Die TV-Serie Dopesick dreht sich um die Opioid-Krise in den USA

Medikamentenmissbrauch Eine TV-Serie wie eine Gerichtsverhandlung: Wie «die böseste Familie der USA» eine Gesundheitskrise auslöste «Dopesick» arbeitet die Opioid-Krise in den USA auf. Es ist ein Drama über Gier und Leid – mit Bezug zur Schweiz. Roman Schenkel 06.11.2021, 05.00 Uhr

Seine Patienten unwissentlich zu Junkies gemacht: Dorfarzt Samuel Finnix (Michael Keaton). Antony Platt / Disney+

«Es ist Zeit, dass wir das Wesen des Schmerzes neu definieren», sagt Richard Sackler (gespielt von Michael Stuhlbarg) zum Auftakt der achtteiligen Serie «Dope- sick». Sackler leitet die Entwicklung und das rabiate Marketing der von seiner Familie geführten Pharmafirma Purdue. Im Visier hat er die Arbeiterschaft in der Industrie und in den Minen im Rust Belt, die für ihr Einkommen hart schuften, wenig verdienen und oft mit Rücken- und Gelenkschmerzen zu kämpfen haben.

Kam mit einer Lüge auf den Markt: Das Schmerzmittel OxyContin. Shutterstock

Es ist eine verstörende Sequenz, denn das Publikum weiss, dass Sackler in der Realität den Schmerz neu definiert hat – indem er ihn vervielfacht hat. Anstatt eine Epidemie zu lindern, trug er mit seinem Medikament namens Oxycontin dazu bei, eine neue Epidemie zu schaffen: die Opioid-Krise.

Mehr als 600 000 Personen sind bis heute in den USA an einer Überdosis gestorben und Millionen weitere sind abhängig – abgesehen von Corona ist es die grösste Gesundheitskatastrophe in der amerikanischen Geschichte.

Von beliebten Geldgebern zur Paria

In den USA werden die Sacklers deswegen als «böseste Familie» bezeichnet – nicht etwa auf der Strasse oder in den Boulevardmedien, sondern von Abgeordneten des amerikanischen Kongresses.

Ihr Geld, das sonst bei den bekanntesten Museen der Welt willkommen war – ein Flügel des Louvre in Paris ist nach der Familie benannt –, wird verschmäht. In der Schweiz verzichtete das Menuhin-Festival in Gstaad, wo die Sacklers eine Residenz haben, auf eine Spende von 25000 Franken.

Die TV-Serie basiert grösstenteils auf dem 2018 erschienenen Buch der Journalistin Beth Macy und versucht zu dramatisieren, wie die Familie Sackler mit ihrem Unternehmen, unterstützt durch laxe Vorschriften der Behörden, ab den 1990er-Jahren das starke Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt brachten und vertrieb.

Dabei gelang es Purdue, die Zulassungsbehörde davon zu überzeugen, das Medikament unter der falschen Prämisse zuzulassen, dass es weniger süchtig mache als andere verschreibungspflichtige Opioide. Eine offensichtliche Falschdarstellung, mit der Purdue aber viel Geld verdient hat: Bis heute wird der Umsatz mit Oxycontin auf 35 Milliarden Dollar beziffert.

In der von Dany Strong produzierten Serie spielt Hollywoodstar Michael Keaton («Batman», «Birdman», «Spotlight») den besorgten Hausarzt Samuel Finnix. Er wird vom aggressiven Verkaufspersonal überzeugt, dass Oxycontin ein Wundermittel sei – hoch wirksam und risikofrei.

Finnix verschreibt es seinen befreundeten Minenarbeitern und lässt sich gar von der Propagandamaschine des Pharmakonzerns einspannen, um – wie es vielen echten Ärzten erging – später festzustellen, dass er seine Patien- tinnen und Patienten zu Junkies gemacht hat.

Der zweite Erzählstrang dreht sich um die Ermittlungen gegen das Pharmaunternehmen. Rosario Dawson spielt eine engagierte Agentin der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA. Peter Saasgard und John Hoogenakker geben sich als hartnäckige Staatsanwälte.

Richard Sackler spricht zum Familien- und gleichzeitig Verwaltungsrat der Pharmafirma Purdue. Gene Page / Disney+

Wenn die Serie nicht mit den Ermittlern und den Opfern der Krise zusammensitzt, streift sie durch die Vorstandsetagen und Villen ihrer Nutzniesser, der Familie Sackler, deren Vermögen auf über 13 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Sitz in Basel muss verkauft werden

Die Sacklers, Teile der Familie halten sich seit Ausbruch des Skandals in Gstaad auf, haben sich wiederholt vor einer vollständigen rechtlichen Rechenschaftspflicht gedrückt.

Im September genehmigte ein US-Richter einen Konkursplan für Purdue, der den Sacklers im Gegenzug weitreichende Immunität gewährt und der abgesehen von einer 3-Milliarden-Dollar-Zahlung einen Grossteil ihres Vermögens unangetastet lässt. Teil dieses Deals ist auch der Verkauf des europäischen Ablegers Mundipharma, der seinen Sitz in Basel hat.

Dieser Vergleich machte das Timing der neuen Serie für ihre Produzenten umso wichtiger. Seine Serie, sagte Danny Strong der «New York Times», «ist die Gerichtsverhandlung, die hätte stattfinden sollen».

«Dopesick» läuft ab dem 12. November auf Disney+.