50 Jahre Open Airs in der Schweiz: Alles begann in Lenzburg

Es begann vor 50 Jahren Das Folkfest Lenzburg ist die Mutter aller Schweizer Openairs Sozialarchiv Zürich / Hans Weber Openair-Festivals boomen. Das Folkfest auf der Lenzburg war das erste, schönste und einflussreichste. Mit ihm begann vor 50 Jahren in der Schweiz die Ära der Freiluft-Festivals. Stefan Künzli 23.07.2022, 05.00 Uhr

Ein prächtiger Sommertag, die Sonne strahlte an diesem 2. Juli vor 50 Jahren. Alle waren im Schlosshof der Lenzburg versammelt, als Daniel Perret mit seinem Dudelsack auf die Burgzinne stieg und zu spielen begann. Begleitet nur von Daniel Ambühl an der Trommel. Langsam bewegte er sich durch den Hof Richtung Rittersaal, gefolgt vom Publikum. Ein historischer Moment: Mit dem 1. Folkfest auf der Lenzburg erfolgte der Startschuss in die Ära der Open-Air-Festivals in der Schweiz.

Daniel Perret mit seinem Dudelsack eröffnet am 2. Juli 1972 das 1. Folkfest Lenzburg.

Es war eine Zeit im Aufbruch. 1968 und die Unruhen der bewegten Jugend blieben nicht ohne Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben in der Schweiz. Die Orientierungskrise befeuerte Ideen und Bewegungen, die traditionelle Leitbilder unter Druck und in Frage stellten. In diesem Umfeld entstand und bewegte sich auch die Schweizer Folkbewegung.

Folk war international ausgerichtet und kein abgegrenzter Musikstil. Dazu aber auch eine geistige Bewegung, die sich gegen Umweltzerstörung, Wirtschaftsabhängigkeit und Militarismus richtete. Eine friedliche (Gegen-)Bewegung, die in ihrem Sinn für Gemeinschaft und Lebensfreude auch an die Hippies der 60er-Jahre erinnert. Dies kommt auch in Urs Hostettlers Lenzburg-Lied von 1972 zum Ausdruck: «Mir chömme hüt uf d’Länzburg alli mitenand, / Mir chömme hüt uf d’Länzburg zum singe ...».

1975: Der linke Protestsänger Ärnschd Born löste Kontroversen aus. Schweizerisches Sozialarchiv Zürich

Von linken Extremisten unterwandert? «Geht’s nirgends mehr ohne Politrummel», fragte das «Aargauer Tagblatt» in seinem Bericht über das Folkfest 1977. Das Folkfest sei von «Extremisten linksaussenster Provenienz» entdeckt und missbraucht worden. Für «die Umfunktionierung» des Festivals machte das Blatt den linken Protestsänger Aernschd Born verantwortlich. Der Basler war auf die Lenzburg eingeladen worden und engagierte sich in seinen Liedern stark gegen die Atomkraftwerke. Gemäss der Volkskundlerin Christine Burckhardt-Seebass zeichnete sich ab 1976 «ein zunehmendes politisches Engagement der Szene ab». Hostettler wehrt sich aber gegen den Vorwurf, dass «Lenzburg» ein linkes Festival war. Viele der Liedermacher hätten in ihren Liedern ihre politische Meinung einfliessen lassen, darunter auch der vielfach eingeladene Born. Das Folkfestival sei aber politisch sehr divers gewesen. Die in Lenzburg stark vertretene Fraktion des Bluegrass wollte mit Politik nichts zu tun haben und Vertreter der Schweizer Volksmusik seien sogar eher auf der konservativen Seite gewesen. Hostettler erwähnt das Innerschweizer Original Domini Marty, der später bei der EWR-Abstimmung selbst SVP-Bundesrat Ogi als Linken beschimpfte. «Wir wollten integrieren, nicht spalten, wir übten keine Gesinnungszensur. Wer Gutes zu bieten hatte und mittun wollte, war willkommen. Alles sollte Platz haben», sagt Hostettler. Die Politkontroverse wurde ausgelöst, weil das Folkfest 1977 das Schwerpunktthema «Politisches Lied» festlegte und zur gleichen Zeit, also am 25. Juli, im 20 Kilometer entfernten Gösgen die AKW-Gegner einen grossen Protestmarsch zum Gelände mit grossem Fest samt Festzelt und Musik am Abend planten. Aernschd Born sang am frühen Nachmittag in Lenzburg sein «Gösgen-Lied» und bot einen Shuttledienst von Lenzburg nach Gösgen an. Ein grosser Teil des Festivalpublikums sympathisierte offen mit den AKW-Gegnern. Doch unterdessen hatte das grösste interkantonale Polizeiaufgebot, das die Schweiz je erlebte, den Protestmarsch in Gösgen bereits verhindert und aufgelöst. Als ein aufgeregter Born in Lenzburg das Mikrofon ergriff und nicht aufhören wollte zu reden und zu referieren, erschallte ein gellendes Pfeifkonzert. Die Leute wollten tanzen, nicht demonstrieren. «Lenzburg war nicht aufrührerisch», sagt Hostettler. Trotzdem intervenierte die Schlossverwaltung und drohte nach dem Vorfall mit dem Rauswurf bei einer weiteren Politisierung des Folkfests. Ein Politstatut wurde deshalb erarbeitet, das politische Lieder erlaubte, Politdebatten beschränkte und Politpropaganda untersagte. (sk)

