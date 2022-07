Essay Wie ein Deutscher gelernt hat, auf die zurückhaltenden Schweizer zu warten – und wie sich Expats integrieren können Die Schweiz ist für Zugezogene manchmal schwierig zu verstehen. Doch als Expat, gerade aus Deutschland, muss man sich auch auf das Land einlassen wollen. Ein Plädoyer für einen gelassenen Umgang mit dem, was einem fremd erscheint. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

An der Party nach einem Fussballsieg, wie jenem an der EM gegen Frankreich, integriert es sich besonders leicht. Ennio Leanza / KEYSTONE

Den 1. August feiere ich nicht besonders, aber ich freue mich für alle, die ihn feiern. Schliesslich bin ich kein Schweizer, sondern ein Mensch, der in der Schweiz lebt, ein wichtiger Unterschied. Mich verbindet keine längere, gemeinsame Vergangenheit mit der Mehrheit hier, ich bin weder als Migros- noch als Coop-Kind aufgewachsen, habe niemals bei «Benissimo» mitgefiebert oder Cola-Fröschli ausgepackt.

Vor bald sechs Jahren bin ich aus München in die Schweiz gekommen. Vieles erschien mir am Anfang fremd, anderes ist mir fremd geblieben. Als die Kollegen in der ersten Woche nach der Arbeit noch «poste» gingen, habe ich mich gefragt, warum sie so oft zur Post rennen müssen. Bis ich mich an den Anblick bewaffneter Soldaten im Bus gewöhnte, verging eine Weile. Die bayrische Auswahl und Qualität von Bier werde ich hier wohl immer vermissen. Das Übliche, es gibt Schlimmeres.

Schliesslich lebe ich im Land der maschinenhaften Zuverlässigkeit. Hier bemüht man sich immer, dass Dinge funktionieren, der ÖV pünktlich eintrifft, die Tinte auf den Akten niemals eintrocknet, die Vernehmlassung zuverlässig in Gang gesetzt wird.

Die Schweiz ist das gelobte Land der gelebten Bemühung. Und das in weiten Teilen sehr erfolgreich.

Wenn es allerdings um die sozialen Anschlussbemühungen geht, bemängeln viele Zugezogene Defizite. Für sie hakt es nicht nur beim Finanziellen, sondern auch bei den Freundschaften. So besagt zumindest die neueste, kürzlich veröffentliche Expats-Insider-Studie.

Während über die hohe Lebensqualität, die Sauberkeit, die Sicherheit wenig Zweifel herrscht, empfindet ein Drittel der Befragten ihr Sozialleben als nicht erfüllend. Fast die Hälfte ist hauptsächlich mit anderen Expats befreundet.

Zwischen Besuchen und Bewohnen liegt ein Unterschied

Auch um die ansonsten weltweit hochgelobte Freundlichkeit stünde es gar nicht so gut. In der Kategorie «Eingewöhnung» rangiert die Schweiz somit unter den letzten zehn Plätzen. Zur Einordnung sei angemerkt, dass Österreich und Deutschland, hinsichtlich Freundlichkeit und Sozialleben, noch schlechter abschneiden.

Die Schweiz wirkt wie ein Miniaturwunderland, ein sich selbst genügendes Idyll inmitten steiler Alpenwänden. So inszeniert sie sich, so wird sie wahrgenommen, von vielen. Für Menschen, die gerne etwas länger hierbleiben wollen, kann die von Schweiz Tourismus beworbene «Grand Tour of Switzerland» durchaus zur Ochsentour werden.

Doch diese auf sich zu nehmen, sind Expats, gerade auch jene, die wie ich aus Deutschland stammen, nicht immer bereit. Zwischen Besuchen und Bewohnen liegen fundamentale Unterschiede, die leicht vergessen gehen.

Immer wieder bin ich Landsleuten begegnet, die mit der vagen Vorstellung ankamen, die Schweiz sei so etwas wie das 17. Bundesland der Bundesrepublik, wo die Leute ein bisschen seltsam sprechen, ein Schlaraffenland, das auf sie gewartet habe. Leider erwartet niemand jemanden einfach so, weder hier noch woanders.

Fünf simple Ratschläge für eine einfachere Eingewöhnung:

So rasch wie möglich Schweizerdeutsch verstehen lernen. Die eigene Bubble aufbrechen und seine Freizeit mit Einheimischen verbringen – anstatt sich zum wiederholten Male mit anderen Expats über absurde Preise auszutauschen. Einem Verein oder Klub beitreten, gemeinsame Hobbys pflegen. Sich über das politische Geschehen informieren, um zumindest grob zu wissen, was sich hinter dem Rahmenvertrag oder der Hornkuh-Initiative verbirgt. Interesse am Schweizer Alltag entwickeln: an Apéros gehen, Jassen lernen, das Quartierfest besuchen, sich angewöhnen, «das Tram» zu sagen, ein Lied von Patent Ochsner mitsingen.

Was hilft noch? Ich glaube, gelassen bleiben; zulassen, dass sich Denkweisen ändern; lassen, was nicht passt. Es muss nicht alles passend gemacht werden. Was der Mensch nicht gleich versteht, davor scheut er zurück. Dabei ist gerade das Unbekannte der Spiegel des Eigenen. In der Fremde entdeckt man nicht nur den anderen, sondern in erster Linie sich selbst.

Ich habe entdeckt: Ich lebe gerne hier. Zugegeben, diesen Satz hinzuschreiben, kostet weniger Arbeit, als ihn zu verwirklichen.

