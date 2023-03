Der Schweizer Erotikzeichner Heinrich Füssli - For men only!

Erotische Kunst Dieses Erotikon ist nur für Herren: Johann Heinrich Füssli war «The Wild Swiss» Im Kunstmuseum Zürich wartet ein erotisches Boudoir, zugänglich heute auch für Frauen. Was Johann Heinrich Füssli in seiner Zeit um 1800 zeichnete, war hingegen: weibliche Erotik exklusiv für den männlichen Blick. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hausarbeit mit entblösster Brust, auf die Idee kommt nur ein Mann. Heinrich Füssli «Drei Frauen, ein Fenster verhängend» (1778/1779) PD

Der Wahnsinn lugt um die Ecke, wo immer Johann Heinrich Füssli (1741–1825), der Zürcher Maler in London, den Pinsel und Zeichenstift ansetzte. Und wie auch nicht. In der Zeit seines Schaffens und am Ort seines Schaffens gehörte der sonntägliche Spaziergang zum Irrenhaus zur kultivierten Freizeitbeschäftigung.

Wer in Zürich das nüchterne Kunsthaus betritt und dort die Gabelung ins Boudoir des Zeichners wählt, wird also auf seinen Verstand ganz besonders achtgeben müssen. «Füssli. Mode – Fetisch – Fantasie» zeigt rund 60 erotische Zeichnungen des Künstlergenies aus dem 18. Jahrhundert. So raumgreifend ist dieser Aspekt im Werk von «Henry Fusely», wie man ihn in England nannte, in der Schweiz noch nie gefeiert worden. In der Zeit ihres Entstehens ohnehin nicht. Wurden die Blätter einem Publikum vorgestellt, dann ausschliesslich in privatem Rahmen. Man schloss die Vorhänge und versicherte sich, dass keine Frau im Raum sei: Füsslis Erotikon war dem männlichen Blick vorbehalten.

Rohes Fleisch und Drogen, sexuelle Stimulanzien

Purist Füssli, in Zürich ausgebildeter Pfarrer, ist ein Star in London. 1780 hat er sich hier niedergelassen, sein Werk untersucht die Themen, die in der Luft liegen, Schlaf, Traum, Sexualität – das Unbewusste schlechthin. Im ausgehenden 18. Jahrhundert fasst er in Bildern, was der herrschenden Gesellschaft auf der Brust sitzt wie ein «Nightmare», ein Albtraum. So heisst sein populärstes Skandalgemälde, das ihn 1781 weltberühmt macht: Ein Frauenkörper, Kopf und Arme kraftlos von einer Liege hängend, ein Dämon hockt auf ihrem Unterkörper, im Hintergrund drängt ins Gemälde ein Pferdekopf mit weit aufgerissenen, leeren Augen.

Füssli malt die Macht des Irrationalen über den Verstand. Er zählte zu den originellsten und gleichwohl umstrittensten Künstlern des Jahrhunderts. Über seine Lebenszeit hinaus kursierten wilde Gerüchte: etwa, dass er durch den Verzehr von rohem Fleisch und durch den Konsum von Drogen zu seiner künstlerischen Schärfe und in irrationale Welten vordrang. Er galt als «The Wild Swiss».

Die Frau als Verführerin und Vampir

Dieses Irrationale setzt sich fort in den Zeichnungen erotischer Frauen, wie sie im Kunsthaus zu sehen sind. Es sind lesbische Gruppenszenen, Damen gänzlich in sich versunken oder herausfordernd den Blick des Betrachters suchend. Zeichnete er sie als Einzelfiguren, verpackte er die Körper wie Pralinen – die auszupacken ein besonders lustfördernder Kick ist –, schnürte sie in Rüschen und konservierte sie in Mieder, die Haare sind aufragende Kunstgebilde, die ein Zuckerbäcker ersonnen haben mag. In einigen Szenen ist es die Frau, die den Mann unterwirft, dann wiederum zeichnet er sie als Dirne und Kurtisane: die Frau als Verführerin und Vampirin. Füssli schuf eine pathetische Formel für das Weibliche, die später in den verschiedensten Medien weiterwirkten: in der Karikatur, dem Comic und sogar im Film.

In der Rezeption der Darstellungen war lange unklar, wer Füssli Modell sass. Inzwischen scheint gesichert, dass nach der Heirat mit dem Malermodell Sophia Rawlins 1788 vornehmlich sie den Typus der Frauen festgelegt hat. Nach dem Tod des Künstlers hat Rawlins die Mehrheit ihrer Porträts vernichtet. Über die Gründe gibt es – aus heutiger Sicht – keine Zweifel.

«Füssli. Mode – Fetisch – Fantasie», Kunsthaus Zürich, bis 21. Mai