Martin Suters «Melody»: Roman über eine graue Eminenz der Politik

Martin Suter ist unbestritten «El Patrón». Der Escobar des Geheimnis-Kartells, und Geheimnisse machen Literatur erst zur Droge. Keiner kocht reineren Stoff, keiner dealt erfolgreicher. Weltweit über zehn Millionen Bücher hat der 75-Jährige schon verkauft, und die Entzugskliniken sind machtlos gegen ihn.

Sein äusseres Markenzeichen ist der massgeschneiderte Anzug und das streng nach hinten pomadisierte ewigschwarze Haar. Doch ergiebiger ist sein literarisches Markenzeichen: seine Suche nach immer raffinierteren Geheimnissen, die uns noch süchtiger machen.

Suter hat wie nur wenige auf seinem Gebiet begriffen, dass nicht Geld, sondern Geheimnisse die wahre Währung der Literatur sind. Ohne sie geht gar nichts. Ihre Macht sollte niemand unterschätzen, auch wenn man über sie wie übers Geld ungern spricht.

Er ist Parlamentarier in Bern und der Königsmacher des Freisinns

Was im Film schwer umzusetzen wäre, kann in der Literatur faszinierend sein: nämlich eine Figur, die im Zentrum steht, obwohl sie die längste Zeit abwesend ist. So ist es bei Melody. Sie verschwindet kurz vor ihrer Hochzeit, beherrscht aber das weitere Leben ihres Bräutigams und auch unsere Fantasie als Lesende.

Darauf angesprochen, verrät mir Martin Suter: «Es war mein alter Wunsch, eine Geschichte zu schreiben über eine geheimnisvoll verschwundene Person und die Suche nach ihr. Alles andere habe ich erfunden, um diesem Geheimnis zu dienen.»

Melody ist nur eine Geheimnisquelle. Auch ihr Fast-Bräutigam hat einiges zu bieten. Sein Name: Dr. Peter Stotz. Er gilt als graue Eminenz der Schweizer Politik und Wirtschaft, als Königsmacher des Freisinns. Er berät Unternehmen, sitzt in Bern im Parlament. An ihm kommt niemand vorbei. Er zieht im Hintergrund die Fäden, lässt sein Beziehungsnetz spielen und nimmt so Einfluss. Dafür gibt es sogar das Wort «stotzen».

Inzwischen eine Rarität: Ein Politiker, der noch Romane liest

Nach aussen gibt er sich als stolzes Mitglied der Zürichberg- und Goldküstengesellschaft. Aber im Gegensatz zu den meisten Kollegen an der Spitze des Landes liest er gute Literatur und interessiert sich für Kunst. Mehr noch: Eigentlich wollte er Künstler werden.

Irgendwann sah er aber ein, dass man zwar Karrierepolitiker, Karriereoffizier und auch im Unternehmen der geborene Karrierist nebeneinander sein kann. «Aber wenn du Künstler sein willst, musst du dich dafür und gegen alles andere entscheiden.» Peter Stotz bleibt in der Wirtschaft und Politik, im Gegensatz zu seinem Urheber: Martin Suter entschied sich einst gegen seine Karriere als Topwerber, um Schriftsteller zu werden.

Das allergrösste Geheimnis bleibt jedoch Stotz’ Verlobte Melody, die Buchhändlerin aus einer streng gläubigen muslimischen Familie, die eigentlich schon einem anderen Mann in Marokko versprochen ist. Eine von ihren Eltern arrangierte Ehe, der sich die Tochter aber verweigert. Sie will Stotz heiraten, zeigt sich mit ihm schon beim Pferderennen in St. Moritz, nimmt in Kauf, dass ihre Familie sie verstösst.

Nach ihrem Verschwinden rechnet Stotz mit dem Schlimmsten: Um die Familienschande abzuwenden, könnte ihr Clan Melody beseitigt haben. Oder sie ist selbst abgetaucht. Jedenfalls wird nichts aus der Heirat. Die eigentliche Geschichte lässt Martin Suter beginnen, als Stotz längst nicht mehr ein Prince Charming der gutbürgerlichen Schweizer Elite ist, sondern ein Mann am Rollator.

Er hat einen jungen Anwalt namens Tom per Chiffre-Inserat gesucht, damit dieser Ordnung in seinen Nachlass bringen soll. Das heisst vor allem: alles schreddern, was Stotz unerheblich findet. Unerheblich ist für ihn inzwischen fast alles, was nicht mit Melody zu tun hat. Tom wohnt bald in der Gästewohnung der Villa. Seine Aufgabe besteht vor allem darin, Stotz bei Kaminfeuer Gesellschaft zu leisten. So erfährt er die Melody-Story in allen Details und kommt mittags und abends in den Genuss köstlicher Lunches und Dinners.

«Ein gut sitzender Anzug verbessert auch dein Inneres.»