Dass Menschen sich nicht sofort in einem Land, das sie nicht als ihre Heimat ansehen, wohlfühlen, ist Normalität. Ja, es fällt nicht immer einfach, die Herzen der verschlossenen Eidgenossen zu erwärmen. Dass die Schweizer nicht miteinander, sondern nebeneinander leben, fiel schon Friedrich Dürrenmatt auf.

Das kann frustrierend sein, wenn man Anschluss sucht, aber man sollte sich deshalb nicht davon abbringen lassen. Die Eingewöhnung in neue Lebensverhältnisse erfordert von beiden Seiten Geduld, die oft nicht aufgebracht wird. Es ist ein langsamer Prozess, nicht machbar ohne Reibungen, Missverständnisse und Rückschläge.

Als ich Anfang Januar 2017 über die Grenze nach Zürich fuhr, hatte ich zwei Taschen dabei, ein paar Bücher, keine Möbel. Der Ankunftstag war frostig, grau, die Geschäfte hatten geschlossen. Ich ass irgendwo in der Altstadt überteuerte Nudeln, der Geschmack war sofort vergessen. Über den Brücken hingen Nebelschwaden, die den Blick auf den See verbargen.

Ich ging davon aus, ich bleibe auf ein Jahr, so, wie Hans Castorp im «Zauberberg» glaubt, er reise nur auf dreiwöchigen Besuch in die Davoser Höhe. Inzwischen ist mein Lebensmittelpunkt hier. Bald werde ich zum dritten Mal die Aufenthaltsgenehmigung beantragen, ich fühle mich wohl in meinem Quartier und meiner Stammbeiz, habe wertvolle Freundschaften geschlossen.

Das war keine Selbstverständlichkeit. Natürlich gehörte eine gute Portion Glück dazu, aber auch Anstrengung, die Bereitschaft, dazuzulernen – und ein bisschen realistische Selbsteinschätzung. Integration heisst auch Arbeit an sich selbst, an den eigenen Ansprüchen und Vorstellungen.

Das heisst nicht, dass man sich selbst aufgeben müsste, um in der Fremde daheim zu sein. Manches kann und darf fremd bleiben.

In Deutschland spricht man über das Wetter, hier schweigt man über das Geld, das mindestens genauso präsent ist. Es ist essenzieller Teil der Schweiz, eine zweite Haut, mit der anzugeben peinlich wäre, die aber nötig ist, damit der Laden läuft. Geld hält dieses Land zusammen, in dem sich jedes Dorf vom Nachbardorf, jeder Kanton vom Nachbarkanton abgrenzt.

Differenzen kann man auch mal aushalten

Inzwischen habe ich gelernt, das Unverständnis, das mich befällt, wenn in der reichen Schweiz von Dichtestress die Rede ist, oder ein korrupter Fifa-Funktionär freigesprochen wird, nicht mehr auf das Land an sich zu übertragen. Ich kann mich ärgern und gleichzeitig versuchen, die Differenzen aushalten oder die blinden Flecken des Freigeists mit Schweizerinnen zu diskutieren. Manchmal sehe ich danach klarer.

Letztlich muss man nicht alles verstehen. Wirklich politisch aktiv werden, wenn ich das wollte, könnte ich allerdings nicht mit meinem Aufenthaltsstatus. Das ist ein gewaltiger Schwachpunkt in einem Land, das sich als eine der besten Demokratien der Welt versteht.

Im Kleinen wie im Grossen gibt es immer wieder Ereignisse, die mich dem näherbringen, was sich derzeit als meine Heimat konstituiert.

Zum Beispiel ein gewittriger Juniabend 2021, als wir uns gegen Mitternacht in der Wohnung von Zürcher Freunden in einer Jubeltraube in den Armen lagen. Sekunden zuvor war das Unglaubliche passiert: Der sonst so spektakuläre Franzose Kylian Mbappé hatte sich beim Penaltyschiessen den Ball zurechtgelegt, um dann nur mässig spektakulär abzuziehen. Der Goalie Yann Sommer realisierte erst nach einer kurzen Verzögerung, dass er den Schuss pariert und die Schweiz im Achtelfinal der EM den Weltmeister aus dem Turnier geworfen hatte.

Ich hatte mich zuvor nicht getraut, teure Fanartikel zu kaufen. So liefen wir freudetrunken zur Langstrasse, über die Arme hatte ich mir Servietten gebunden, auf die das Schweizerkreuz gedruckt war. Tausende feierten die ganze Nacht, Menschen mit albanischen, italienischen, holländischen Nachnamen. Die Papierservietten lösten sich im strömenden Regen auf.

Eine solch ansteckende Fussballeuphorie hatte ich in der Schweiz noch nie zuvor erlebt und in Deutschland nicht einmal beim Gewinn der WM 2014 mitgemacht. Ich teilte die Freude so sehr mit den Schweizern, dass ich mich für eine Nacht mit gutem Gewissen als einer von ihnen fühlen konnte.

Die Schweizer sind kein Völkchen, das dir sofort und bei jeder Gelegenheit um den Hals fällt, um damit zu kaschieren, dass man lediglich eine oberflächliche Beziehung pflegt. Du musst schon drei oder vier Schritte auf sie zugehen – und warten.

Dann stehen die Chancen nicht so schlecht, dass sie auch einen Schritt auf dich zugehen werden. Und noch einen.