Beseelt davon, die Welt zu verbessern

Ende der 60er-Jahre und Anfang der 70er-Jahre wurden in Freiburg, Bern, Lausanne und Zürich Folk-Klubs gegründet. Die Folkszene war städtisch, akademisch geschult, von Friedensaktivisten und einer anti-bürgerlichen Haltung geprägt. Aus dem Umfeld der Folk-Klubs kamen auch die jungen Initianten des Folkfests auf der Lenzburg. Daniel Perret und Dick Watts vom British & American Folksong Club Zürich, Chita Fricker vom Folk Club Bern. Dazu der langjährige Radiomoderator Benno Kälin sowie der Berner Musiker, Liedermacher und Nachlassverwalter Urs Hostettler. Alle sehr jung, zwischen 20 und 25 Jahre alt, und beseelt vom Gedanken, die Welt zu verbessern.

Natürlich atmete auf der Lenzburg auch jener Geist und Gemeinsinn, jene Lebensfreude, die drei Jahre zuvor am legendären Festival von Woodstock begründet wurden. Doch Hostettler wehrt sich dagegen, dass das Folkfest nach amerikanischem Vorbild entstanden sei. Lenzburg war anders. Er spricht von Spontaneität und Idealismus, natürlich mit viel Publikum, aber ohne Konzept und Kommerz, ohne Sponsoren und Businessplan. Aber auch ohne Löhne und Gagen. Die Musiker erhielten ihre Reisespesen, Gratiseintritt und Verpflegung für sich und die Begleitung. «Es ist einfach passiert. Die erste Ausgabe war eine grosse Fete», sagt Hostettler. Im grossen Rittersaal gab es kurze akustische Konzerte, draussen in Schlosserkern und auf den Mauern wurde frei gespielt, gesungen, gefeiert und getanzt.

Auch die musikalische Ausrichtung war anders als das Rockfestival in Woodstock. Gehuldigt wurden den amerikanischen Folkikonen Woody ­Guthrie, Pete Seeger und Bob Dylan sowie dem britischen Folk, aber auch Blue­grass war mit den Country Ramblers und Blue Grass Blossoms stark präsent. Der Berner Bluespianist Chlöisu Friedli und der blutjunge Gitarrist Tinu Diem waren bei der ersten Ausgabe ebenso dabei wie die Folkband Skibbereen und als Stargast der Engländer John Pearse, der in den 1960er-Jahren den ersten im Fernsehen ausgestrahlten Gitarrenunterricht gab. Liedermacher Urs Hostettler war der Einzige, der seine Lieder in Mundart sang. Interessant ist, dass damals die Mundart weitherum noch als verpönt galt. Sie galt als die Sprache der konservativen Schweizer Volksmusik. Moderne Musik hatte dagegen englisch zu sein. Stilistisch war die Musik also sehr breit, sie war aber im Gegensatz zu Woodstock akustisch und höchstens leicht verstärkt.

