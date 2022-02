Endo Anaconda: Grosse Anteilnahme in der Schweiz

Endo Anaconda So reagiert die Schweiz auf den Tod des aussergewöhnlichen Musikers Ein Poet, Wortkünstler und Musiker mit einer gewaltigen Bluesstimme: Das war Endo Anaconda. Der Berner ist am Mittwoch nach kurzer Krankheit an den Folgen von Lungenkrebs gestorben. Zahlreiche Schweizer Prominente trauern nun um den aussergewöhnlichen Sänger. 02.02.2022, 22.59 Uhr

Endo Anaconda. Bild: Patrick Luethy

Endo Anaconda starb in der Nacht auf Mittwoch. Dies gab seine Band Stiller Has auf Facebook am Mittwochabend bekannt und löste damit eine Welle der Anteilnahme aus, wie PilatusToday berichtet.