Nachruf auf Endo Anaconda: Du wirst uns fehlen

Nachruf auf Endo Anaconda Der Hase hat gekratzt und gebissen, er konnte aber auch schnurren und schmusen: Endo, du wirst uns fehlen! Der Sänger, Dichter und Protestbarde Endo Anaconda ist im Alter von 66 Jahren an Lungenkrebs unerwartet und schnell gestorben. Stefan Künzli 1 Kommentar 02.02.2022, 19.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endo Anaconda an seinem zweitletzten Konzert in der Luzerner Schüür am 7. Januar 2022. Er war ein begnadeter Performer.

«Ich bin Alkoholiker», gesteht er, «ich habe in meinem Leben viel getrunken, sehr viel. Eine Flasche Schnaps täglich. Und wenn noch eine zweite Flasche da war, gings weiter, bis ich umkippte.» Dieses erschütternde Geständnis legte Endo Anaconda vor fast zwei Jahren im Gespräch mit dieser Zeitung ab. Er lebte damals in Erlinsbach mit seiner Freundin und es ging ihm prächtig. Der notorische Pessimist war noch nie so optimistisch. Er war trocken. Schon seit Monaten hatte er keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Stattdessen trieb er zwei- bis dreimal in der Woche Sport: Fitness und Ausdauer. «Wenn ich in meinem Leben noch etwas Zeit mit meiner Freundin geniessen will, dann muss ich etwas machen. Das Training tut mir gut. Ich will noch etwas hier sein», sagte er.

Ja, Endo bereitete sich auf ein Leben nach der Bühne vor. Auch wenn es ihm nicht alle glauben wollten: Seine aktuelle Tour sollte die letzte sein. Die letzten Konzerte am 7. Januar in der Schüür Luzern und am Folgetag in Laufen bestritt er unter Schmerzen. Vorahnungen plagten ihn. Im Januar erfolgte schliesslich die erschütternde Diagnose. Damals wohnte er in Olten bei seinem Freund und Musikerkollegen von Stiller Has, Roman Wyss und wollte eigentlich dauerhaft dorthin ziehen. «Nach kurzer Krankheit ist Endo am 1. Februar an den Folgen von Lungenkrebs unerwartet schnell gestorben», bestätigt der traumatisierte Wyss. Wir sind überrumpelt, schockiert und betroffen.

Endo Anaconda ist am 6. September 1955 als Andreas Flückiger geboren und in Kärnten aufgewachsen. In den frühen 1980er-Jahren kehrte in die Schweiz zurück und spielte in Bands wie Caduta Massi und den Alpinisten. Schräge, umwerfende Avantgarde-Combos. 1989 erfolgte mit Balts Nill die Gründung von Stiller Has.

Unzähmbar, wild, unangepasst und widerborstig

Endo war ein Unikum, ein Original. Krach, Witz und Poesie waren sein Spezialfach. Zunächst auch der Charme des Dilettantismus. Ohne qualitative Abstriche hat er es mit seiner Band vom avantgardistischen Underground in den Mundart-Mainstream geschafft. Schon das war eine Leistung, die ihm so schnell keiner nachmacht. Das Anarchische verwandelte sich im Laufe der Jahre in eine Sehnsucht nach der Anarchie. Die Musik schepperte nicht mehr so stark, dafür erhöhten sich auf der musikalischen Ebene die qualitativen Ansprüche.

Doch der Hase blieb sich in all seinen Formationen und Phasen treu: unzähmbar und wild, unangepasst, widerborstig und sperrig. Endo bewegte sich in der Tradition von Bob Dylan, der den Song in Kunst verwandelte. Der Dylan-Experte Martin Schäfer sah in Anaconda sogar «die einzige wirklich dylaneske Figur der Schweizer Szene». Doch der wirkliche Pop-Mainstream blieb ihm fremd. Wen wunderts, dass seine Songs kaum in den Radios gespielt werden. Endo und Stiller Has polarisierten zu sehr für die hiesige Radiowelt. Stiller Has war ein Fall für die Beschwerdeinstanz der Radios. «Und wenn es nicht wie Aromat schmeckt, wird es sowieso nicht gefressen. 32 Jahre lang habe ich versucht, Popmusik zu machen. Es ist erfolgreich misslungen,» sagte Endo über Stiller Has.

Der in Burgdorf geborene Musiker Endo Anaconda ist am 2. Februar 2022 im Alter von 66 Jahren verstorben. Peter Klaunzer / KEYSTONE Bürgerlich hiess Anaconda Andreas Flückiger. Patrick Luethy Den Fantasienamen Endo wählte er, weil Ändu, die berndeutsche Abkürzung für Andreas, ausserhalb des Sprachgebiets nicht verstanden wurde. Bruno Kissling Anaconda in Höchstform: Eines seiner letzten öffentlichen Konzerte am 7. Januar 2022 in der Schüür in Luzern. Bild: Silvio Zeder Konzert von Endo Anaconda und Stiller Has vom 29. Oktober 2021 im Stadttheater Olten. Patrick Luethy 2020 veröffentlichte die Band ihr letztes Album «Pfadfinder». Patrick Luethy Anaconda war auch politisch aktiv, wie 2019 als 1.-Mai-Redner in Aarau. Ueli Wild Endo Anaconda erhielt 2017 in Basel den Schweizer Musikpreis 2017. Alexandra Wey / KEYSTONE Anaconda im Dezember 2002, fotografiert für ein Interview. Guido Röösli Anaconda (rechts) und Balts Nill von Stiller Has rocken 1998 an der Schweizer Nacht der Frankfurter Buchmesse. Keystone/Christoph Ruckstuhl

