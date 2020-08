«Ein Pulli ist ja nur ein kurzes Kleid»: Ein Wiler Designer fällt mit seinen Modeentwürfen aus dem Rahmen Der Wiler Ryan Bains will mit seinen Schwarz-Weiss-Entwürfen die Modewelt bunter machen. Die neue Kollektion seines Labels Shadowplay kommt mit nur zwei Schnittmustern aus, und die Flecken auf den Kleidern sind gewollt. Diana Hagmann-Bula 29.08.2020, 05.00 Uhr

Ryan Bains macht Kleider, die er selber gerne trägt. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 18. Juni 2020)

Schwarzer Pulli, schwarze Hose, dunkler Hut. Das einzig Farbige an Ryan Bains sind an diesem Tag die blauen Augen. An allen anderen Tagen übrigens auch. «In meinem Kleiderschrank hängt wenig. Neben Schwarz nur Weiss», sagt er. Das Hemd kann aber durchaus von Prada sein, die Hose von Comme des Garçons, weil ihn die Verarbeitung dieser Luxusmarken interessiert.

Und dann trägt der 22-jährige Wiler noch gerne seine eigene Mode. Jene, die er unter dem Label Shadowplay (zu Deutsch: Schattenspiel) zusammen mit dem Winterthurer Emanuel Bosonnet und dem Thuner Romeo Staub entwirft. Heute stellen die drei Männer in ihrem Atelier in Winterthur ihre zweite Kollektion vor.

Bains spielt während des Interviews oft mit seinem Ring. Ist er nervös? Sehr sogar, sagt er. Er sei gespannt, wie die Entwürfe aufgenommen würden. Ganz anders als die erste Kollektion seien sie. Bains spricht von einem Neustart. «Was wir gemacht haben, hat nichts mehr mit damals zu tun.»

Damals, das war vor zwei Jahren. Modeexperten waren begeistert von dem, was sie zu sehen bekamen, nannten das junge Label «eine kleine und feine Modeentdeckung». Die Kollektion stand im Zeichen improvisierter Jazzmusik. Die Designer hatten sich von Plakatmotiven des Grafikers Niklaus Troxler inspirieren lassen. Er ist Gründer des Jazzfestival Willisau.

In der Stadt der Exzesse zum Puristen geworden

Violett und Pinselstriche, beides verschwunden. «Wir feiern nun die Einfachheit», sagt Bains. Ideenquelle diesmal? Am ehesten der US-Künstler Donald Judd. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Minimalismus, der sich in den 1960er-Jahren in New York verbreitet hat. Bains verbrachte nach seiner Lehre beim St.Galler Stickereifirma Forster Rohner ein Jahr in der US-Grossstadt.

Prägend für die neue Kollektion waren auch seine eigenen Erlebnisse. Nachdem «Shadowplay» sich vor zwei Jahren vorgestellt hatte, schrieb Bains sich für ein Studium in Art Direction for Fashion in Florenz ein. Er wollte dazulernen, neue Beziehungen knüpfen. «Ich traf dort so fanatische Menschen, die keinen anderen Gedanken als den Modezyklus mehr hatten», blickt er zurück. Er, schon immer schlicht gekleidet, sei plötzlich aufgefallen.

Alle anderen kamen in auffälliger Mode zur Schule. Nicht seine Welt, hat Bains gemerkt. Er brach das Studium ab, bereut nichts. Erst Florenz, «die Stadt der Schönheit und Exzesse», und die Modeschule brachten ihn auf seinen jetzigen Weg. Und zur zweiten Kollektion.

Nur zwei Schnittmuster

«Shadowplay» lädt zwar zur Modeschau, stellt gemäss Bains aber gar keine Mode her: «Wir machen etwas Konzeptionelles.» Bedeutet: nur zwei Schnittmuster, eines für ein Kleid, das andere für eine Hose, beide mit so wenig Nähten wie möglich:

«Für die anderen Stücke nehmen wir entweder etwas weg oder geben etwas dazu. Ein Pulli ist ja nur ein kurzes Kleid.»

Die Farben der neuen Kollektion, wie in Bains Kleiderschrank: Schwarz und Weiss. Sie kritisiert die Fast Fashion, die manchmal wöchentlich, bestimmt aber alle paar Monate Neues auf den Markt wirft.

Bains und sein Team verkaufen auch die Schnittmuster. So kann jeder sein Stück selber nähen. Mode demokratisieren, nennt Bains das. Gender- und saisonneutral kommt sie daher, nachhaltig soll sie sein. «Indem der Schnitt zeitlos ist, aber auch der verwendeten Stoffe wegen.»

Das Label setzt regeneriertes Nylon ein und Stoffe aus einem Altlager, in dem es gebrannt hat. «Man sieht noch die Flecken vom Löschwasser.» Produziert wird nur, was gebraucht, also bestellt wird. Einladungen zu Modeevents hat Bains abgelehnt. «Wir bauen unser eigenes, unabhängiges System auf.»

Im Einfachen liegt viel Energie

Mode ist für Bains und sein Team viel mehr als nur Mode. Mode ist für sie Architektur, Kunst, Literatur, vielseitig eben. Deshalb studiert der Wiler nun Design an der Zürcher Hochschule der Künste:

«Im Atelier diskutieren wir oft darüber, was auf der Welt passiert. Die aktuelle Diskrepanz beschäftigt uns.»

Er meint damit: Während Menschen wegen Covid-19 sterben oder den Job verlieren, kaufen andere einen Guccigürtel, um sich zu präsentieren. Er, der nachdenklich wirkt, selten lacht, lächelt nun doch: Er ist froh, dass die Schlichtheit seiner Entwürfe in den Moment passt, obwohl sie vor Corona in den Köpfen der Designer gewachsen sind.

Nun hofft Bains, dass die Menschen seine Kleider nicht nur anziehen, sondern sich auch davon inspirieren lassen. Dass sie merken, «wie viel Energie von Purem ausgeht». Einen Fan hat er schon. Seine kleine Schwester. Andere werden wohl folgen.