Benno Kälin war es jedoch ein Anliegen, eine Verbindung des international ausgerichteten Folk zur einheimischen, regional ausgerichteten Volksmusik zu schaffen. Deshalb wurden schon in der zweiten Ausgabe Ländler-Jungstar Carlo Brunner sowie der Historiker und Volkslied-Interpret Hans-Peter Treichler eingeladen. Gemäss Hostettler sprang der Funke aber nur bei den Minstrels über, die damals mit ihrem Hit «Grüezi wohl, Frau Stir­nimaa» schweizweit für Furore sorgten. Eine neue Generation von Musikerinnen und Musikern begann, sich der alten Lieder und Tänze anzunehmen und auf alten Instrumenten zu spielen.

1975: Appenzeller Streichmusik Hürlemann auf der Hauptbühne. Schweizerisches Sozialarchiv in Zürich/Christof Sonderegger

Schon 1976 hiess es im Programmheft: «Mit jedem Jahr und jedem Folkfestival rücken wir dem uns gesteckten Ziel, die schweizerische Volksmusik wieder zum Leben zu erwecken, einen Schritt näher. Es werden von den einheimischen Musikern immer weniger Imitationen, dafür immer mehr Eigenständiges, Ausgegrabenes und Bearbeitetes, aber auch Traditionelles dargeboten.» Doch laut Hostettler blieb die unsichtbare Wand zwischen Folkies und Trachtenleuten bestehen. Volk und Folk blieben getrennt.

Hoffnung auf neue Musikkultur und sanfte Revolution

Es war die Hohezeit des Folk, die Hohezeit der Liedermacher. Folkklubs und Festivals schossen wie Pilze aus dem Boden. Eine neue Lebens- und Musikkultur zwischen Traum, Protest und einer Suche nach Identität und den eigenen Wurzeln. Eine riesige Bewegung. International gelten die 70er-Jahre als das Jahrzehnt des Rock, in der Schweiz war die Folkbewegung gemäss Hostettler aber viel populärer. «Wir glaubten, dass sich Glam- und Symphonic Rock, Concours d’Eurovision samt ABBA und Disco bald zu Tode laufen und verschwinden würden. Dass sich eine direkt vermittelte, vielfältige Musik mit ehrlichen Inhalt durchsetzen würde. Virtuos, aber keine überkandidelte Produktion. Ja, wir hofften auf eine sanfte Revolution der Musik und der Musikvermittlung.»

Der Erfolg der Folk-Bewegung und des Folkfestes auf der Lenzburg nährte diese Hoffnungen. Schon im zweiten Jahr zwängten sich 2400 Besucherinnen und Besucher in die Schlossanlage. Im Hof wurde eine eigene Bühne aufgestellt. Noch mehr Open-Air-Feeling. 1974 wurde das Fest erstmals zweitägig ausgetragen. Neben der Hauptbühne im Schlosshof und dem Rittersaal wurden Stapferhaus und Bergfried für Workshops und Kleinkonzerte miteinbezogen. Die Lenzburg platzte aus allen Nähten, kam an ihre Kapazitätsgrenzen – und darüber hinaus.

1975: Pfuri, Gorps & Kniri musizieren im Schlosshof. Schweizerisches Sozialarchiv Zürich

Der Publikumsansturm wurde immer grösser. Das Festival war weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt. Sodass aus den Tausenden von Anmeldungen die Tickets ausgelost werden mussten. Als einen Grund des Erfolgs nennt Urs Hostettler die einzigartige Atmosphäre auf dem mittelalterlichen Schloss. Der beschränkte Platz auf der Lenzburg wurde zum Problem.

Das Folkfest auf der Lenzburg war die Mutter aller Open Airs in der Schweiz. Der Erfolg von Lenzburg und die Popularität der Folkbewegung liessen andere Folkfestivals, andere Open Airs entstehen. 1975 auf dem zürcherischen Bachtel, und auch das heutige ­Paléo Festival in Nyon ist aus der Folkbewegung entstanden. Hostettler betont, dass diese Festivals keine Konkurrenten waren. Vielmehr verschafften sie Lenzburg willkommene Entlastung. Das heutige Gurtenfestival Bern ist 1977 als Geschwisterfestival von Lenzburg entstanden.

