gross verändert. Das Problem liegt eher in unserer Wahrnehmung des künstlerischen Outputs.»

Wir alle dürfen frei von der Leber weg liken, was uns gefällt

Es fällt schwer, unter lauter Mainstream noch die Trouvaillen unter den Experimentalfilmen, avantgardistischen Büchern oder in der Undergroundmusik zu entdecken. Was wir wahrnehmen, dürfen wir freilich frisch von der Leber weg liken. Niemand muss mehr Angst haben, sich zu blamieren.

Folglich muss auch niemand mehr vorgeben, ein Buch genial zu finden, nur weil gewisse Kritiker oder Expertinnen entsprechend urteilten. Kulturkritik, die bloss elaboriert oder szenig daherkommt, besitzt kaum noch einen Status. Insofern ist der Kulturbetrieb heute offener, weniger ein Spiegelsaal für Privilegierte.

Doch es gibt eine Kehrseite: Wegen des Internets hat die Kultur zwar an Status eingebüsst, die Künstlerinnen und Künstler aber sind nach wie vor statusfixiert, was zur Folge hat, dass sie ihren Status eben in populäreren und ökonomisch einträglicheren Gefilden suchen müssen. David Marx ist überzeugt: Es gibt heute «weniger Anreize, Kultur von hoher Komplexität zu schaffen oder zu feiern». Stattdessen liefert man, «was die Leute wollen», oder sucht «Big Bling», also Bares statt Rares.

Verdrängt das ökonomische immer mehr das kulturelle Kapital?

So lässt sich die Kultur immer ausschliesslicher von kapitalistischen Strukturen beherrschen, weil nur das ökonomische, nicht aber das kulturelle Kapital noch zählt. Wer seine Selfies in luxuriösem Ambiente schiesst, dem fliegen definitiv mehr Likes und Herzchen zu als einem Büchernerd, der ein Buch von Irmtraud Morgner in den Gegenwind hält.

Klingt pessimistisch, aber grundsätzlich, so David Marx, könnte das Internet durchaus eine Plattform sein, die sich nutzen lässt, um ein «komplexes, diverses Ökosystem in der Kultur» zu etablieren statt öder, konventioneller Monokultur. Freilich müsste es dafür ein grösseres Publikum geben, das bereit ist, nicht nur seine kulturelle Leidenschaft, sondern auch Geld in diese Plattform zu investieren, damit sich deren Status erhöht.

