ESC-Finale Politik ist alles, Musik egal: Warum es nicht okay ist, dass die Ukraine den Eurovision Song Contest schon gewonnen hat Gewinnt heute der ukrainische Beitrag, erreicht der Eurovision Song Contest eine neue Stufe der politischen Einflussnahme. Die Musik wird vernachlässigbar. Eine Polemik. Stefan Künzli Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.05.2022, 05.00 Uhr

Das Kalush Orchestra aus der Ukraine ist hoher Favorit beim Eurovision Song Contest. Bild: Getty

So eindeutig schien die Sache noch nie. In den Wettbüros zum Finale des Eurovision Song Contest liegt der ukrainische Beitrag «Stefania» des Kalush Orchestras meilenweit vor der Konkurrenz. Scheinbar uneinholbar. Die wilde Mischung aus folkloristischen, ukrainischen Elementen und urbanen Sounds hat durchaus ihren Reiz.

Der Song würde wohl auch unter normalen Bedingungen zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Doch ist man sich weitgehend einig, dass diesmal nicht die musikalische Qualität, sondern der Krieg in der Ukraine sowie die einhellige Solidarität mit dem Kriegsopfer den Song zum wahrscheinlichen Sieger machen lässt.

Gewinnt heute in Turin tatsächlich das Kalush Orchestra, würde der ganze Wettbewerb zur Farce. Die Qualität der Musik würde vollends vernachlässigbar und die Sängerinnen und Sänger würden um eine reelle Chance betrogen. Verschaukelt vorkommen müssten sich vor allem Gastgeber Italien mit dem Duo Mahmood und Blanco und dem Song «Brividi» sowie Sam Ryder aus dem Pop-Land Grossbritannien mit «Space Man».

Denn die beiden Songs werden von Musikexperten als die besten Songs des diesjährigen Wettbewerbs angesehen. In den Wettquoten liefen sie aber weit abgeschlagen hinter dem Kalush Orchestra.

Ist es fair, wenn die Ukraine allein aus Gründen der Solidarität gewinnt? Ist es in Ordnung, wenn die Musik nur eine untergeordnete Rolle spielt? Wird der ESC damit nicht selbst ­vernachlässigbar, wenn die künstlerische Leistung vernachlässigbar ist? Wäre es das ­Todesurteil für den Liederwettbewerb?

Der ESC ist eine TV-Show, der ESC soll unterhalten

Musikproduzent Roman Camenzind von «Hitmill» sieht es nicht so dramatisch: «Der ESC ist in erster Linie eine TV-Show. Dazu wurde immer auch politisch abgestimmt. Bei der Beurteilung eines Songs hat die politische ­Situation stets mitgespielt. Ich sehe darin aber kein grosses Problem. Das ist ein Teil der Unterhaltungssendung».

Stimmt! Der Eurovision Song Contest ist ein Abbild der europäischen Vielfalt, aber auch der aktuellen politischen Befindlichkeit in Europa. Naiv ist, wer glaubt, nur die künstlerische Leistung sei ausschlaggebend. Politik, nationale Sympathien oder Antipathien waren beim Ländervoting schon immer mitbestimmend. Das hat der ehemalige Supervisor des ESC, Jon Ola Sand, schon vor Jahren sogar quasi offiziell eingeräumt: «Politische Erwägungen spielen bei den Voten eine Rolle.»

Legendäre Allianzen zum Aufregen

Und ja, diese aussermusikalischen Kriterien machen ein Stück weit auch den Reiz dieses längst zum Kult gewordenen Liederwettbewerbs aus. Sie sind das Salz in der Suppe. Legendär sind die zwölf Punkte, die sich Griechenland und Zypern gegenseitig zuspielen.

Eine lange Tradition haben auch das freundschaftliche Abstimmungsverhalten der skandinavischen Länder sowie die englischsprachige Allianz von Grossbritannien und Irland. Als Zuschauer darf man sich aufregen und ärgern, lachen und lästern. Alles Teil der Show.

Und überhaupt: Der Eurovision Song Contest ist schliesslich ein Pop-Wettbewerb. Naturgemäss zählen hier, im Gegensatz zur klassischen Musik, nicht nur das musikalische Können, sondern auch die Ausstrahlung, das Aussehen und die Sympathie.

Eine verstärkte politische Bedeutung erhielt der Liederwettbewerb gemäss einer von der EU geförderten Studie von 2016, «Eurovision: A History of Europe through Popular Music», in den 1990er-Jahren durch die Teilnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten. Durchaus im Sinn der veranstaltenden European Broadcasting Union (EBU) wurde der ESC als Instrument der Kulturdiplomatie genutzt, um ihre Bestrebungen für eine europäische Integration zum Ausdruck zu bringen.