Orientierungskrise und der Todesstoss

Das Open Air in Abtwil 1977, der Vorläufer des St. Galler Open Airs, war dagegen von Anfang an ein Rockfestival. Aber auch in Bern und Nyon wurde schon bald auf Rock umgestellt und die Vorsilbe «Folk» fallengelassen. Den Veranstaltern wurde bewusst, dass verstärkte Rockkonzerte für Grossanlässe solcher Art geeigneter sind als die intimen und akustischen Folkkonzerte. Die Open Airs wurden zu einem Geschäft.

Aber sowieso: Der Zeitgeist hatte sich gewandelt. Der Sommer 1980 stand im Zeichen der Jugendproteste und der Opernhauskrawalle. Die ­Tickets auf der Lenzburg waren zwar immer noch begehrt, das fröhlich-friedliche Fest auf der Burg mit dem Schwerpunkt Tanz wollte aber überhaupt nicht zu den Ereignissen auf der Strasse passen. Eine paradoxe Situation.

Im Jahr 1980 waren die Folkies der ersten Stunde inzwischen 30-jährig, beruflich und familiär eingespannt. Was Anfang der Siebziger auf der Lenzburg als Pioniertat begonnen hatte, als Hoffnung auch eine neue Musikkultur, drohte zur Routine und zum Hobby zu werden. Die neue Jugendbewegung war dagegen laut, wütend, gross, jung und originell. Die Bewegten belächelten die «alten Chörnlipicker», die sich einmal im Jahr auf eine malerische Burg zurückzogen. Für sie war die Folkbewegung überholt.

Das wurde zur Herausforderung für die Folkszene. «Einige von uns – auch Organisatoren – schlossen sich der 80er-Jugend an und gaben ihr Lenzburg-Engagement auf», sagt Urs Hostettler. Andere zeigten Sympathie für die jungen 80er, sagten aber: Was wir ein Jahrzehnt lang aufgebaut haben, kann doch nicht auf einen Schlag falsch und überholt sein. Die Folkies und mit ihnen das Folkfest Lenzburg waren in einer Orientierungskrise. Zwischen neuer Jugendkultur und den grossen, kommerziell ausgerichteten Open-Air-Festivals war es zweifelhaft, was ein Folkfest auf der Lenzburg noch bewirken sollte.

Den endgültigen Todesstoss versetzten aber der Kanton Aargau sowie die Verwaltung von Schloss Lenzburg. Denn die Burg sollte während dreier Jahre renoviert und die Schlosshofwiese in einen Rosengarten verwandelt werden. Anlässe wären danach nur noch im Rittersaal möglich gewesen. Das Ende des Folkfests auf der Lenzburg, des ersten, schönsten und einflussreichsten Schweizer Open Airs, war besiegelt.

Klingendes Folkfest Lenzburg: 2100 Stücke auf 121 Stunden Musik Die Bemühungen um eine Jubiläums­veranstaltung «50 Jahre Folkfest Lenzburg» sind leider gescheitert. Aus terminlichen und finanziellen Gründen. Immerhin soll die Folkfestsammlung am Welttag des audiovisuellen Erbes, am Donnerstag, 27. Oktober, an der Universität Bern vorgestellt werden. Die Musikaufnahmen des Folkfestes sind hervorragend dokumentiert. Alles wurde aufgenommen und ab 1974 wurden die Höhepunkte der jeweiligen Ausgaben auf eine Doppel-LP gepresst. Auf den 154 Magnettonbändern (130 Bänder und 24 Kassetten) wurden über 2100 Musikstücke mit einer gesamten Spieldauer von 121 Stunden aufgenommen. Der Trägerverein des Folkfestes hat bei seiner Auflösung 1984 dem Schweizerischen Volksliedarchiv Basel die Bänder vermacht, wo sie archiviert, eingelagert und schliesslich digitalisiert wurden. Noch in diesem Jahr werden sie zum freien Abhören online gestellt. (sk)

1977: Doppel-LP zum 6. Folkfest auf der Lenzburg und dem 1. Folkfestival auf dem Gurten.

