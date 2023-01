Michael Elsener: «Meine Mutter hat echt den Laden geschmissen»

Elternzeit-Serie Michael Elsener hat dank seiner Mutter das Studium nicht abgebrochen: «Sie hat echt den Laden geschmissen» In der Serie «Elternzeit» erinnert sich Comedian Michael Elsener daran, wie seine Mutter ihn gelehrt hat, vorurteilsfrei auf Menschen zuzugehen. Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Michael Elseners Eltern Rita (l.) und Gebi (r.) mit ihrem Sohn vor dem Berliner Fernsehturm. privat

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihre Mutter?

Michael Elsener: Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sie angeschrien. Ja, ich war ein sehr dankbares Kind (lacht). Meine erste Erinnerung an meine Mutter: Ich bin drei Jahre alt, meine Mutter stillt meine jüngere Schwester. Und ich spiele gleichzeitig im Bettdecken-Meer mit einem kleinen gelben ­Piratenboot.

Was konnte Ihre Mutter besser als Ihr Vater?

Ich möchte nicht meine Eltern gegeneinander ausspielen. Meine Mutter hat echt den Laden geschmissen. Sie hat uns tolle Ferien organisiert. Sie hat mich rechtzeitig zum Arzt geschickt. Sie hat mit kleinen Markierungen dafür gesorgt, dass ich nicht alle Kleider im Pfadi­lager verliere. Sie hat andere Familien für Feste zu uns eingeladen. Sie hat mir zig Schulabsenzen für meine Theater- & Musik-Projekte unterschrieben. Ohne meine Mutter hätte mein und unser Leben nicht funktioniert.

Welchen Satz haben Sie von Ihrer Mutter oft gehört?

Sie sagte immer mal wieder: «Du bist ein Vogel.» Ich war mir jeweils nicht ganz sicher, wie sie es meinte: Ob sie meinte, ich sei agil und wisse, wo ich landen möchte. Oder ob ich einen Vogel habe.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrer Mutter gern gehört?

«Michael, das ist kein Problem, dass du die Wohnzimmerlampe zertrümmert hast.» Ich habe jeweils quer durchs Wohnzimmer ein Seil gespannt, einen Vorhang drangehängt und mit den Nachbarkids Theaterstücke einstudiert. Bei wilden Verfolgungsszenen machten die Wohnzimmerlampen öfters mal schlapp und zerschellten am Salontisch.

Zur Person zvg/Philippe Hubler Mutter und Sohn Seiner Mutter Rita sei es zu verdanken, dass er sein Politikwissenschaftsstudium nicht abgebrochen habe – trotz seines durchschlagenden Erfolgs auf den Comedybühnen, da ist Michael Elsener (37) überzeugt. Der Zuger Kabarettist und Stimmenimitator zeigt vom 17. Januar bis 26. Februar im Zürcher Hechtplatz-Theater sein erstes Theaterstück (mit Roman Riklin), eine Komödie über Kinderwunsch und Regenbogenfamilie. Am 1.3. kehrt er mit dem Programm «Alles wird gut» (Premiere: Hechtplatz Theater Zürich) auf die Bühne zurück. (jst)

Was hat Sie Ihre Mutter gelehrt über das Leben?

Vieles. Und natürlich vieles auch nicht. Meine Mutter ist gut im Analysieren von meinem Verhalten. Wenn ich heutzutage mal wieder ein völlig neues Bühnenprojekt anreisse oder durch den Iran reise, sagt meine Mutter, wie schon ihre Mutter, jeweils zu mir: «Ist es dem Esel zu wohl, geht er aufs Eis.» Diesen Satz habe ich als Kind wohl tief aufgesogen und lebe ihn, zur Sorge meiner Mutter. Wenn es mir gut geht, wage ich neue Dinge. Dass ich schon wieder auf dem Eis bin, fällt mir aber immer erst auf, nachdem sie es mir gesagt hat.

... über die Liebe?

Öffne dein Herz, alles andere passiert von allein.

.. über Geld?

Wie mir Geld hilft, meine Träume zu verwirklichen. Ich wollte unbedingt Saxofon lernen, um in einer Funkband zu spielen. Ich hatte aber kein Saxofon und auch kein Vermögen. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie ich auf kurzfristige Ausgaben für kleine Gelüste verzichten kann, um mir so etwas Grösseres zu ermöglichen. So habe ich die Geldgeschenke von allen Geburtstagen, Weihnachten, das Feriengeld zusammengekratzt und einen Nebenjob als Werbeverträger angefangen. Meine Berechnungen ergaben nach einiger Zeit: Wenn ich das Saxofon in Konstanz kaufe und die Mehrwertsteuer zurückerstattet bekomme, dann reicht es haarscharf.

Welche schlechten Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, die Sie nie wollten?

Der Glaube, dass ich meine Probleme allein lösen kann. Da glaube ich aber, dass ich mittlerweile darüber hinweg bin.

Der kleine Michael auf einem alten Bild der Eltern. privat

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, für die Sie dankbar sind?

Ohne Vorurteile auf andere Menschen zuzugehen und mit allen Menschen zu reden. Bei meinen Reisen merke ich so oft: Ich kann von wirklich jedem Menschen, der mir begegnet, etwas lernen. Und bei Auftritten inspirieren mich Sätze von einem Gespräch mit jemandem aus dem Servicepersonal oft mehr als die Parole eines Chefs.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrer Mutter?

Sie hat mich so was von immer wieder motiviert, mein Studium der Politikwissenschaften abzuschliessen. Ich kam zurück aus meinem Austauschjahr in Florenz und hatte dann gerade meinen Durchbruch auf den Comedybühnen und null Zeit frei zum Studieren. Doch sie hat mich so was von durchmotiviert, die letzte Strecke noch zu gehen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Denn erst zum Schluss vom Studium wurde es so wirklich spannend.

Hat das Verhalten Ihrer Mutter Sie motiviert, selber Vater zu werden?

Das wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen.

Welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrer Mutter?

Definitiv unser Lockenshampoo. Ich glaube, die Locken sind mir nur deswegen noch nicht ausgefallen.

Was hätten Sie Ihre Mutter noch fragen wollen?

Wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Wir reden eigentlich über alles. Von daher ist gerade nichts offen. Ausser, dass ich sie fragen möchte, ob Sie damit einverstanden ist, dass nun so viel über unsere gemeinsame Beziehung von allen gelesen werden kann.

