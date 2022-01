Theater: Der Schweizer Mathias Reiser bei "Harry Potter" mit

Harry Potter Ein Schweizer in Hogwarts: Der 27-jährige Mathias Reiser spielt als Scorpius Malfoy eine der Hauptrollen Hamburg verzaubert Harry-Potter-Fans mit einem wahren Theaterspektakel – Publikumsliebling ist ein Basler. Für Mathias Reiser ist es das erste grosse Engagement. Anna Raymann Jetzt kommentieren 01.01.2022, 05.00 Uhr

Hogwarts wurde nach Hamburg verlegt: Unter den Zauberschülern ist Mathias Reiser (links) alias Scorpius Malfoy. Bild: Imago

Der berühmteste Zauberschüler der Welt altert gut. Harry Potter fasziniert, verbindet – und spielt Millionen ein. «Es ist eine komplett zeitlose Geschichte», sagt der Schauspieler Mathias Reiser, der an einer «Harry Potter»-Produktion in Hamburg auftritt. Während der Monate im Lockdown stieg der Verkauf der Buchreihe wieder an. Sicher, sieben Bände helfen über lange Abende zu Hause hinweg.

Aber gibt es darüber hinaus etwas, was man von Harry Potter und seinen Verbündeten lernen kann? «Ich denke spontan an die Freundschaft», sagt Reiser, «in der Geschichte überleben alle nur dadurch, dass sie zusammenhalten und gemeinsam gegen das Böse antreten. In unserer Welt ist das Böse vermutlich kein Voldemort. Aber in einer Zeit, in der unter anderem die Coronapandemie die Menschen einsam werden lässt, ist dieses Zeichen des Zusammenhalts recht tröstlich.»

Das erste grössere Engagement

Vor knapp 25 Jahren veröffentlichte Joanne K. Rowling den ersten Band der Erfolgsserie, vor 20 Jahren kam die Verfilmung von «Harry Potter und der Stein der Weisen» in die Kinos. Mitten in diese Jubiläumszeit fällt auch – endlich – die deutschsprachige Premiere von «Harry Potter und das verwunschene Kind». Das zweiteilige Theaterspektakel hat im Hamburger Mehr! Theater ein eigenes Zuhause bekommen. Der Schweizer Mathias Reiser spielt als Scorpius Malfoy eine der Hauptrollen.

Mathias Reiser spielt den Scorpius Malfoy. Bild: zvg

Es ist das erste grössere Engagement für den 27-jährigen Basler, beim Casting war er gerade in der Abschlussphase seiner Musicalausbildung in Berlin. Noch immer klingt er ziemlich überwältigt: «Ich habe kürzlich erst wieder die fantastischen Filme gesehen, als ich realisiert habe: Krass, da spiele ich mit – ich bin Teil dieses unglaublichen Harry-Potter-Universums. Und das ist viel aufregender als die Grösse der Produktion.»

Ein imposanter Umbau für die Zauberschule

Das Stück setzt 19 Jahre nach dem letzten Band an. Harry, Ron und Hermine sind inzwischen Eltern von Schulkindern. Harrys Sohn Albus Severus freundet sich ausgerechnet mit Scorpius an, dem Sohn seines einstigen Rivalen Draco Malfoy. Dort beginnt das Abenteuer der beiden Aussenseiter inklusive Zeitumkehrern und Dementoren.

Während rund zehn Monaten wurde das Mehr! Theater für «Harry Potter und das verwunschene Kind» ausgebaut. «Das Publikum erwartet ein richtiges Spektakel», sagt Reiser. Viel darf er über die 40-Millionen-Produktion nicht verraten. Aber die Zahlen sind immens: Rund 250 Personen sind an der Produktion beteiligt, über 100 Tonnen Material wurden für die Bühne verbaut und 35 Kilometer Kabel verlegt.

«Alles muss perfekt stimmen – in dieser Welt wird nichts dem Zufall überlassen. Bei den magischen Tricks muss man auf jeden kleinen Finger achten, damit die Magie beim Publikum ankommt.»

Der Trick geht auf. Im Vorfeld verkauften sich 350000 Tickets, pro Abend kann vor 1700 Menschen gespielt werden – und das Publikum kommt mit grossen Erwartungen. Mathias Reisers Rolle hat kein Filmvorbild, er muss sich mit niemandem messen, der für Generationen den Lieblingshelden verkörperte. Gemeinsam mit den Regisseuren konnte er so seine eigene, leicht nervöse Interpretation von Scorpius erarbeiten. Mit viel Energie und Präzision spielt er sich zum Publikumsliebling: «Die Fans sind wahnsinnig nett», erzählt Reiser und wirkt ehrlich geschmeichelt, «sie sind berührt vom Stück und dankbar dafür, dass wir sie in diese Welt entführen können.»

«Das ist ein Hauptgrund, warum ich Schauspieler geworden bin: Damit ich – das Wortspiel muss sein – das Publikum verzaubern kann.»

Er selbst sei kein «Potter-Head», aber natürlich ist auch er mit Harry Potter aufgewachsen: «Ich erinnere mich gut, wie ich mich als Kind vor dem Basilisken wahnsinnig gegruselt habe.» Der Basilisk ist eine Basler Lokallegende – der Heimatstadt Reisers. Entlang des Rheinufers stehen etwa die Basiliskenbrunnen. «Vielleicht ist der zweite Teil auch deswegen mein Lieblingsteil – im Herzen bleibe ich Basler.»

Zurück nach Hogwarts, zurück auf die Leinwand 2022 wird ein Harry-Potter-Jahr: Gleich vier Produktionen − auf der Bühne, im Streaming und im Kino − lassen Fans auf ihre Kosten kommen. Seit Dezember läuft das Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» in Hamburg. Der Besuch ist mit Tickets à 100 Euro zwar kostspielig, füllt dafür aber zwei Abende. Auch im Streaming kehren Harry, Ron und Hermine nach Hogwarts zurück. Im fantasievollen Making-of «Harry Potter – Return To Hogwarts» (ab 1.1. auf HBO und Sky) schwelgen die Darsteller im Original-Set in gemeinsamen Erinnerungen. Zudem moderiert Helen Mirren die vierteilige Gameshow «Tournaments Of Houses» (HBO und Sky), in der Fans ihr Wissen um das Potter-Universum beweisen. Im April soll der dritte Teil von «Phantastische Tierwesen» in die Schweizer Kinos kommen. In «Dumbledores Geheimnisse» geht es weiter um die gemeinsame Vergangenheit von Hogwarts-Schulleiter und dem abgründigen Grindelwald. (ray)