Auf der Bühne war Endo ein Naturereignis, hinter der Bühne ein Häuflein Elend. Er litt vor den Konzerten Todesängste und Höllenqualen, sein Lampenfieber war unerträglich. Doch auf der Bühne entfaltete er eine unbändige, überwältigende Kraft. Er gab alles und mehr, konnte sich bis zur totalen Erschöpfung verausgaben. Seine Musik erlebte er mit seinem ganzen Körper.

Endo Anaconda hatte eine cholerische Ader. Doch hinter dem lauten, grantigen, bärbeissigen Koloss verbarg sich ein hochsensibler, feinfühliger und unsicherer Künstler, der immer wieder an sich uns seinen Fähigkeiten zweifelte, mit sich haderte und kämpfte. Der Hase hat gekratzt und gebissen, er konnte aber auch schnurren und schmusen. Endo war hochemotional.

Kein einfacher Charakter. Unbequem und störrisch. Wenn ihm etwas nicht in den Kram passte, konnte er sich nicht zurückhalten und sagte es unmissverständlich, direkt und manchmal brutal. In seinem Umfeld musste man auch einstecken können. Umgekehrt war er der ehrlichste und gutmütigste Mensch, den man sich vorstellen kann.

Anaconda sah sich als Protestsänger und Alarmist. Schonungslos ging er mit der politischen und wirtschaftlichen Elite ins Gericht. Dabei war er noch härter und scharfsinniger als sein Kollege Polo Hofer. Jede erdenkliche Möglichkeit hat er genutzt, um gegen den Finanz- und Wachstumswahn anzutreten. Allen hielten er den Spiegel vor, alle kriegten ihr Fett ab: «Niemer chunnt hie läbig use», singt er in seinem letzten Album «Pfadfinder». «Gränzelosi Freiheit predige die Oberprieschter. Dir sit Siebesieche vom Überall, vom Garnüt und vom Nie.»

Wo sind die Endos von heute und morgen?

Und er sorgte sich um die Zukunft der Erde. Die Klimakrise beschäftigte ihn. Ausser ihm hat sich in der Schweizer Pop- und Rockszene kaum jemand an das heisser werdende Thema gewagt. Auch sonst will sich kaum jemand die Finger verbrennen. Endo Anaconda sprach im Zusammenhang mit dem aktuell erfolgreichen Mundart-Pop von «Helly-Hansen-Biedermeier-Kitsch», der ein «geistig nach innen gerichtetes, alpenländisches Disneyland zelebriert und sich in einem permanenten Oktoberfest selbst feiert». «Ton gewordene Bauernmalerei». Namen brauchte er nicht zu nennen. «Wir müssen wieder lernen, unser Holzschwert zu zücken. Wir müssen wieder den Mut fassen wie damals in unserer Kindheit, als wir die Drachen besiegen wollten. Wir müssen die Angst überwinden», sagte Endo mahnend schon vor Jahren.

Und wir fragen uns jetzt: Wo ist die musikalische Protestkultur nach der Ära Hofer und Flückiger? Wer um Himmels willen kann in Endos Fussstapfen treten? Wer traut sich der Politkaste, der helvetischen Gesellschaft den Spiegel vorhalten? Wer tritt uns allen auf die Füsse und in den Allerwertesten? Wer erbt den Mut des Hasen?

In den Alben «Böses Alter» (2013), «Alterswild» (2015) und «Endosaurusrex» (2017) verbreitete der Oberhase immer wieder Endzeitstimmung. Er war auch mit sich selbst beschäftigt und kündigte immer wieder sein Karriereende an. Nach der Pfadfinder-Tour sollte jetzt wirklich Schluss sein. Dann wollte er auch das Projekt Stiller Has begraben. Aber nicht ganz aufhören. «Ich schreibe ja notorisch neue Stücke. Aber ich will es ruhiger angehen», sagte er in unserem letzten Interview. Ihn reizten neue Ausdrucksformen. Vielleicht hochdeutsche Texten. Sinatra reizte ihn oder Jacques Brel vor einem grossen Orchester. Und: «Ich will noch etwas leben und etwas haben von meiner Partnerin und meinen Kindern.» Er dachte an einen Sprachaufenthalt in Italien oder an den Besuch von Geschichtsvorlesungen: «Ich möchte noch etwas lernen. Ich war ja Schulabbrecher,» sagte er.

Jetzt ist es anders gekommen. Wir sind unendlich traurig. Endo, du wirst uns fehlen!

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen