Unsere Kultur-Bestenliste 2021: Schweizer Literatur Die Debütantin Ariane Koch schrieb den besten Schweizer Roman 2021 Weder Schon- noch Rohkost, sondern Bücher mit Biss: Zehn Romane aus der Schweiz, die das Jahr 2021 überleben werden.

Geradezu krampfhaft fahndete die Jury des Schweizer Buchpreises in diesem Jahr nach Debütromanen, aber der wunderbarste Erstling entging ihr: Ariane Kochs «Die Aufdrängung». Die 1988 geborene Baslerin schaffte es mit ihrem ersten Buch auf Anhieb in den Suhrkamp Verlag. Und sie gewann den angesehenen Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt.

Top Ten Schweizer Literatur 2021 Ariane Koch: Die Aufdrängung. Suhrkamp, 179 S. Dana Grigorcea: Die nicht sterben. Penguin, 263 S. Silvia Tschui: Der Wod. Rowohlt, 272 S. Martina Clavadetscher: Die Erfindung des Ungehorsams. Unionsverlag, 277 S. Annette Hug: Tiefenlager. Wunderhorn, 215 S. Michael Hugentobler: Feuerland. dtv, 223 S. Christian Kracht: Eurotrash, Kiepenheuer & Witsch, 224 S. Benedict Wells: Hard Land. Diogenes, 352 S. Mireille Zindel: Die Zone. lectorbooks, 203 S. Alexandre Hmine: Milchstrasse. Rotpunktverlag, 256 S.

Was daran fasziniert, ist wie immer bei hervorragender Literatur vor allem die Sprache. Ich behaupte: Einen derart starken Erzählton hat es in der Schweiz seit langem nicht mehr gegeben. Vielleicht müssen wir bis zu Peter Webers Erstling «Der Wettermacher» von 1993 zurückgehen. Wobei die Experimentier- und Fabulierlust nie ins harmlos Versponnene oder Verspielte vieler Anfangswerke abrutscht. Ariane Koch wagt sich auch thematisch auf heikles Terrain vor.

Ein Faible für Surreales und für boshafte Fantasien

Es geht um Gast- und Gastgeberprojektionen, über Integration und Assimilation und es klingt ganz und gar nicht immer nett, was Kochs Erzählerin über ihren Gast sagt. Mancher Satz klingt vielmehr wie ein Hinterhalt, wie eine Einladung zur Ausladung des Gastes. Mal denken wir an einen Flüchtling, den sie in ihrem Haus aufnimmt, zumal er seine Schuhe auch zum Schlafen anbehält, damit er notfalls sofort weiter flüchten kann. Mal denken wir eher an einen Touristen, und solche Gäste sind begehrt in der kleinen Stadt, die sich für eine Grossstadt hält und in der das Buch spielt.

«Die Aufdrängung» ist aber kein Migrationsroman. Die Autorin hat ein Faible für Surreales und für boshafte Fantasien bis hin zu Machtfantasien. Ihre Erzählerin will ihren Gast «mit harter Hand» führen, ihn mit einem selbst verfassten Regelwerk kontrollieren, als gehöre er ihr.

Herrlich Blutrünstiges von einer Autorin, die kein Blut sehen kann

Um Autoritätsgläubigkeit geht es auch im Roman «Die nicht sterben» der rumänisch-schweizerischen Autorin Dana Grigorcea. Das Buch schaffte es auf die Bestsellerlisten und auf die Longlist des deutschen Buchpreises. Dana Grigorcea holt Graf Dracula aus der Gruft, zu dem Rumänien ein spezielles Verhältnis hat, auch wenn Nicolae Ceausescu, der Oberblutsauger der Nation, seit 1989 tot ist. Aber neue windige und korrupte Figuren und Vampire treiben seither ihr Unwesen. Entstanden ist ein herrlich bissiges, blutrünstiges, poetisches Buch, geschrieben von einer Autorin, die, wie sie mir einmal gestanden hat, kein Blut sehen kann.

Sämtliche Romane in den Top Ten riskieren viel, greifen Politisches und Zeitgeschichtliches auf und sie finden dafür einen eigenen Sound. Das trifft auch auf Silvia Tschuis «Der Wod» zu, einer fulminanten Entzauberung des Familienglücks. Ebenso auf «Die Erfindung des Ungehorsams» von Martina Clavadetscher, der Siegerin des diesjährigen Schweizer Buchpreises, die gewiss nicht das beste Buch von 2021 geschrieben hat, aber immerhin ein gutes.

Die spannenden Romane aus der Schweiz entdecken in diesem Jahr auch Themenfelder, die lange Zeit als völlig unliterarisch galten. Dazu gehört die Sexpuppenfirma in China, in die uns Martina Clavadetscher mitnimmt. Annette Hug wiederum wagt sich in «Tiefenlager» an das vermeintlich spröde, aber drängende Problem der Endlagerung des Atommülls. In den besten Schweizer Romanen hat die Zukunft schon begonnen.