Schon mit den Schilderungen all der italienischen Menüs, gekocht von Stotz’ Köchin Mariella und aufgetragen von Roberto, verzaubert uns Martin Suter. Wir sind beim Lesen in immer beschwingterer Stimmung, wenn er uns von den Sellerieravioli erzählt oder von dem Hackbraten, der dank Ricotta überhaupt nicht trocken gerät.

Als ich Martin Suter empfehle, mit all den Rezepten doch gesondert ein Buch herauszugeben, winkt er ab: «Das gibt es schon, ‹La mia Cucina› von Patrizia Fontana. Ein wunderbares Kochbuch. Warum in meinen Büchern immer gegessen und getrunken wird, hat einen einfachen Grund: Für mich müssen Romane auch riechen und schmecken.»

Besonders wer «Melody» liest, wird wohl ein paar Kilo zulegen, weil man sich zur Lektüre immer wieder ein Häppchen und Gläschen gönnt. Stotz achtet allerdings noch im Alter auf Etikette. Die schriftliche Einladung zum ersten Dinner erhält Tom nicht ohne den Dresscode «Formal Business» und muss erst googeln, was das heisst.

Das Ergebnis scheint Stotz nicht zu überzeugen, denn eines Tages kleidet sein Schneider Fausto Contarelli auch Tom ein, und Martin Suter liefert eine Erklärung, warum er selbst so gern massgeschneiderte Anzüge trägt. «Ein gut sitzender Anzug verbessert nicht nur dein Äusseres. Er verbessert vor allem dein Inneres.» Die Schale habe eben Einfluss auf den Kern.

Martin Suter erzählt vom Untergang einer stilvollen bürgerlichen Welt

Einem jüngeren Publikum mag das vielleicht ein wenig steif und altmodisch erscheinen. Genau darin besteht aber einer der Hauptreize dieses Romans. Alles in der Villa von Stotz wirkt zwar wie aus der Zeit gefallen. Vieles klingt nach alter Schule. Andauernd halten die Figuren einen Cognacschwenker in der Hand, Stotz raucht dazu Pfeife und hört Opern.

Suter ist da ein liebevoller Chronist einer bürgerlichen Cheminée-Welt, die immer mehr verschwindet, einer Welt mit Wohnzimmern voller Bücherwände und mit Leuten, die noch lesen und gute Kunst sammeln. Der Autor schafft es, dass wir sein Personal am Ende als geistig jung und wohltuend zeitlos empfinden. Wie in allen seinen grossen Romanen erzeugt Suter mit wenigen Strichen dichte Atmosphären.

Stotz weiss, dass er bald endgültig verschwinden wird und mit ihm seine bürgerlich liberale, twitterlose Welt, in der Menschenkenntnis und stilles Wirken im Hintergrund sich noch ausgezahlt haben. Seine Melody kehrt nicht zu ihm zurück. Es gilt, mit Stil abzutreten und einen geordneten, also gesäuberten Nachlass zu hinterlassen.

Denkt Martin Suter bereits an die Nachwelt?

Ist das auch Martin Suter Wunsch? Denkt er schon an die Nachwelt? «Nein, das beschäftigt mich nicht.» Wenn Stotz einen juristischen Willensvollstrecker sucht, der Ordnung in seine Papiere bringt, sei das nur «für die Nachkommen gedacht, nicht für die Nachwelt». Er selbst, so Suter, mache sich noch keine Gedanken, was er aufbewahren und was schreddern wolle.

Der Nachlass ist neben den Erinnerungen das, was von einem Menschen bleibt. Sich damit zu beschäftigen, ist ein melancholisches Geschäft und Suters neuer Roman ein entsprechend melancholischer, aber nicht melancholisch auf süsslich-schmelzige Art, sondern «brut» wie der Champagner, mit dem Stotz seine Essen eröffnet. Suter schwelgt nicht in seiner Sprache. Sie gibt sich diskret. Umso mehr fallen die starken Sätze auf, die Suter beiläufig fallen lässt. «Dr. Stotz nippte an der Jahrtausendwende …»

Beim jungen Anwalt Tom kommen Neugier und Diskretion zusammen. Schätzt Martin Suter diese Eigenschaften ebenso in der Schriftstellerei, die nicht alles verraten darf? «Ja, das würde ich sagen. Die Diskretion ist die Komplizin des Geheimnisses. Und meine Geschichten müssen Geheimnis haben.»

«Melody» hat viele. Hinter einige kommen wir im Lauf der Lektüre. Die junge Buchhändlerin ist eine andere, als Dr. Peter Stotz glaubt. Um zu enthüllen, was wirklich mit ihr geschah, lässt Suter uns nicht nur in der Zürichbergvilla Platz nehmen. Er entführt uns nach Marokko, Singapur oder Griechenland. Dort bekommen wir einiges zu sehen und riechen und schmecken. Dank eines grossartig aufgelegten Martin Suter, der als Autor eben immer auch ein wunderbarer Gastgeber und Guide ist. Keiner hätschelt seine Junkies besser.

Martin Suter: Melody. Roman. Diogenes Verlag, Zürich, 332 Seiten