Ab den 1990er-Jahren ist denn auch die gegenseitige Solidarität der baltischen Länder, der Turkvölker Türkei und Aserbaidschan sowie das Blockverhalten der slawischen Bruderländer zum Tragen gekommen. Durchaus mit wettbewerbsverzerrenden Folgen.

Die Schweiz hat selbst auch Seilschaften geknüpft

Die Schweiz jedenfalls, aber auch andere westeuropäische Länder, fühlten sich benachteiligt. Gegen dieses Blockverhalten hatten die Beiträge der Schweiz im Wettbewerb kaum mehr eine Chance. Es begann eine lange, frustrierende Durststrecke, in welcher sogar die Teilnahme der Schweiz in Frage gestellt wurde.

Die Schweiz stellte sich schliesslich auf die neue europäische Wirklichkeit ein und versuchte selbst, Seilschaften zu knüpfen. Mit der estnischen Girlband Vanilla Ninjas (2005) etwa oder der Multikulti-Band Six4one (2006). Aber auch die letztjährige Teilnahme des albanischstämmigen Sängers Gjon’s Tears ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Albanien gab ihm bereitwillig 12 Punkte. Auch die Schweiz hat sich in diesem Spiel der Seilschaften, Koalitionen und Charmeoffensiven beteiligt.

Die Solidarität mit der Ukraine hat auch etwas Zwanghaftes

Interessant ist, dass die Kriege auf dem Balkan oder im Kaukasus damals mehr oder weniger ohne Auswirkungen auf den Wettbewerb blieben. Das scheint sich jetzt, vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, zu ändern. Gewinnt die Ukraine, erreicht der ESC eine neue Stufe der politischen Einflussnahme.

«Nach dem ganzen Corona-Ghetto erreichen wir dieses Jahr im ESC eine neue Dimension des Meinungsdiktates. Bin gespannt, welche Länder nur nach Song, Musik und Auftritt werten», sagt der Produzent und Musiker Chris von Rohr und stellt die Sinnfrage:

«Was bringt das Ganze? Die Flöten werden heulen und die Panzer rollen weiter. Leider.»

Um den Aspekt der musikalischen Qualität zu stärken und die Sympathiestimmen zu mindern, hat die EBU neben der Publikumsjury 2010 eine professionelle Expertenjury eingeführt, die 50 Prozent der Punktegewichtung ausmacht. Interessant wird sein, inwiefern sich diese Expertenjurys dem Druck zur Parteinahme für die Ukraine entziehen können.

Kein Zweifel: Es ­besteht ein Druck, solidarisch zu sein. Wehe dem, der es wagt, nicht in den Chor für das Kriegsopfer einzustimmen. Was passiert, wenn zum Beispiel ein Land wie Serbien der Ukraine keine Punkte gibt? Wird das Juryurteil mit einem Pfeifkonzert quittiert?

So viel kritisches Denken muss sein: Die Solidarität zu Gunsten der Ukraine ist beeindruckend und willkommen. Sie hat gleichzeitig aber eine Dynamik angenommen, die auch etwas Zwanghaftes hat. Solidarität hat aber den Charakter der Freiwilligkeit. Man kann sie sich wünschen. Wird sie aber erzwungen oder erwartet, verliert sie an moralischem Wert. Sie untergräbt die Meinungsvielfalt.

Ein Instrument des Krieges

Die singenden Teilnehmer haben immer ihre nationale Eigenart herausgestrichen und Identität betont: Wir unterscheiden uns, aber wir sind alle gut! Jetzt droht der ESC aber einen abgrenzenden Charakter anzunehmen, der ungesund ist. Unweigerlich wird er zu einem Instrument des Krieges. Der Eurovision Song Contest läuft Gefahr, seine Unschuld zu verlieren und die ursprüngliche Idee des Brücken bauenden und Frieden fördernden Liederwettbewerbs auf dem Altar des Krieges zu opfern.

In diesem Sinn: Twelve Points for Great Britain! Dodici punti per Italia! Oder vielleicht sogar zwölf Punkte für die Schweiz!

Eurovision Song Contest: Sa, SRF 1, 20.10 Uhr: G&G – Gesichter und Geschichten spezial, Das Warm-up zum ESC; 21 Uhr: Das Finale aus Turin.

